Jede siebte Familie hat mindestens drei Kinder

Im Landkreis Dachau hat jede siebte Familie mindestens drei Kinder. Das geht aus einer aktuellen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsentwicklung hervor, die erstmals die Anzahl von sogenannten Mehrkindfamilien auf Landkreisebene untersucht hat.

Landkreis – Die Forscher des Bundesinstituts für Bevölkerungsentwicklung haben die Anzahl der Mehrkindfamilien sowie die Anzahl „kinderreicher Frauen der Jahrgänge 1970-1972“ für 398 Städte und Landkreisen Deutschlands ermittelt. Als Mehrkindfamilien gelten Familien, die mindestens drei Kinder haben.

Dachau schneidet mit einer Quote von 13,6 Prozent bei den Mehrkindfamilien im Bayernvergleich (17 Prozent) unterdurchschnittlich ab. Der bundesweite Mittelwert liegt bei 16,2 Prozent. Bayernweiter Spitzenreiter ist der Landkreis Unterallgäu, der eine Mehrkindfamilienquote von 21,6 Prozent aufweist. Dagegen bewegen sich Dachaus Nachbarn Fürstenfeldbruck (12,7 Prozent), der Landkreis München (11,8 Prozent), die Stadt München (11,2 Prozent) auf noch geringerem Niveau. Mehr kinderreiche Familien gibt es stattdessen in Pfaffenhofen an der Ilm (15,7 Prozent) oder in Aichach-Friedberg (16,6 Prozent).

Ordnet man die Dachauer Zahlen ein, so zeigt sich, dass gerade im Umkreis von München und in der Landeshauptstadt selbst weniger Mehrkindfamilien leben als in vielen anderen Teilen Bayerns. Ein Zusammenhang mit den hohen Mieten und Lebenshaltungskosten im Ballungsraum München erscheint naheliegend. So weist auch das Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung darauf hin, „dass regionale Faktoren bezüglich der kulturellen Prägung, der öffentlichen Daseinsvorsorge, des Wohnraums und der spezifischen Lebensverhältnisse in Stadt und Land eine zentrale Rolle spielen“. Gerade in Großstädten sei der Wohnraum meist auf Familien mit zwei Kindern ausgelegt. Weitere wichtige Indikatoren für die Lebenswirklichkeit von Mehrkindfamilien seien das Einkommen und die Erwerbstätigkeit und Arbeitsteilung.

Typisch für Mehrkindfamilien sei die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Frauen übernehmen dort noch stärker als in anderen Familienformen einen Großteil der Haus- und Familienarbeit. Lange Zeit wurden Familien mit drei und mehr Kindern mit Vorbehalten wahrgenommen, das Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung spricht in diesem Zusammenhang davon, dass auch heute noch „anders als viele andere Familienkonstellationen Mehrkindfamilien häufig auf Vorbehalte in der Gesellschaft treffen“. Die Studie zeigt jedoch, dass Kinderreichtum heute in allen gesellschaftlichen Gruppen vorkommt: „Kinderreichtum ist nicht allein ein Phänomen von Bildungsfernen oder von Migranten, sondern betrifft Personen in allen Schichten“, erklärt Professor Norbert Schneider, Direktor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.

Die abnehmende Häufigkeit von Kinderreichtum ist eines der zentralen Merkmale des demografischen Wandels. Diese Entwicklung hat bereits im 19. Jahrhundert begonnen und sie ist bis heute zu beobachten. Noch zu Anfang der 1970er-Jahre haben etwa 30 Prozent der Frauen in Deutschland drei oder mehr Kinder zur Welt gebracht. Seitdem ist dieser Anteil nochmals deutlich auf derzeit etwa 16 Prozent gesunken. Die Mehrheit dieser Frauen hat drei Kinder, nur 4 Prozent haben vier oder mehr Kinder. Der Rückgang von Familien mit drei oder mehr Kindern ist, mehr noch als die rasche Verbreitung dauerhafter Kinderlosigkeit, der maßgebliche demografische Treiber für den Geburtenrückgang in Deutschland und des immer noch niedrigen Niveaus der Geburtenrate.

