Hilfe für die Geburtshilfe

Die Zahl der Hebammen sinkt stetig. Der Landkreis will nun gegensteuern und dazu ein Förderprogramm des Freistaats in Anspruch nehmen.

Dachau – Mit rund 900 Kindern jährlich sind die Geburtenzahlen im Dachauer Krankenhaus seit Jahren konstant hoch, wohingegen die Geburtshilfe im Landkreis schwächelt. Zwar ist laut Landratsamt „die Versorgung der werdenden Mütter noch sichergestellt“ – anders als es beispielsweise in München der Fall ist. Fest steht aber auch: „Die Versorgungslage wird sich zuspitzen, denn viele der Hebammen gehen in absehbarer Zeit in Rente. Gleichzeitig fehlt es an Nachwuchskräften.“

Der Landkreis will daher gegensteuern. Wie der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschloss, soll hierfür das Förderprogramm „Geburtshilfe in Bayern“ in Anspruch genommen werden. Unterstützt werden damit Projekte, die dem Mangel an Hebammen und Entbindungshelfern entgegenwirken und die vor allem die aktuell mangelhafte Situation bei der Wochenbettbetreuung verbessern sollen. Als Beispiele nennt das Gesundheitsministerium Werbemaßnahmen zur Personalgewinnung ebenso wie die Einrichtung von Koordinierungsstellen, Vermittlungszentralen oder eines Hebammen-Notfalldiensts. Die Zuwendung beträgt pauschal 40 Euro je Geburt im Krankenhaus; sie wird an den Landkreis ausgezahlt, der sich mit einem Eigenanteil von zehn Prozent beteiligen muss; der Landkreis Dachau will jährlich pauschal 10 000 Euro zur Verfügung stellen.

Konkret soll es hierzulande eine sogenannte Hebammenkoordinierungsstelle werden, die den Geburtshelferinnen das Leben erleichtern soll. Organisatorisch angesiedelt wird die Stelle bei der Genossenschaft zur Stärkung der gesundheitlichen Versorgung im Landkreis Dachau eG. Räumlich soll ein Büro in Petershausen angemietet werden, das – mit einer Sekretärin besetzt – die Dienstpläne der Hebammen verwaltet.

„Es ist noch kein großer Schritt, aber zumindest eine Unterstützung für unsere Arbeit“, findet die Karlsfelder ÖDP-Kreisrätin Mechthild Hofner, die gleichzeitig Vorsitzende im Bayerischen Hebammen-Landesverband ist. Hofner hatte, nach Bekanntwerden des Förderprogramms, gemeinsam mit ihren Kolleginnen Elke Schäl und Katharina Zausinger das Konzept für die Koordinierungsstelle ausgearbeitet.

Hofner gibt zwar zu, dass im Landkreis „noch nicht der totale Notstand herrscht“, aber dennoch komme es immer häufiger vor, dass Frauen für die Wochenbettbetreuung keine Hebamme mehr finden. Das Problem: Während Frauen früher nach der Geburt bis zu zwei Wochen im Krankenhaus geblieben seien, würden sie heutzutage nach drei Tagen entlassen – oftmals sogar nach Kaiserschnitten. Dass gerade der dritte Tag nach der Geburt in psychischer und physischer Sicht „der Höhepunkt“ ist, wird von den Kliniken dabei außer acht gelassen. Deshalb, so Hofner, „ist eine intensive Betreuung in dem Zeitraum absolut wichtig“! Der sogenannte „Baby Blues“, Stillprobleme oder eine schmerzende Kaiserschnittnarbe – wer da keine professionelle Hilfe erhalte und, wenn’s ganz blöd läuft, auch keine Mutter als Hilfe zuhause habe, „der kommt in ernste Schwierigkeiten“, glaubt Hofner.

Das Problem der (wenigen) Hebammen sei nur oft gewesen, dass sie als Freiberuflerinnen immer im Einsatz waren – beziehungsweise bei Notrufen verzweifelter Mütter nicht nein sagen konnten. Die Koordinierungsstelle soll nun einen fixen Dienstplan schaffen und damit sicherstellen: „Wenn eine Hebamme frei hat, dann bedeutet das auch frei!“ Diese so ermöglichte Planbarkeit der Arbeitszeiten könnte Hofner zufolge den Effekt haben, dass Hebammen, die ihrem Beruf eigentlich schon den Rücken gekehrt haben, wieder zurückkommen.

Aktuell läuft das Förderprogramm bis 2021. Kreisrat Wolfgang Offenbeck (CSU) fand es, bei aller Unterstützung, dennoch traurig, „dass es so etwas geben muss“. Zunehmende „Regulatorik“ führe am Ende dazu, dass nicht nur Hebammen, sondern ganz generell kleine Handwerksbetriebe „irgendwann ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können“.