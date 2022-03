Landkreis muss 1000 Plätze für Flüchtlinge schaffen

Teilen

Feuerwehr und THW waren am Samstag im Einsatz, um Flüchtlingsunterkünfte vorzubereiten. © kfv Dachau

Der Landkreis Dachau bereitet sich intensiv auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Wie Landrat Stefan Löwl mitteilte, müsse der Landkreis 1000 Plätze für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schaffen.

Dachau – Der Landkreis Dachau bereitet sich intensiv auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Wie Landrat Stefan Löwl mitteilte, müsse der Landkreis 1000 Plätze für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schaffen.

Wie berichtet, liegen dem Landratsamt rund 500 Unterbringungsmöglichkeiten von Privatpersonen vor. Weitere Angebote werden in den nächsten Tagen begutachtet, „ob sie sich eignen“, so Löwl. Im Notfall könne die Berufsschulturnhalle schnell mit Betten ausgestattet werden.

Am Samstag bereiteten die Einsatzkräfte der Landkreis-Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks Dachau in Erdweg und im Franziskuswerk Schönbrunn Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen vor, wie Maximilian Reimoser, Pressesprecher der Kreisfeuerwehrverbandes mitteilte. Alleine in einem Gebäudetrakt in Schönbrunn könnten laut Löwl 150 Personen untergebracht werden.

Die Einrichtungsgegenstände, wie Betten, Matratzen, Bettwäsche, Schränke, Tische und Stühle, wurden aus der Einlagerung vom Corona-Hilfskrankenhaus sowie von einem Lieferanten in Biberbach mit Logistikfahrzeugen abgeholt. Anschließend wurde das Mobiliar von den ehrenamtlichen Helfern zu den Unterkünften nach Erdweg und Schönbrunn transportiert und aufgestellt.

Im Einsatz waren neben der Kreisbrandinspektion die Feuerwehren Biberbach, Eisenhofen, Großberghofen, Haimhausen, Hebertshausen, Kleinberghofen, Röhrmoos, Schwabhausen, Sigmertshausen, Unterweikertshofen, Vierkirchen und Welshofen sowie das THW mit insgesamt 65 Einsatzkräften. no