Nachfrage nach Öl um das Fünffache gestiegen

Tut, was er kann, um seine Kunden zu beliefern: Alfred Trinkl, Juniorchef der Alfred Trinkl GmbH in Dachau. © zim

Die Nachfrage nach Öl im Landkreis Dachau ist in diesem Jahr enorm. Enorm schwierig ist es für die Ölhändler, ihre Kunden zeitnah zu beliefern.

Dachau - Wenn ein Journalist in diesen Tagen bei den Ölhändlern rund um Dachau anruft, sind diese meist kurz angebunden. Sie drängen auf kurze Gespräche, weil sie schon das nächste Telefonat erwarten – mit einem Kunden. Und der hat natürlich Vorrang vor den Medienschaffenden. „Wir haben eine unglaublich hohe Nachfrage“, sagt Siegfried Reitmayr von der Reitmayr GmbH in Olching, die viele Menschen im Dachauer Land beliefert.

Weil jeder seine Tanks füllen will, kommen die Ölhändler nicht nach

Seine Händler-Kollegin Renate Trinkl von der Alfred Trinkl GmbH in Dachau, präzisiert: „Es ist zuletzt das Fünffache gelaufen als üblich. Die Leute haben Angst vor Putin.“ Weil jedermann jetzt seine Tanks füllen möchte, kommen die Händler nicht mehr nach. 14 Tage bis drei Wochen müssten sich die Kunden gedulden, meint die Geschäftsfrau, die von Kollegen gehört habe, die sogar „zwei Monate Lieferzeit haben“.

Doch die erhöhte Nachfrage aus Sorge um das Treiben des russischen Diktators ist nur ein Aspekt, warum die Händler ihre Kunden nicht immer zum Wunschtermin beliefern können. Es gibt noch weitere, gravierende Gründe. „Es kommt nichts aus Norddeutschland bei uns an“, sagt Renate Trinkl. Sie meint damit einmal den niedrigen Wasserstand des Rheins, der der deutschen Binnenschifffahrt massive Probleme bereitet. Denn die Reedereien können viele ihrer Schiffe nur noch zur Hälfte befüllen, ansonsten würden sie zu tief im Wasser liegen. Und das führe wiederum zu einer schlechten Nachversorgung bei uns, so Siegfried Reitmayr. Das Problem, ergänzt seine Dachauer Kollegin, „besteht bayernweit“.

Und dann seien da noch die Raffinerien. Diese würden aktuell zeitlich begrenzt laufen, so Öl-Händlerin Trinkl. „Die arbeiten von 5 Uhr bis 10 Uhr, und dann sind sie schon wieder zu“, nennt sie ein Beispiel.

Was die Entwicklung der Preise angeht, könne sie keine Aussagen treffen; „sie steigen und sie fallen“. Was die Versorgung der Kunden angeht, gebe es eine Liste nach Bestellungen. „Wir schauen, dass wir sie der Reihe nach bedienen.“ Um es den Käufern leichter zu machen, gibt es beispielsweise auf den Webseiten der Händler sogenannte Heizölrechner zur Berechnung des individuellen Preises. So auch bei der Reitmayr GmbH. Dort heißt es schlicht: „Niedrigstpreise ohne zu verhandeln.“

Tankstellenbetreiber haben genügend Reserven

Niedrigstpreise sind für Tankstellenkunden seit langem ein Fremdwort. In den vergangenen Tagen mussten sie wieder einmal tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihr Fahrzeug befüllen wollten. Rollte im nicht allzu fernen Augsburg ein Autofahrer an, konnte es sein, dass er den benötigten Kraftstoff erst gar nicht bekam. „Ausverkauft“ stand mancherorts auf einem Zettel an der Zapfsäule. Wie ist die Lage im Dachauer Land?, wollte daher die Heimatzeitung von den örtlichen Tankstellenbetreibern wissen.

Franz Benischke, Pächter der OMV-Tankstellen in Dachau und Gada, hat aktuell keine Probleme bei der Beschaffung von Benzin oder Diesel. Auch andere Tankstellen in der Umgebung können hinsichtlich der Reserven nicht klagen. „Unsere Tanks sind voll“, sagt Frederico Cucchedda, Pächter der Agip-Tankstelle in Markt Indersdorf.

Kurz vor Ende des Tankrabatts der Bundesregierung am 31. August habe das Öl- und Gasunternehmen OMV noch keine offiziellen Preisprognosen an seine Tankstellenbetreiber weitergegeben, so Benischke. Auch andere Konzerne wie Agip, Avia, Esso und Shell tun es der OMV gleich.

Keine Prognose wegen der Spritpreise

Generell sei eine Prognose bezüglich der Spritpreise schwierig. Cucchedda ist in dieser Hinsicht beunruhigt: „Die Preise schwanken täglich und sind kaum vorherzusagen.“ Betriebe wie Avia, Agip, OMV, Esso und Shell rechnen mit einer Erhöhung um einige Cent pro Liter, wenn der Tankrabatt ausläuft. „Wir als Betreiber erfahren die aktuellen Preise erst 15 Minuten bevor es die Kunden an den Zapfsäulen sehen. Die Preise werden durch externe Firmen kalkuliert. Wir haben da wenig Einfluss“, sagt Rainer Eckstein, Pächter der Shell-Tankstelle in Karlsfeld. Außerdem rechnet er mit einem erhöhtem Tankaufkommen, bevor der Tankrabatt Anfang September endet.

