Die drei Freibäder sind für die neue Saison gerüstet

Die Badesaison steht vor der Tür. Die Betreiber der Freibäder in Dachau, Vierkirchen und Ainhofen sind bereit für die nächste Saison. In Dachau müssen sich vor allem die jungen Badegäste allerdings auf eine Einschränkung einstellen.

Dachau/Vierkirchen/Ainhofen – Der Sommer und damit die Freibadsaison rücken näher – auch wenn ein Blick aus dem Fenster derzeit daran zweifeln lässt. Die Freibäder im Landkreis stehen allerdings bereit: das Freibad Ainhofen ab sofort, das Familienbad in Dachau ab Dienstag, 14. Mai, und das Naturbad in Vierkirchen öffnet in gut einer Woche.

In Vierkirchen verschiebt sich der Eröffnungstermin vom 11. Mai auf den 18. Mai. Der Grund: „Über Winter ist ein Rohr kaputt gegangen und das konnte bis jetzt noch nicht erneuert werden“, sagt Andrea Bestle von der Gemeinde Vierkirchen. Der neue Eröffnungstermin steht aber schon. Das Naturbad öffnet voraussichtlich am 18. Mai seine Pforten für seine Badegäste.

Im Freibad Dachau gibt es aufgrund verschiedener Kosten in diesem Jahr nur eine Neuerung, die eingeführt wird. „Wegen des Hallenbadbaus sind wir eingeschränkt, was Investitionen für das Freibad angeht“, sagt Barbara Kern, Abteilungsleiterin für Bäder bei den Stadtwerken Dachau. Es werden zwei Tischkicker bereitgestellt, die bei den Tischtennisplätzen zu finden sein werden. Zudem können beim Schwimmmeister kostenlos Spielgeräte ausgeliehen werden: Volleybälle, Tischtennisschläger, Federbälle und Bälle gibt es gegen ein persönliches Pfand. Allerdings müssen sich die Wasserratten auf eine Einschränkung gefasst machen: Unter der Woche, also von Montag bis Freitag, müssen die Rutschen aufgrund der Bauarbeiten am Hallenbad nebenan geschlossen werden, da der Kran über den Rutschen schwenkt. An den Wochenenden können die Rutschen normal genutzt werden.

In diesem Jahr stehen den Freibadgästen weniger Parkplätze zu Verfügung als sonst. „Die Baustelleneinrichtung für das Hallenbad wird teilweise auf dem Parkplatz stattfinden“, erklärt Kern. Die Stadtwerke empfehlen, den Bus zu nehmen: Die Linien 720, 722 und 726 fahren vom Bahnhof Dachau aus zum Bad. Genügend Fahrradständer sowie drei Behindertenparkplätze und Motorradabstellplätze sind vorhanden.

Jeder, der eine Jahres-, Saison- oder Zehnerkarte besitzt, kann damit den gesonderten Zutritt am Wehr benutzen. Wer an einer Dauerkarte interessiert ist, kann diese im Hallenbad kaufen. „Interessierte Badegäste sollten den Vorverkauf wahrnehmen“, empfehlen die Stadtwerke Dachau.

Im Freibad Ainhofen wartet man schon auf die ersten Badelustigen, denn eigentlich hätte man schon am ersten Mai-Wochenende das auf Vereinsbasis geführte Bad öffnen wollen, aber bisher spielte das Wetter nicht mit. Ainhofen ist als Naherholungsziel vor allem bei Badefans aus dem Dachauer Hinterland und den angrenzenden Landkreisen Pfaffenhofen/Ilm und Aichach-Friedberg beliebt. Was es in keinem anderen Freibad gibt, ist das „Open End“. So ist immer bis mindestens 20 Uhr geöffnet. Bei besonders schönem Wetter geht der Betrieb auch mal bis 22 Uhr. Schließlich hat man nicht umsonst im großen Becken eine Unterwasserbeleuchtung eingebaut. Viele Badegäste genießen auch spät am Abend noch die kulinarischen Spezialitäten, die auf den Terrassen angeboten werden.

LEYLA YILDIZ

JOSEF OSTERMAIR