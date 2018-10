Vier Mal musste die Feuerwehr wegen Bränden ausrücken - einmal war es Brandstiftung

Gleich vier Brände haben Feuerwehren aus dem Landkreis am vergangenen Montag und Dienstag laut Polizei Dachau löschen müssen.

Landkreis – Drei Autos hatten Feuer gefangen, dazu eine Parkbank. In diesem Fall war es Brandstiftung. Der erste Vorfall ereignete sich am Montag gegen 15.50 Uhr in Odelzhausen. Ein 32-jähriger Mann war gerade auf der Hauptstraße unterwegs, als im Motorraum seines Fords plötzlich Feuer ausbrach. Die Feuerwehr Odelzhausen musste nicht mehr eingreifen, da zwei vorbeikommende Verkehrsteilnehmer den Brand bereits gelöscht löschen hatten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Ursache war ein technischer Defekt.

Aufmerksame Autofahrer geben Lichtsignale

Mit dem Schrecken ist eine 28-jährige Kirchheimerin am vergangenen Montagabend davon gekommen. Die Frau war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Skoda auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos unterwegs, als andere Autofahrer sie per Lichthupe auf eine Rauchentwicklung im Motorraum hinwiesen. Sie verließ daraufhin die Autobahn und hielt im Park-and-Ride-Parkplatz am Sulzemooser Gewerbegebiet. Kurz nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hatte, gab es einen Knall und im Motorraum brach ein Feuer aus. Ein zufällig hinzugekommener Passant konnte den Brand mit dem Feuerlöscher aus einem benachbarten Schnellrestaurant rasch löschen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr aus Sulzemoos nahm am Fahrzeug die Nachlöscharbeiten vor. Abschließend wurde es mit der Wärmebildkamera der Feuerwehr Wiedenzhausen kontrolliert. Der Schaden wird hier mit zirka 4000 Euro angegeben.

Löscharbeiten der Polizei zeigen keine Wirkung

Ebenfalls ein technischer Defekt ist wohl der Grund, dass am Dienstag gegen 10.25 Uhr ein Opel in Dachau Feuer fing und fast völlig ausbrannte. Sein Besitzer, ein 70-jähriger Dachauer, hatte das Fahrzeug in der Jakob-Kaiser-Straße in Dachau geparkt. Kurze Zeit später bemerkte er ein Feuer im Motorraum und verständigte die Feuerwehr. Eine Streife der Polizeiinspektion Dachau versuchte den Brand noch mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was aber keine Wirkung zeigte. Erst die Feuerwehr Dachau konnte Abhilfe schaffen. Der Schaden beträgt hier 5000 Euro.

Unbekannte setzen Parkbank in Brand

Am Dienstag gegen 20.40 Uhr ging schließlich eine Meldung ein, dass eine Parkbank im Drosselweg in Petershausen brennt. Das Feuer wurde von einer bislang unbekannten Person gelegt. Ein 34-jähriger Petershauser versuchte das Feuer mittels eines Gartenschlauchs zu löschen, was aber nur durch Unterstützung der hinzugerufenen Feuerwehr aus Petershausen gelang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen, denen kurz vor der Tatzeit verdächtige Personen im Drosselweg aufgefallen sind, möchten sich bitte bei der Polizei (0 81 31/56 10) melden. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

cst/dn