Dachauer Landkreis-SPD mit neuer Doppelspitze

Von: Nikola Obermeier

Teilen

Der Vorstand der Kreis-SPD: Martina Tschirge, Ludwig Prischenk, Arlette Amend, Sofia Kyriakidou, Max Eckardt, Luisa Deffner, Michael Grimmer und Stefan Brix (v.l.). © spd

Arlette Amend und Max Eckardt stehen nun an der Spitze der Sozialdemokraten. Das Team hat sich verjüngt!

Dachau – Die Landkreis-SPD hat auf ihrem Parteitag im Gasthof Post in Schwabhausen einen neuen Vorstand gewählt – und zwar erstmals eine Doppelspitze: Arlette Amend aus Erdweg bildet gemeinsam mit Max Eckardt aus Karlsfeld den Vorstand. Vertreter sind Martina Tschirge und Michael Grimmer. Ludwig Prischenk wurde Kassier.

Nachdem vor zwei Jahren Hubert Böck als Kreisvorsitzender zurückgetreten war, übernahm Florian Heiser das Amt kommissarisch. Genau wie Böck musste Heiser aus beruflichen Gründen seine Mitarbeit in der Landkreis-SPD einstellen. Wie Böck mitteilte, kümmerte sich Martina Tschirge, stellvertretende Kreisvorsitzende, gemeinsam mit einem jungen Team um die Führung des Kreisverbandes. „Sie haben den Kreisverband in den vergangenen Jahren gut strukturiert. Ich finde es gut, wie wir uns jetzt aufgestellt haben“, so Böck. Den geschäftsführenden Vorstand ergänzen als Beisitzer: Sofia Kyriakidou, Luisa Deffner, Stefan Brix und Jonas Götz.

Zum Abschluss des Parteitages bedankte sich die neu gewählte Vorsitzende Arlette Amend bei den Delegierten für die gute Mitarbeit und bat: „Halten wir zusammen und kämpfen gemeinsamen für eine erfolgreiche Landtagswahl!“ Auch Böck ist optimistisch: „Die Zahlen für die SPD sind besser geworden, wir greifen jetzt für die Landtags- und Bezirkstagswahlen an!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.