Viele neue Gesichter in Rektorenzimmern

Eigentlich ist Schulamtsdirektor Albert Sikora zufrieden. Die Grund- und Mittelschulen im Landkreis sind für das neue Schuljahr gut aufgestellt. Nur zwei Wünsche hätte Sikora. Einen erfüllbaren und einen eher unrealistischen, wie er sagt. Sonst ist das neue Schuljahr vor allem von einem geprägt: sehr vielen personellen Änderungen.

Dachau – Am Dienstag beginnt das neue Schuljahr. Aber nicht nur die 1462 künftigen Erstklässler im Landkreis sind nervös. Auch Albert Sikora ist etwas aufgeregt. Denn für Sikora, eigentlich ein alter Hase im Schulgeschäft, ist es das erste Mal, dass er allein verantwortlich ist, wie das Personal an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis verteilt wird. Albert Sikora war jahrelang Konrektor und Rektor der Mittelschule Dachau-Süd, Rektor der Mittelschule Bergkirchen und wechselte 2016 ans Schulamt. Dies sind seine ersten Monate als Schulamtsdirektor.

Und gleich dieses erste Jahr ist ein besonderes: An sechs Schulen gibt es einen neuen Schulleiter, zudem gibt es neun neue stellvertretende Rektoren (siehe Infokasten). Der Grund für diese ungewöhnlich vielen personellen Veränderungen „ist aber ein ganz natürlicher“, wie Sikora erklärt: „die Rente“. Viele der Schulleiter gingen in Pension. An der Klosterschule Dachau gibt es nach eineinhalb Jahren jetzt wieder eine stellvertretende Schulleiterin. „Vorher gab es schlicht keine Bewerber“, erklärt Sikora.

Was zudem auffällig erscheint, wenn man auf das neue Schuljahr blickt: Die Fluktuation bei den Lehrern ist irrsinnig hoch: Es kommen etwa 70 neue Lehrer aus anderen bayerischen Regierungsbezirken in den Landkreis Dachau, etwa genauso viele wurden auf ihren Wunsch wieder in ihre Heimat versetzt. Doch Albert Sikora erklärt: „Eigentlich ist die Zahl im Vergleich zu anderen Schuljahren nicht besonders hoch.“ Vereinfacht gesagt, liegt das Problem daran: Hier werden weniger Lehrer ausgebildet als gebraucht werden, in anderen Regierungsbezirken hingegen mehr als gebraucht werden. Viele werden für ihr Referendariat dann hierher versetzt und stellen hinterher oft wieder Versetzungsanträge, um wieder in ihrer Heimat arbeiten zu können. „Zudem gilt die Regel: Versetzung vor Neueinstellung“, erklärt der Schulamtsdirektor. „Doch das Problem wurde erkannt, die Ausbildungssituation soll sich hier künftig bessern.“

Sikora versteht, dass diese Situation für die Schulen im Landkreis oft hart ist: „Eine Schulentwicklung ist sehr schwierig, wenn man ständig Personalwechsel hat, zudem ist es für die Kinder hart, da sie oft Bindungen zu den Lehrkräften aufbauen.“ Doch trotz der negativen Seiten kann Sikora der Situation etwas Positives abgewinnen: „So bekommt man neue Ideen und Anregungen aus anderen Bezirken mit. Frischer Wind tut immer gut.“

Doch nicht allein die Tatsache, dass neue Lehrer kommen, ist für die Schulen schwierig. Das Problem ist, dass niemand langfristig planen kann – nicht die Schulen, nicht die Lehrer. Das Prozedere läuft irrsinnig kurzfristig ab. Oft ist bis wenige Wochen oder manchmal gar Tage vor Schulbeginn nicht klar, welcher Lehrer an welche Schule kommt. Ein großer Wunsch, den Albert Sikora deshalb hat: „Es wäre schön, wenn die Versetzungen früher feststehen würden. Dann wäre vieles leichter zu planen.“ Manchmal müssen Schulen fertige Stundenpläne nur ein paar Tage vor Schulbeginn nochmal umwerfen, weil sich personell kurzfristig wieder etwas geändert hat. Doch Sikora weiß: An diesem Prozess ist nichts zu ändern. „Da wäre ich ein Träumer, wenn ich das glauben würde.“ Der Schulamtsdirektor ist froh, dass die Schulen, mit denen er zusammenarbeitet, „unglaublich professionell arbeiten“.

