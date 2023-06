Landkreis Dachau könnte Biomüll auch in Maisach vergären

Wohin mit dem Biomüll? Ein Vorhaben in Maisach könnte eine Alternative sein. © Sina Schuldt/dpa

In Maisach wird womöglich eine Vergärungsanlage gebaut. Für den Landkreis Dachau könnte es interessant sein, den Biomüll dorthin zu bringen.

Fürstenfeldbruck/Dachau – Das Entsorgungsunternehmen Remondis möchte in Maisach eine Vergärungsanlage bauen. Dort könnte Biomüll aus den Landkreisen Dachau, Bruck und Starnberg zu Energie und Kompost verarbeitet werden. Mindestens zwei Landkreise sollten sich für das Projekt zusammentun – und schnell sein.

Seit Monaten wird darüber diskutiert, wie und wo Biomüll jetzt in der Energiekrise wertvoll umgewandelt werden könnte. Eine mögliche Lösung wurde nun im Maisacher Gemeinderat präsentiert. Das Entsorgungsunternehmen Remondis präsentierte seine Pläne für eine Vergärungsanlage.

Zuletzt hatten die Landkreis Dachau und Fürstenfeldbruck über eine Kooperation mit der Abfallverwertung Augsburg (AVA) nachgedacht (wir berichteten). Dort gibt es eine Vergärungsanlage, die erweitert werden könnte. Doch dann hatte die AVA die Pläne wegen zu hoher Kosten auf Eis gelegt. Jüngst hieß es dann aber wieder, die AVA werde die Erweiterung nochmals prüfen.

Remondis jedenfalls will bauen, so schnell wie möglich und gern in Maisach. Dazu sollten sich nach dem Konzept des Unternehmens drei Landkreise zusammenschließen. Von dem Trio würden jährlich 34 000 Tonnen Bioabfall kommen. Für den Rest bis zu den 50 000 Tonnen, die man für die Wirtschaftlichkeit der Anlage bräuchte, würde Remondis sorgen.

Remondis-Geschäftsführer Frank Gärtner sagte, für das Projekt würde sogar der Bioabfall aus zwei Landkreisen ausreichen. Man könne auch dann für eine Auslastung der Anlage sorgen. Laut Gärtner müsste schnell eine Entscheidung der Kreistage fallen.

Denn wenn sich die Landkreise Starnberg und Dachau doch der AVA in Augsburg für eine Erweiterung der dortigen Anlage anschließen würden (oder einem anderen Unternehmen), käme zu wenig Biomüll aus der Region in der geplanten Anlage in der Gemeinde Maisach an.

Dort möchte man zwischen Bahngleisen, einem bestehenden und einem geplanten Solarpark sowie der FFB1 die Vergärungsanlage bauen. Man geht von 20 Anlieferungen pro Tag aus. 17 Sammelfahrzeuge aus den drei Landkreisen und drei Sattelzüge mit Material aus umliegenden Landkreisen kämen dort wochentags über die B 471, Staatsstraße 2054 und Kreisstraße FFB1 an. zag