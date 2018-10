Mehrere Einbrüche im Landkreis: Polizei schnappt jugendliches Trio

Die Serien-Täter sind geschnappt: Ein jugendliches Trio soll für mehrere Einbrüche im Landkreis Dachau verantwortlich sein.

Landkreis – Die Polizei Dachau hatte bereits am 30. September zwei Jugendliche aus dem Landkreis Dachau bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Indersdorf festgenommen. Wie sich in den folgenden Ermittlungen herausstellte, ist das Duo auch für mehrere Einbrüche in Jugendzentren und Betreuungsstätten im Landkreis verantwortlich.

Weiter nahm die Polizei am Donnerstag auch noch einen dritten Tatverdächtigen an der Einbruchsserie fest. Alle drei Beschuldigten wurden einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft anordnete.

