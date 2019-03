Doppelt so viele Tote auf Landkreisstraßen

2018 gab es laut Polizeistatistik weniger Unfälle als noch im Vorjahr und weniger Verletzte. Trauriger Ausreißer der Statistik: Die Zahl der Todesopfer hat sich verdoppelt.

Landkreis – Kaum ein Thema beschäftigt die Menschen im Landkreis so sehr wie der immer stärker zunehmende Verkehr. Mehr Verkehr bedeutet in der Regel auch mehr Unfälle. Doch nach den Rekordzahlen aus dem Jahr 2016 geht die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis Dachau langsam, aber stetig zurück, wie aus der Verkehrsunfallstatistik für 2018 hervorgeht. Die Polizei Dachau hat den Bericht auf den Landkreis heruntergebrochen.

Waren es 2016 noch 5005 Unfälle auf den Landkreisstraßen, wurden 2018 nur noch 4820 registriert – ein ganz ähnlicher Wert wie die 4833 Unfälle im Jahr 2017. Während die Gesamtzahl der Unfälle nur langsam zurückgeht, ist bei den Verletzten eine deutliche Verbesserung zu bemerken. Von 699 im Vorjahr fiel der Wert auf 649 im Jahr 2018. Noch besser sieht die Sache bei den Schwerverletzten aus. Um rund 27 Prozent ging deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr zurück – von 122 auf 89.

Umso mehr überrascht die traurige Nachricht, dass 2018 doppelt so viele Menschen auf den Straßen des Landkreises ums Leben kamen, wie noch 2017 – nämlich acht. Doch, so erklärt Polizeihauptkommissar Richard Wacht, das sei keine allgemeine Tendenz: „Bei Unfällen kommt es häufig auf wenige Zentimeter an, ob es Todesopfer oder nur Verletzte gibt.“ Schwankungen in dieser Größenordnung seien völlig normal, denn „der Landkreis ist eine zu kleine Einheit“ für eine ordentliche statistische Auswertung in diesem Bereich, so Wacht.

Dass die Tendenz aber grundsätzlich positiv ist, liegt in den Augen der Polizei vor allem an einer Sache: Die fast lückenlose Überwachung der Geschwindigkeit – nicht nur mit Blitzern, sondern auch mit Geschwindigkeitsanzeigern. „Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Wacht. Auch Gespräche mit den Kommunen würden diese Einschätzung immer wieder bestätigen. „Oft reicht einfach nur ein kleiner Aha-Effekt, dass die Leute ein bisschen vom Gas gehen“, sagt der Polizeihauptkommissar. Er beobachtet ein langsames Umdenken in der Gesellschaft.

Und geht es nach Wachts Bauchgefühl, hat sich vor allem eine Fahrergruppe gebessert: „Bei den Fahranfängern und jungen Erwachsenen haben die 0,0-Promillegrenze und das begleitete Fahren Wirkung gezeigt.“ Die genauen Zahlen zu Unfallverursachern folgt aber noch.

An den Unfallschwerpunkten im Kreis- und Stadtgebiet hat sich jedoch nicht viel getan: die neuralgischen und viel befahrenen Kreuzungen in der Region, wie die Indersdorfer Gabel (Assenhausener Berg), oder wo sich in Dachau Theodor-Heuss-Straße und Schleißheimer Straße kreuzen. Auch wenn die meisten Hauptunfallknoten im Stadtgebiet liegen (siehe Kasten), die größere Gefahr liegt noch immer auf den Landstraßen. „In der Stadt treffen die Fahrzeuge in der Regel mit niedriger Geschwindigkeit aufeinander“, erklärt Wacht. Gefährlich wird es dort vor allem, wenn Radfahrer oder Fußgänger betroffen sind. Auf den Landstraßen hingegen führt zu hohe Geschwindigkeit noch immer zu vielen Verletzten und Todesopfern.

Von einem generellen Tempolimit von 80 Stundenkilometern auf Landstraßen hält Richard Wacht dennoch nichts: „Es würde schon reichen, wenn die Leute sich an die bestehenden Regeln halten würden und ihre Geschwindigkeit dem Wetter anpassen.“

Eine Entwicklung verfolgt die Polizei allerdings mit Argusaugen: „Wir beobachten immer mehr Schleich- und Ausweichverkehr.“ Das schlägt sich auch in den Unfallzahlen nieder. Als Beispiele dienen die Kreuzungen in Günding und Eschenried, die von den veränderten Verkehrsströmen auf Straßen zeugen, die für eine solche Belastung eigentlich nicht ausgelegt sind.

Hauptunfallknoten und -strecken im Landkreis:

In ihrer Statistik unterscheidet die Polizei zwischen Hauptunfallknoten, also Kreuzungen, und Hauptunfallstrecken. Das sind die traurigen Spitzenreiter der Auswertung von 2018:

Hauptunfallknoten: Karlsfeld, Kreuzung Münchner Straße (B 304), Bajuwarenstraße;15 Unfälle Karlsfeld, Kreuzung Münchner Straße (B 304), Hochstraße, Bayernwerkstraße; 13 Unfälle Dachau, Kreuzung Theodor-Heuss-Straße, Berliner Straße; zehn Unfälle Günding, Kreuzung Hauptstraße, St.-Vitus-Straße; neun Unfälle Haimhausen, Kreuzung Bundesstraße 13, Hauptstraße; neun Unfälle Eschenried, Kreuzung Münchner Straße, Am Kurfürstenweg; acht Unfälle Dachau, Kreuzung Schleißheimer Straße, Theodor-Heuss-Straße; sieben Unfälle Dachau, Kreuzung Gröbenrieder Straße, Himmelreichweg, Uhdestraße; sechs Unfälle Schwabhausen, Kreuzung St. 2047, St. 2050 (Indersdorfer Gabel); sechs Unfälle Dachau, Kreuzung Schillerstraße, Gröbenrieder Straße; sechs Unfälle

Hauptunfallstrecken: Die unfallträchtigsten Strecken im Landkreis: St. 2047 (310 Unfälle), St. 2339 (183 Unfälle), St. 2050 (125 Unfälle), Bundesstraße 13 (37 Unfälle), Bundesstraße 304 (129 Unfälle), Bundesstraße 471 (108 Unfälle) Die unfallträchtigsten Strecken in der Stadt: Münchner Straße (130 Unfälle), Schleißheimer Straße (98 Unfälle).