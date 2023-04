Bürokratie an Milchtankstellen: „Keiner will einen Bon!“

Auf Knopfdruck gibt es einen Bon: Der Milchautomat von Martin Kiening ist bereits umgerüstet. Allerdings wollen nur die wenigsten Kunden einen Beleg. © sim

Eine EU-Verordnung sorgt derzeit für Unverständnis bei Landwirten im Landkreis Dachau: Milchautomaten müssen Belege ausgeben können. Die Kunden aber wollen diesen Kassenbon gar nicht.

Dachau – Direktvermarktung ist für viele Milchviehbetriebe ein wichtiges Standbein. Doch an Milchtankstellen, die in Bayern seit Jahren einen Boom erleben, gilt theoretisch seit Anfang des Jahres die Eich- und Bonpflicht. Bis Ende des Jahres haben Direktvermarkter Zeit für die Umstellung. Landwirte mit älteren Milchautomaten kann die kostenintensive Umrüstung vor große Probleme stellen. Im Landkreis Dachau können die Kunden aufatmen: Eine Schließung von Milchtankstellen droht laut BBV-Kreisobmann Simon Sedlmair nicht. Allerdings hält der Landwirt aus Puchschlagen die EU-Verordnung für unsinnig.

Die Situation im Landkreis Dachau sei hinsichtlich der Milchtankstellen insgesamt eher entspannt. „Wir haben keinen extremen Druck wie in anderen Landkreisen“, hat Sedlmair im Gespräch mit Kollegen erfahren. Während Landwirte mit Milchtankstellen im Landkreis Fürstenfeldbruck und am Tegernsee von einer zum Teil „erheblichen Belastung“ sprechen und einige Höfe sogar über die Abschaffung der Automaten aufgrund der zu hohen Umrüstungskosten nachdenken, weiß Sedlmair von keinem Fall im Dachauer Landkreis, bei dem die Aufgabe der Milchtankstelle droht.

Der Grund: „Bei uns im Landkreis wurden die Automaten erst später aufgestellt, da gab es in anderen Landkreisen oft schon welche – und deshalb sind die Automaten dort auch schon älter.“ Im Landkreis Dachau seien dann modernere Anlagen aufgestellt worden, die nun leicht umrüstbar beziehungsweise auf das neue Eich- und Bonrecht eingestellt seien. Einen Sinn hinter der Bonpflicht kann Sedlmair allerdings nicht erkennen. Wie er aus Gesprächen mit Kollegen weiß, lassen die meisten Kunden keinen Bon am Automaten raus. „Es ist ein Blödsinn, dass man da nachrüsten muss, obwohl keiner einen Bon will“, so Sedlmair.

In trockenen Tüchern ist die Umrüstung seit einem Jahr an der Milchtankstelle von Landwirt Marin Kiening aus Niederroth. 2015 hatte er die Anlage gekauft, vergangenes Jahr wurde ihm von dem Hersteller sogar angeboten, die Anlage auf seine Kosten anzupassen. „Der Hersteller hat den Bondrucker bereitgestellt und angeschlossen. Wir haben nur an der Tür des Automaten was verändern müssen. Da waren aber die Kosten und der Aufwand überschaubar“, erzählt der 32-jährige Landwirt.

Seit einem Jahr können seine Kunden nun auf Wunsch einen Bon ausdrucken. Davon Gebrauch machen jedoch die wenigsten. „Ich habe nach einem halben Jahr zum ersten Mal die Papierrolle tauschen müssen“, erzählt Kiening. In persönlichen Gesprächen mit Kunden bekommt er oft zu hören, dass die Regelung „Umweltverschmutzung“ sei.

Auch was die Eichpflicht anbelangt, ist Martin Kiening entspannt. Laut Vorschriften muss er als Landwirt alle zwei Jahre einen Antrag beim Eichamt in München zur Überprüfung stellen. Das hat er getan, allerdings war bisher noch niemand von der Behörde bei ihm auf dem Hof zur Kontrolle. Da er auch Käse produziert und verkauft, kennt er das Thema schon lange. Der Landwirt will auch nicht auf eine offizielle Überprüfung warten, sondern lässt von sich aus regelmäßig Milch aus dem Automaten, um die Anlage zu überprüfen. Beschwerden von Kunden, dass zu wenig Milch in der Flasche landet, habe es noch nie gegeben, so Kiening.

Bei Familie Groß in Priel in der Gemeinde Bergkirchen ist die Situation ähnlich. Johannes Groß führt den Hof in siebter Generation und bietet unter anderem die Milch zum Selbstzapfen an. Auch er hat 2015 die Milchtankstelle installiert, die er damals auf einer Landwirtschaftsmesse in Hannover entdeckt hatte. Der Betrieb läuft gut, die Anschaffung hat sich ausgezahlt. Die Kunden schätzen es, dass sie rund um die Uhr Milch, Käse, Eier, Honig und mehr in Priel bekommen können. Umrüsten muss er ebenfalls nicht mehr. So wie bei seinem Kollegen Kiening nahm der Hersteller die Umrüstung auf eigene Initiative vor. Was Groß ärgert, ist die Tatsache, dass er für den Drucker „umweltschädliches Thermopapier“ verwenden muss. Simone Wester