Der zweite Wunsch, den Albert Sikora hat, ist weit realistscher: Die Situation um die fehlenden Fachlehrer soll besser werden. Da es nicht genügend Lehrer im Bereich Werken und Gestalten gibt, können 204 Stunden im Landkreis nicht von einem Fachlehrer unterrichtet werden. „Das übernehmen jetzt Grundschullehrer, die speziell dafür geschult werden“, erklärt Sikora. „Doch auch dieses Problem wurde erkannt. Es sollen mehr Ausbildungskapazitäten geschaffen werden, damit es in Zukunft mehr Fachlehrer geben kann.“

Die gute Nachricht zum Schluss: Im Landkreis Dachau müssen keine Stunden ausfallen, die Schulen sind alle gut aufgestellt. Lehrermangel ist hier – bis auf den Fachlehrerbereich kein Thema.

Die Schülerzahlen fürs neue Schuljahr:

Im Landkreis Dachau gibt es 24 staatliche Grundschulen und 20 Mittelschulen. Insgesamt werden zum Schuljahr 2018/2019 voraussichtlich 5611 Schüler eine staatliche Grundschule und 2333 Schüler eine Mittelschule im Landkreis Dachau besuchen (Vergleich 2017/2018 Grundschule: 5597; Mittelschule: 2260). Es werden 1462 Schüler in staatliche Schulen eingeschult (2017/2018: 1464). Die rund 5600 Grundschüler werden in insgesamt 242 Klassen und die rund 2300 Mittelschüler in 123 Klassen unterrichtet

Die neuen Schulleiter bzw. Stellvertretenden Schulleiter:

Grund- und Mittelschule Erdweg: neue Schulleiterin Petra Loibl (sie war bisher im Landkreis als Schulpsychogin und Beratungsrektorin tätig) Grund- und Mittelschule Hebertshausen: neue Schulleiterin Anja Kreter (sie war bisher Konrektorin an der Mittelschule Karlsfeld) Grundschule Schwabhausen: neue Schulleiterin Daniela Artmann (bisher Konrektorin an der Grundschule Schwabhausen) neue Stellvertreterin: Cornelia Wirth Mittelschule Karlsfeld an der Krenmoosstraße: neue Stellvertreterin Doris Radons (bisher Lehrerin an der Mittelschule Karlsfeld) Grundschule Karlsfeld an der Krenmoosstraße: neue Schulleiterin: Barbara Sparr (bisher Konrektorin an der Grundschule Karlsfeld), neue Stellvertreterin Sabine Gerhäußer (bisher Lehrerin an der Grundschule Karlsfeld) Mittelschule Dachau-Süd an der Eduard-Ziegler-Straße: neue Stellvertreterin Michaela Groß (bisher Lehrerin an der Mittelschule Dachau-Süd) Grundschule Dachau-Süd: neue Stellvertreterin Susanne Krüger (bisher Stellvertreterin an der Grundschule Dachau-Süd)

Grundschule Dachau an der Klosterstraße: neue Stellvertreterin: Annette Frey-Scheithauer Grundschule Dachau-Ost an der Anton-Günther-Straße: neue Stellvertreterin: Carolin Hausner Mittelschule Dachau Ost: neue Schulleiterin: Andrea Egle (bisher an einer Münchner Schule), neue Stellvertreterin: Kerstin Wagner (bisher Lehrerin an der Mittelschule Erdweg) Grund- und Mittelschule Bergkirchen: neuer Rektor Roland Grüttner (bisher Rektor an der Montessorischule Dachau) Grund- und Mittelschule Odelzhausen: neuer weiterer Stellvertreter: Andreas Härtl (bisher an der Mittelschule Dachau-Süd; wegen steigender Schülerzahlen wurde hier eine weitere Stellvertreter-Stelle geschaffen)