Guter Platz im Schuldneratlas

Im Landkreis Dachau sind 6,16 Prozent der Bürger so klamm, dass sie „nachhaltige Zahlungsstörungen“ haben. Das ist dem aktuellen Schuldneratlas zu entnehmen. Die höchste Überschuldungsquote findet sich überraschenderweise in Sulzemoos. Im bundesweiten Vergleich steht der Landkreis gut da: 370 Landkreise in Deutschland sind höher verschuldet.

VON BERNHARD HIRSCH

Dachau – Im Landkreis Dachau ist die Verschuldung der Bürger im Vergleich zum Vorjahr fast gleichgeblieben. Die Überschuldungsquote fiel minimal von 6,17 Prozent auf 6,16 Prozent. Dies geht aus dem soeben veröffentlichten Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform hervor.

Damit belegt der Landkreis Platz 31 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland. Spitzenreiter im Ranking ist der Landkreis Eichstätt mit einer Quote von 3,98, Schlusslicht die Stadt Bremerhaven mit einer Quote von 21,67 Prozent. Die Überschuldungsquote gibt den Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in einer Region an, also der Personen, die „nachhaltige Zahlungsstörungen“ aufweisen. In Bayern beträgt die Quote 7,31 Prozent.

Erstmalig hat Creditreform auch die Überschuldungsquoten der einzelnen Gemeinden eines Landkreises ausgewiesen. Dabei wird deutlich, dass Sulzemoos, gefolgt von der Stadt Dachau und Karlsfeld, die höchste Überschuldungsquote aufweist. Die Gemeinde mit den wenigsten Personen, die nachhaltige Zahlungsstörungen aufweisen, ist Hebertshausen. Die Zahlen deuten einerseits an, dass mit Karlsfeld und Dachau größere Kommunen innerhalb des Landkreises eine höhere Überschuldungsquote aufweisen. Andererseits überrascht die hohe Quote in Sulzemoos.

Die Zahlen für den Landkreis Dachau im Einzelnen: Altomünster 5,19 Prozent, Bergkirchen 5,21, Schwabhausen 5,98, Erdweg 6,02, Odelzhausen 6,25, Hilgertshausen-Tandern 5,33, Indersdorf 5,39, Sulzemoos 9,71, Hebertshausen 4,06, Karlsfeld 6,69, Haimhausen 5,18, Weichs 5,57, Petershausen 6,18 und Stadt Dachau 7,12 Prozent.

7,65 Prozent der Frauen über 18 Jahre gelten im Bundesdurchschnitt als überschuldet und nachhaltig zahlungsgestört, bei den Männern sind es aktuell rund 12,5 Prozent. Der Faktor „Altersüberschuldung“ gewinnt weiter an Bedeutung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der verschuldeten Rentner über 70 Jahre mit zusätzlichen 118 000 Fällen auf insgesamt 381 000 Menschen um fast die Hälfte angestiegen (plus 45 Prozent). Die Überschuldungsquote (2,95 Prozent) bleibt allerdings weiterhin deutlich unter den Vergleichswerten anderer Altersgruppen. Im Langzeitvergleich 2013/2019 wird die überdurchschnittliche Zunahme mit einem Anstieg von 243 Prozent deutlich.

Ganz anders ist die Entwicklung von Überschuldungszahl und -quote bei den Jüngeren: Hier waren 12,13 Prozent (minus 1,34 Punkte) oder 1,42 Millionen junge Menschen in Deutschland unter 30 Jahre überschuldet (minus 167 000 Fälle).