Mehr Frauen in die Politik

Ein Teil der SPD-Kandidaten , die sich um den Einzug in den Kreistag bewerben.

Die Landkreis-SPD präsentiert ihre Kreistagsliste

von Anna Schwarz schließen

Hubert Böck aus Indersdorf will SPD-Landrat werden. Am Samstag wurde er von 98 Prozent seiner Genossen im Gasthaus Doll in Ried offiziell zum Landratskandidaten gewählt.