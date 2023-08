Heftiges Unwetter am Donnerstagabend ‒ Sturm reißt Odelzhauser Turnhallendach mit

Von: Stefanie Zipfer

Ein Sachschaden, der in die Hunderttausende gehen dürfte: die Odelzhauser Schulturnhalle, deren Wellblechdach samt Dämmung am späten Donnerstagabend von einem Sturm großflächig zerstört wurde. © FFW Odelzhausen

Ein heftiger Sturm ist am späten Donnerstagabend über den Landkreis Dachau hinweggezogen. In Odelzhausen wurde sogar die Schulturnhalle abgedeckt, der Schaden ist enorm. Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser ist daher überzeugt: Von den drei Unwettern, die in den vergangenen Sommerwochen durch den Landkreis fegten, war das das schlimmste!

Dachau – Wer an diesem Freitag noch zum Schwimmen im Familienbad nutzen wollte, hatte Pech: Der Sturm, der ab zirka 22.30 Uhr am Donnerstagabend von Westen aus über den Landkreis fegte, hinterließ eine breite Schneise der Verwüstung – unter anderem im Familienbad, das wegen der nötigen Aufräumarbeiten am Freitag geschlossen blieb.

Doch nicht nur im Familienbad wurde aufgeräumt. Auch am Dachauer Waldfriedhof bleiben die Tore voraussichtlich bis Montag zu. Der Stadtbauhof, so teilte die Stadt mit, arbeite zwar „mit Hochdruck an der Beseitigung der Sturmschäden“. Allerdings erfolgten die Arbeiten schrittweise: Priorität habe „zunächst die Verkehrssicherung von Straßen und Wegen“, danach folge die Entfernung der Schäden in öffentlichen Grünanlagen.

Dachau wurde von dem Unwetter – wie schon bei den letzten beiden Gewittern der vergangenen Wochen – hart getroffen. 40 der 116 Feuerwehreinsätze erfolgten in der Großen Kreisstadt, wie Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser berichtet. Das Gewitter diesmal sei „kurz, aber in Teilen recht heftig gewesen“ und habe sämtliche Landkreisfeuerwehren bis zirka 4 Uhr am Freitagmorgen auf Trab gehalten.

Ein umgestürzter Baum musste in Sulzemoos von einem Gehweg und einer Hauseinfahrt geräumt werden. © cst

Wie beim letzten Unwetter Mitte Juli musste die Kreiseinsatzzentrale in Hebertshausen in Betrieb genommen werden. Die Integrierte Leitstelle (ILS) in Fürstenfeldbruck war Reimoser zufolge nicht mehr imstande, die Vielzahl der Einätze allein abzuarbeiten. In 90 Prozent aller über den Landkreis verteilten Fälle wurden Äste und Bäume umgeknickt und Verkehrswege blockiert.

So finden sich in Reimosers Bilanz unter anderem sieben Einsätze wegen auf geparkte Autos oder Wohnmobile gestürzte Bäume und acht Einsätze wegen auf Gebäude gekrachter Bäume; in Weißling hatte ein umstürzender massiver Baum ein Hausdach durchschlagen, weshalb das THW ein Notdach errichten musste.

Zudem stürzten überall im Landkreis Bäume auf Stromleitungen, was entsprechend zu zeitweisen Stromausfällen führte. Ein Kamerad der Feuerwehr Indersdorf war laut Reimoser davon besonders betroffen: „Er kam nicht mehr aus seiner Tiefgarage raus.“

Im Buchwald bei Welshofen blockierten umgestürzte Bäume die Fahrbahn. © cst

Da Bäume aber auch auf die Oberleitung der Bahn fielen, wurde der S-Bahn-Verkehr massiv beeinträchtigt. So musste die Feuerwehr um kurz nach Mitternacht nach Eisenhofen, wo ein Zug direkt von einem Baum getroffen wurde und nicht mehr weiterfahren konnte. Wenig später, gegen 0.45 Uhr, blieb eine S-Bahn auf freier Strecke zwischen Arnbach und Indersdorf stehen; die Feuerwehr musste den sechs Insassen auf dem Zug helfen. Bis weit in den Freitagnachmittag hinein war der Zugverkehr massiv eingeschränkt, die Bahn bediente den zeitweilig gesperrten Abschnitt zwischen Dachau und Altomünster mit Taxis.

Was den Schaden betrifft am heftigsten wütete das Unwetter am Donnerstagabend in Odelzhausen. „So ein Wind, so ein extremer Sturm, das hab ich noch nie gesehen“, berichtet Bürgermeister Markus Trinkl. Gegen 22.25 Uhr brach das Unwetter über seine Gemeinde herein – und riss das rund 15 Jahre alte Wellblechdach der Schulturnhalle mit sich.

40 Einsätze hatte die Feuerwehr allein in Dachau – wie hier am Calistenicspark nahe dem Effner-Gymnasium. © sim

Wie Feuerwehrkommandant Benjamin Küpper erklärt, seien er und seine Kameraden zur Schule ausgerückt, weil die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte. Statt eines Feuers erlebten die nur wenige Minuten später eintreffenden Einsatzkräfte aber ein Bild der Verwüstung: das Wellblechdach großflächig zerstört, die Dämmung hunderte Meter davon geblasen, der Hallenboden unter Wasser. „Es war unglaublich, wie schnell das gegangen sein muss“, so Küpper.

Von einem Sturm will Küpper daher angesichts dieser Schäden nicht mehr sprechen. „Das war ein Orkan!“ Ein Bekannter habe einen Windmesser auf dem Balkon, der habe in der Spitze eine Stärke von 109 km/h gemessen. „Wenn die 109 km/h unter das Dach reinfahren, dann ist klar, dass das abfliegt.“

Feuerwehrkommandant: „Das war ein Orkan!“

Noch in der Nacht auf Freitag versuchten Feuerwehr und THW, die Halle trocken und das Dach dicht zu bekommen. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ob eventuell auch die Haustechnik beschädigt wurde, wann die Halle wieder eröffnet werden kann, werden nun Untersuchungen von Fachfirmen zeigen müssen. Pfaffenhofens Bürgermeister Helmut Zech, als Vorsitzender des Zweckverbands Grund- und Mittelschule Odelzhausen quasi Hausherr der Turnhalle, spricht aber schon heute von einem enormen Schaden, den man „seriös“ zwar noch nicht abschätzen könne, der aber „sicher sechsstellig“ sei.

Immerhin: Die Aufräumarbeiten rund um die Odelzhauser Turnhalle dürften schnell gehen. Da in direkter Nachbarschaft gerade die alte Schule abgerissen wird, wie Bürgermeister Trinkl erklärt, „können uns die Abbruchfirmen hier unterstützen“.

