Bauern sind verzweifelt: Landkreis Dachau ist extrem von der Krähenplage betroffen

Trauriger Anblick: Krähen haben in Esting großflächig Halme umgeknickt, um an die Körner zu kommen.

Von Frederic Rist schließen

Immer größer werdende Schwärme von Saatkrähen bereiten den Landwirten im Landkreis Dachau erhebliche Probleme. Die Vögel fressen teilweise ganze Felder kahl und hinterlassen verheerende Schäden an der Ernte. BBV-Kreisobmann Simon Sedlmair zeigt sich zunehmend besorgt über die Entwicklung. Zudem haben die Krähen einen neuen Trick.

Dachau – Plötzlich verdunkelt sich der Himmel, ein ohrenbetäubendes Kreischen durchdringt die Luft – und dann geht alles ganz schnell: Saatkrähen setzen zum Sturzflug an. Schwärme von 200 bis 300 Vögeln stürzen sich auf die Felder des Landkreises und vernichten in wenigen Augenblicken ganze Aussaaten.

Die Situation, die Simon Sedlmair, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, beschreibt, haben in den vergangenen Wochen und Monaten viele Landwirte im Landkreis erlebt. Sedlmair ist angesichts der verheerenden Saatkrähenplage zunehmend frustriert: „Wir wissen einfach nicht mehr, wie wir dem Herr werden sollen. Die Situation hat ein enormes Ausmaß angenommen. Das sind einfach richtige Matzen.“ Immer wieder rufen frustrierte Landwirte bei ihm an und klagen über die verheerenden Schäden, die die Vögel anrichten. Oft bleibt den Bauern nichts anderes übrig, als alles abzuräumen und neu zu säen – manchmal sogar zwei- oder dreimal.

Landkreis Dachau ist extrem von der Krähenplage betroffen

„Die Population wächst jedes Jahr um etwa zehn Prozent. Wir haben die Kontrolle verloren“, so Sedlmair weiter. Ein Hauptproblem ist, dass die Krähen in der Region keine natürlichen Feinde mehr haben, so dass die Population von Jahr zu Jahr weiter wächst. Zudem hat der Bundesrat die Initiative Bayerns zur Lockerung des Schutzstatus der Saatkrähe abgelehnt (wir berichteten). Damit ist eine Bejagung der Vögel in Dachau weiterhin nicht möglich. „Wir brauchen dringend effektive Maßnahmen, mit denen Landwirte eingreifen können. Die Vögel verursachen ernsthafte finanzielle Probleme und das ist nicht zu unterschätzen“, betont Sedlmair.

Er berichtet von einem Vorfall, der sich erst kürzlich ereignet hat: In mühevoller Arbeit hatte er Grassilage in Rundballen gepresst. Als er nach einer kurzen Pause wieder aufs Feld kam, waren 18 der 32 Ballen zerfetzt und aufgerissen. Die Krähen hatten mit ihren Krallen und Schnäbeln erheblichen Schaden angerichtet. Die Ballen mussten neu gewickelt werden. Sedlmair ist dabei nicht allein, denn zahlreiche Landwirte in der Region berichten über ähnliche Geschichten von zerstörten Ernteerträgen und vergeblicher Arbeit.

Bauern sind verzweifelt

In Esting, knapp hinter der Landkreisgrenze zu Fürstenfeldbruck, bediente sich vor wenigen Tagen ein Schwarm Saatkrähen an einem fast erntereifen Feld. Das wurde quasi zum Selbstbedienungsbuffet für die Vögel. „Die gehen in das Feld rein, sie sind ja schwer, und drücken die Halme um“, erklärt der Brucker BBV-Obmann Matthias Heitmayr. Danach liegen die Körner am Boden und die Krähen können sie bequem fressen. Dieses Phänomen sei neu.

Die zunehmende Bedrohung durch Saatkrähen stellt eine große Herausforderung für die Landwirtschaft dar. Angesichts der stetig wachsenden Population müsse eine umfassende Lösung zwischen Politik, Naturschutzverbänden und Landwirten gefunden werden. Denn, wie Sedlmair betont, ist „Dachau besonders extrem von der Krähenplage betroffen“. Die Landwirte „brauchen dringend Unterstützung, sonst stehen sie bald vor noch größeren Problemen“.