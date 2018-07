Etwa 200 Personen haben im vergangenen Jahr im Landkreis Dachau die Deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Mit einem festlichen Empfang wurden sie alle willkommen geheißen.

Dachau– „Übers Mittelmeer oder in der Business-Class – egal wie Sie hier her gekommen sind, Sie sind nun angekommen“, sagte Landrat Stefan Löwl beim Einbürgerungsempfang zu den rund 130 Gästen in der Aula der Dr.-Josef-Schwalber-Realschule in Dachau. Es ist nach dem nichtöffentlichen Empfang 2017 die zweite Veranstaltung dieser Art, die das Landratsamt ausgerichtet hat.

In den vergangenen 13 Monaten erhielten etwa 200 Personen im Landkreis die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie stammen aus 48 verschiedenen Ländern. Herkunftsstärkste Länder sind Polen mit 24 Personen, Türkei mit 23, Griechenland mit 19 Bürgern sowie Großbritannien und Afghanistan mit jeweils 13 Personen, informierte Löwl. Die Lebensgeschichten dieser Menschen seien so unterschiedlich wie die Gründe, warum sie nach Deutschland kamen. „Einige sind hier geboren, andere sind vor Gewalt oder Unterdrückung geflohen, manche folgten der Arbeit, der Liebe oder suchten ihr Glück außerhalb des Heimatlandes“, zählte er auf.

Mit der Einbürgerung seien sie nun gleichberechtigte Bürger geworden, die wählen dürfen oder selbst kandidieren. „Ich bitte Sie, bringen Sie sich aktiv ein, engagieren Sie sich in Vereinen, Verbänden oder der Politik“, richtete er sich an die eingebürgerten Gäste. „Seien Sie ein gutes Beispiel gelungener Integration“, forderte er weiter.

„Damit Deutschland den aktuellen wirtschaftlichen Stand halten kann, werden eine halbe Million Einwanderer benötigt“, sagte Professor Wilhelm Liebhart aus Altomünster, der die Festrede an diesem Abend hielt. Ohne Einwanderung müssten die Deutschen von ein auf drei Kinder pro Familie erhöhen. Der Landkreis bringe mit dieser Feierlichkeit zum Ausdruck: „Wir brauchen und wir wollen Sie“, sagte er an die Eingebürgerten gewandt.

Die Stärke von Deutschland sei, dass man als neuer deutscher Staatsangehöriger seine Identität, seine Wurzeln nicht aufgeben müsse. In Gesamtbayern haben sich 2017 15 600 Personen einbürgern lassen, das sei ein Zuwachs von 8,6 Prozent zum Vorjahr, stellte Liebhart die Statistiken vor. 43 Prozent davon kommen aus den EU-Staaten. Vor allem die Zunahme bei den Briten sei auffallend – Schuld sei der Brexit. 2016 ließen sich mit 313 vergleichsweise wenige Briten in Bayern einbürgern. 2017 seien es fast 1000 gewesen.

Nach seinem kurzen Streifzug durch die Deutsche und Bayerische Verfassung vermutete Liebhart, dass sich die Gäste an ihren Einbürgerungstest erinnert gefühlt haben. „144 Fragen stehen zur Auswahl. Die bin ich mal mit meinen Studenten durchgegangen. Eine Frage: Wie lautete der Dichter der Deutschen Nationalhymne? Fragen Sie mal einen Ihrer deutschen Nachbarn. Keiner weiß das“, schmunzelte Liebhart. Er und seine Studenten hätten über einige Aufgaben nur den Kopf schütteln können.

„Ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie trotz einiger Hürden beim Einbürgerungsverfahren dran geblieben sind, dass Sie nicht aufgegeben haben, dass Sie es so sehr wollten“, sagte Ahmad Navid, Sprecher des Asyl- und Integrationsbeirates im Landkreis Dachau. Auch er appellierte an die Eingebürgerten, dieses „höchste Gut, das ein Staat vergeben kann, mit seinen Chancen und Möglichkeiten stets zu nutzen“. Im Anschluss an die Reden sangen alle Gäste zunächst die Bayernhymne und anschließend die deutsche Nationalhymne – die übrigens von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben stammt. Der letzte Vers war zugleich die Eröffnung des Buffets.

mik