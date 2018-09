Gemüsebauer verunreinigt Bach

Die schnellste Lösung ist nicht immer die beste – das merkte nun auch der Geschäftsführer eines Gemüseanbaubetriebs. Er hatte überlaufende Sickersäfte einfach mittels eines Kanals in einen Bach umgeleitet und stand nun wegen vorsätzlicher Gewässerverunreinigung vor dem Amtsgericht.

Dachau – Ein Oberflussmeister staunte im Frühjahr nicht schlecht, als er bei einer Routinebegehung Abwasserpilze an einem Bach feststellte. Nach kurzer Nachforschung war klar, was geschehen war. Ein Gemüseanbaubetrieb hatte auf seinem Gelände übergelaufene Sickersäfte einfach in das Gewässer umgeleitet. Dafür musste sich der 28-jährige Geschäftsführer jetzt vor dem Amtsgericht Dachau verantworten.

Dort zeigte sich der Angeklagte von Beginn an geständig und reuig. Er bedauere den Vorfall und habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass etwas passieren könnte, ließ er seinen Verteidiger erklären. Er selbst gab sich in der Verhandlung wortkarg – zu aufgeregt sei er wegen des Gerichtstermins. Den Vorfall, für den er auf der Anklagebank saß, schilderte er folgendermaßen:

Wird Gemüse gelagert, kann es zur Entstehung von sogenannten Sickersäften kommen – die dürfen nicht in Gewässer und das Grundwasser gelangen. Damit dies nicht geschieht, gibt es auf den Lagerflächen Sammelschächte für die Sickerflüssigkeit. Im März dieses Jahres waren die aber bis zum Rand gefüllt, sodass sich die weitere Flüssigkeit über die Lagerfläche hinweg ausbreitete.

Damit die Sickerflüssigkeit ablaufen konnte, grub der Angeklagte kurzerhand einen kleinen Kanal, der von der Lagerfläche zu einem Weiher auf dem Firmengelände führte, wobei Richter Tobias Bauer nachhakte: „Auch wenn der Weiher auf Ihrem Gelände liegt, können Sie doch nicht einfach irgendetwas einleiten?“ „Da habe ich mir bedauerlicherweise keine Gedanken dazu gemacht“, war die einzige Antwort des Angeklagten darauf. Das Problem war: Dieser Weiher ist durch einen Abfluss mit einem Bach verbunden. Dorthin gelangten dann schließlich die Sickersäfte.

Das kann für Gewässer zu einer ernsten Gefahr werden. In dem verhandelten Fall hatte sich bereits auf einer Strecke von 1,5 Kilometern ein Abwasserpilz entlang des Baches gebildet. Der entzieht dem Gewässer den Sauerstoff und kann so zu einem Absterben der Lebewesen im Bach führen. So weit kam es glücklicherweise nicht – dank des Flussmeisters. Bereits nach wenigen Wochen hatte sich das Gewässer vollständig erholt.

Der Flussmeister schaltete sofort nach seiner Beobachtung das Landratsamt ein, woraufhin die Zuleitung von dem Weiher zum Bach dicht gemacht wurde. Und das ist sie bis heute, denn zusätzliche Sammelschächte für die Sickersäfte konnten noch nicht angelegt werden. „Wir bemühen uns, eine passende Firma zu finden, aber die brauchen eine bestimmte Lizenz, und das ist nicht so leicht“, erklärte der 28-Jährige.

Sein Verteidiger war der Meinung, dass nicht von einer vorsätzlichen Tat auszugehen sei, er plädierte auf fahrlässiger Gewässerverunreinigung. Diesem Plädoyer folgte Richter Bauer in seinem Urteilsspruch nicht: „Wer einen Graben aushebt, handelt vorsätzlich oder nimmt zumindest eine Verschmutzung billigend in Kauf.“ Da sein Geständnis und sein ernstes Bemühen, noch so einen Vorfall zu verhindern, jedoch für den bislang nicht vorbestraften Angeklagten sprachen, fiel das Urteil milde aus: 3500 Euro muss der 28-Jährige Strafe zahlen.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / Uwe Anspach