Radfahrer (59 und 14) schwer verletzt

Im Landkreis Dachau sind zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 14-Jähriger musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Dachau/Tandern - Zwei Fahrradfahrer haben sich am Donnerstag bei Stürzen ohne Fremdbeteiligung in Dachau und Tandern schwer verletzt. Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei Dachau gegen 14.30 Uhr. Eine 59-jährige Frau aus Dachau fuhr auf dem Radweg der Erich-Ollenhauer-Straße in Richtung Dachau-Ost. Auf Höhe der Bahnunterführung kam sie aus Unachtsamkeit zu Sturz. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau ins Klinikum Dachau, sie hatte sich einen Arm gebrochen. Bei einem weiteren Unfall gegen 20 Uhr verletzte sich ein 14-Jähriger schwer. Der Junge aus Tandern war mit seinem Fahrrad auf dem Ziegelweg unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache stürzte. Er musste mit schweren Rückenverletzungen mittels eines Hubschraubers ins Klinikum Schwabing geflogen werden. dn