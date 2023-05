Landkreis übertrifft Windkraft-Soll

Von: Stefanie Zipfer

Die Gemeinden im Landkreis melden derzeit potenzielle Gebiete für Windkraft an den Regionalen Planungsverband. © Armin Weigel

Um die Vorgaben des im Vorjahr vom Bundestag beschlossenen „Wind-an-Land“-Gesetzes zu erfüllen, melden die Landkreisgemeinden derzeit potenzielle Gebiete für Windkraft an den Regionalen Planungsverband (RPV). Die Gemeinden wollen dabei „solidarisch“ handeln und die Forderungen der Bundespolitik übertreffen. Bis erste Windräder stehen, dürften dennoch noch viele Jahre vergehen.

Dachau – Um den Ausbau der Windenergie in Gang zu bringen, beschloss der Bundestag im vergangenen Sommer das sogenannte „Wind-an-Land“-Gesetz. Für Bayern bedeutet dieses Gesetz: 1,1 Prozent seiner Landesfläche muss der Freistaat bis Ende 2027 und 1,8 Prozent seiner Fläche bis Ende 2032 für Windräder reservieren.

Organisiert wird die Ausweisung dieser Flächen von den 18 Regionalen Planungsverbänden. Dachau gehört dabei zur Planungsregion 14, die auch die Landeshauptstadt München sowie die Landkreise Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München und Starnberg umfasst.

Auch wenn die einzelnen Gemeinden ihre jeweiligen Flächen einzeln festlegen und nach München melden sollen, will man im Landkreis bei dem Thema mit einer Stimme sprechen, wie etwa Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag seinem Bauausschuss erklärte. Die Große Kreisstadt, wie viele andere Gemeinden auch (wir berichteten), hatte das Thema Flächenausweisung für Windräder auf der Tagesordnung. In Dachau wie andernorts gab es dazu wenig Diskussion. „Wir müssen das Gesetz umsetzen“, so Hartmann. Die Gemeinden wie die Stadt werden daher nun als mögliche Windkraftflächen alle freien Bereiche nach München melden, die 1000 Meter von der Wohnbebauung entfernt liegen; in Außenbereichen soll ein Mindestabstand von 800 Metern zwischen Bebauung und Windrädern gelten.

Wichtig dabei: Ob diese Gebiete dann tatsächlich Windrad-geeignet sind, steht jetzt noch nicht fest. „Das zu prüfen, ist nicht unsere Aufgabe“, so der OB. So wird auf der Meldung der Stadt Dachau an den RPV daher auch wieder der Bereich Assenhausen auftauchen – wo wegen des Vorkommens des streng geschützten Wespenbussards ein von den Stadtwerken geplantes Windradprojekt vor fünf Jahren wieder hatte gestoppt werden müssen.

Immerhin: Bei ihrer Flächensuche haben die Landkreiskommunen aktuell nicht allzu viel Arbeit. Vor zwölf Jahren nämlich hatten sich die Landkreisgemeinden unter der Federführung des Landratsamts schon einmal zusammengetan, um sogenannte Windkraftkonzentrationsflächen auszuweisen. Ziel damals: einen Windrad-Wildwuchs im Landkreis zu vermeiden. Nachdem der Freistaat dann im Jahr 2014 aber die sogenannte 10H-Regel eingeführt und die Planungshoheit über den Windradbau wieder zurück an die Gemeinden verwiesen hatte, verschwanden auch die alten Windradflächen-Pläne in der Schublade.

„An dem Thema wollte sich dann kein Bürgermeister mehr die Finger verbrennen“, erinnert sich Pfaffenhofs Bürgermeister und stellvertretender Landrat Helmut Zech. Die Bürger seien damals „auf die Barrikaden“ gegangen, zudem seien die Anlagen damals auch noch nicht sonderlich leistungsfähig gewesen. Auch die nötige Infrastruktur, die Windenergie ins Stromnetz einzuspeisen, habe es damals noch weniger gegeben als heute.

Dennoch sind Zechs Gemeinde Pfaffenhofen sowie sein Nachbar Odelzhausen heute schon einen Schritt weiter als die Landkreis-Kollegen. 3,9 Prozent der Odelzhauser Gemeindefläche sind für Windkraft vorgesehen, fünf Windräder gibt es dort. Auch Pfaffenhofen hatte seinen Flächennutzungsplan vor einigen Jahren dahingehend geändert, dass 1,95 Prozent der Gemeinde für die Produktion von Windenergie zur Verfügung stehen. „Wir haben unsere Pflicht schon getan“, fasst es Zech zusammen – und steht trotzdem dazu, dass das Abschalten der Atomkraftwerke „blauäugig“ war.

Die Gründe für seinen Pessimismus sind vielfältig. Zum einen glaubt Zech, dass – auch wenn die Zustimmung zu Windkraft in den vergangenen Monaten zugenommen haben mag – es immer noch Widerstände gibt. „Es reicht ja, wenn einer klagt.“

Zweitens dauern die Genehmigungsverfahren immer noch quälend lang: „Fünf Jahre, wenn alles gut geht.“ Und dann sei ja „die Netzverträglichkeit noch gar nicht geprüft“!

Zudem kann er sich nicht vorstellen, dass sich die Nachbarlandkreise ähnlich „solidarisch“ zeigen, wie es die Dachauer Landkreisbürgermeister in ihrem gemeinsamen Planung ankündigten. Mit 1,6 Prozent der gemeldeten Windkraftflächen erfüllt Dachau seine Pflicht von 1,1 Prozent nämlich deutlich über. Dass die Stadt München, dass die Flughafen-Landkreise Freising und Erding sowie der Tourismus-Landkreis Starnberg genauso freimütig ausweisen, hält er für wenig wahrscheinlich.

Dachaus OB Hartmann formuliert es so: „Uns ist klar, dass andere weniger melden werden.“ Aber am Ende müsse sich der RPV darum kümmern, dass das bayernweite „Wind-an-Land“-Soll erfüllt wird. Um für Dachau auf Nummer sicher zu gehen, will er daher mittelfristig eigene Vorgaben aufstellen und den städtischen Flächennutzungsplan entsprechend ändern. Die Sache selbst in die Hand zu nehmen, glaubt Hartmann, gehe schneller als auf den RPV zu warten.