Landkreis Dachau ist wieder auf „Schatzsuche“

Freuen sich auf „Obstperlen“: Siegfried Lex und Beate Wild, die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt, mit Michael Hainz, Leiter des pomologischen Arbeitskreises im Kreisverband für Gartenbau und Landespflege (von rechts). © Fendt/LRA

Das Landratsamt Dachau sucht wieder alte Obstbäume. Das Ziel ist es, Obstproben zu sammeln, zu bestimmen und dann zu erhalten.

Dachau – Auch 2023 werden wieder alte Obstbäume gesucht. Das Ziel der vom Landratsamt federführend organisierten Aktion ist es, Obstproben zu sammeln, zu bestimmen und dann zu erhalten. Im vergangenen Jahr wurden bereits über 400 Sortenproben bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt abgegeben.

Gesucht werden Apfel- oder Birnenbäume im Alter von 60 Jahren oder mehr

Doch die Suche geht weiter! Auch in diesem Jahr können wieder Proben abgegeben werden. Gesucht werden Apfel- oder Birnenbäume im Alter von 60 Jahren oder mehr. Die Obstsorten werden in der Unteren Naturschutzbehörde von Fachleuten kostenlos bestimmt. Benötigt wird dafür eine Apfel- oder Birnenprobe von fünf bis sieben gesunden Früchten mit Stiel, ungewaschen. Die Früchte kommen in eine Papiertüte mit Angabe der Kontaktdaten des Besitzers. Werden seltene Obstsorten gefunden, werden zeitlich passend Reiser geschnitten und die Bäume in zwei Erhaltungsgärten im Landkreis gepflanzt.

Ab 17. August können die Proben jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr im Landratsamt Dachau im Zimmer 121/122 abgegeben werden. Auch die örtlichen Gartenbauvereine sind Abgabestellen.

Für Rückfragen stehen dabei folgende Personen gerne zur Verfügung: Siegfried Lex und Beate Wild, die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Dachau, Telefon 0 81 31/7 42 37 und 0 81 31/74 18 51 beziehungsweise siegfried.lex@lra-dah.bayern.de und beate.wild@lra-dah.bayern.de; sowie Michael Hainz, Leiter des pomologischen Arbeitskreises im Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Landkreis Dachau, der unter E-Mail michael.hainz@kreisverband.de erreichbar ist. Weitere Infos gibt es selbstverständlich auch bei den Vorsitzenden der lokalen Gartenbauvereine; eine Liste hierzu ist unter https://kreisverband-dachau.de/kreisverband/ortsvereine/ zu finden.

mm

