Gewässerrandstreifen sind ein „Gewinn für die Natur“

Auch er ist nunmehr kartiert: der Eichhofner Bach mit Randstreifen bei Indersdorf. © Wasserwirtschaftsamt München

Als ein Ergebnis des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ müssen seit August 2019 in Bayern Gewässerrandstreifen eingehalten werden. Um Klarheit für die Landwirte zu schaffen, werden die Gewässer von den Wasserwirtschaftsämtern überprüft und kartiert. Jetzt ist die Kartierung der Gewässer im Landkreis Dachau abgeschlossen. Die Landwirte begrüßen die Gewässerrandstreifen – grundsätzlich.

Landkreis – Die Gewässerrandstreifen seien ein Gewinn für die Natur, schreibt das Wasserwirtschaftsamt in einer Presseerklärung. „Wir können mit dem einigermaßen leben“, sagt Simon Sedlmair, Dachauer Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV).

Gewässerrandstreifen nehmen in unserer Kulturlandschaft eine immer größer werdende Rolle ein. Sie dienen der Vernetzung von Landschafts- und Lebensräumen, vermindern bei Starkregenereignissen den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen aus der Landwirtschaft, wirken der Gewässererwärmung durch Beschattung beispielsweise durch Bäume, Sträucher oder Hochstaudenflu-ren entgegen und und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern. Die Gewässer im Landkreis Dachau wurden in den vergangenen Monaten vor Ort begutachtet und anhand bayernweiter einheitlicher Kriterien eingestuft.

Was bedeutet dies für die Landwirtschaft?

Der Gewässerrandstreifen setzt sich aus einem fünf Meter breiten Streifen beiderseits eines natürlichen oder naturnahen Gewässers zusammen. Auf diesem Streifen ist eine acker- und gartenbauliche Nutzung verboten. Eine Grünlandnutzung ist jedoch weiterhin möglich. An den großen natürlichen Gewässern, den Gewässern 1. und 2. Ordnung (etwa Amper, Maisach), sind es auf staatlichen Grundstücken zehn Meter.

Alle betroffenen Landwirte müssen bereits jetzt an eindeutig erkennbaren natürlichen Gewässern einen Gewässerrandstreifen einhalten. An künstlichen Gewässern sowie an Verrohrungen, Straßenseitengräben, die Bestandteile der Straße sind, und an „grünen Gräben“ ohne Wasserführung und mit eindeutigem Grasbewuchs sind hingegen keine Gewässerrandstreifen erforderlich. Wer ufernahe Grundstücke bewirtschaftet, erhält mit der Arbeit des Wasserwirtschaftsamtes beziehungsweise mit der Veröffentlichung der Karten Klarheit und Planungssicherheit.

Die Landwirte im Landkreis Dachau haben sich mit der Vorschrift mittlerweile arrangiert. „Von der naturschutzrechtlichen Seite her betrachtet sind Gewässerrandstreifen kein Nachteil. Dem Gewässerschutz tut das gut“, sagt Kreisobmann Sedlmair. Er weist allerdings darauf hin, dass die betroffenen Flächen „aus der Produktion genommen werden“. Und ein Problem seien Gewässerrandstreifen für Landwirte, die viele kleine Flächen an kleinen Gewässern haben.

Und dann ist da noch das bayerische Kulturlandschaftsprogramm (Kulap). Das heißt, Landwirte, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus besonders umweltschonend wirtschaften, bekommen Geld von der EU, vom Bund und vom Land Bayern. Beispielsweise, wenn sie weniger Tiere pro Hektar halten, Blühflächen anlegen oder ihre Wiesen weniger häufig mähen. Bis zu 900 Euro pro Hektar habe das bislang ausgemacht, sagt Sedlmair. Doch er hegt die Befürchtung, dass die Förderung geringer werden könnte und das Ganze für die Landwirte irgendwann „auf Null rauskommt“.

Statistik des Landkreises Dachau

Das Wasserwirtschaftsamt München hat im Landkreis Dachau in den zurückliegenden zehn Monaten Gewässer in einer Länge von rund 900 Kilometern vor Ort überprüft. Parallel dazu fanden in Kleingruppen gemeinsame Begehungen mit den örtlichen Wasser- und Bodenverbänden, Landwirtschafts- und Gemeindevertretern statt. Die Vorgehensweise sowie Fragen und Unklarheiten konnten direkt vor Ort angesprochen und geklärt werden.

Die Arbeit des Wasserwirtschaftsamtes zeigt im Ergebnis, dass an rund 69 Prozent beziehungsweise 600 Kilometern aller Fließgewässer im Landkreis Dachau ein Gewäs-serrandstreifen notwendig ist. Dies entspricht einer Fläche von zirka 600 Hektar oder 840 Fußballfeldern.

Fällt mein Gewässer unter die Randstreifenpflicht?

Die Ergebnisse wurden in übersichtlichen Karten aufbereitet. Sie werden ab kommenden Donnerstag, 5. Januar, gemeindeweise auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamts München veröffentlicht (www.wwa-m.bayern.de).

Betroffene Grundstückseigentümer haben dann sechs Wochen Zeit, um Rückmeldung an das Wasserwirtschaftsamt zu geben. Hinweise und strittige Gewässerabschnitte werden noch einmal geprüft. Danach wird die finale Kulisse an das Landesamt für Umwelt übergeben. Dieses veröffentlicht sie zum 1. Juli im Umwelt-Atlas Bayern (www.umweltatlas.bayern.de). dn

