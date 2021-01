Landkreis-Wehren helfen kroatischen Kollegen

Für die Feuerwehrmänner Florian Reiter und Ferdinand Hauß bleibt dieser Trip unvergesslich. Sie brachten Kleidung und Geräte ins Erdbebengebiet in Kroatien.

Landkreis – Am 29. Dezember bebte die Erde in Kroatien. Am meisten betroffen war der Landkreis Sisak-Moslavina und dort die Stadt Petrinja rund 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. Einige Menschen kamen ums Leben. Insbesondere in den ländlichen Gebieten des Landkreises Sisak-Moslavina ist die Lage kritisch, zumal dort auch noch Feuerwehrgerätehäuser beschädigt oder zerstört wurden, was die Rettungs- sowie die folgenden Aufräumarbeiten erschwerte bzw. erschwert. Diese Nachricht erreichte auch die Kollegen im fernen Deutschland.

Der Landesfeuerwehrverband Bayern beschloss nach Rücksprache und mit Unterstützung des bayerischen Innenministeriums bei den bayerischen Feuerwehren nachzufragen, ob diese nicht brauchbare Ausrüstungsgegenstände für die kroatischen Feuerwehren übrig hätten. Insbesondere Schutzkleidung für Feuerwehrleute, tragbare Leitern sowie Beleuchtungsgerät (einschließlich Stromerzeuger) sind in Kroatien vonnöten.

Die Resonanz auf die Nachfrage war überwältigend; rund 300 Freiwillige Feuerwehren boten insgesamt 15 000 Einzelteile an. Auch die Feuerwehren im Landkreis Dachau beteiligen sich mit Stromerzeugern, Beleuchtungsmaterial und Leitern sowie Schutzkleidung, die in Indersdorf gesammelt wurden.

Konvoi mit 22 Fahrzeugen

Am 10. Januar sammelte sich ein Konvoi mit 22 Fahrzeugen aus allen sieben bayerischen Regierungsbezirken in Rosenheim. Von dort aus ging es dann nach Kroatien. In den Konvoi reihte sich auch ein Wechselladerfahrzeug samt Anhänger des Landkreises Dachau mit ein, gefahren von Florian Reiter und Ferdinand Hauß, beide von der Feuerwehr Dachau.

Böse Überraschung mitten in der Nacht

Für die beiden Dachauer Feuerwehrmänner brach am 10. Januar eine „eine anstrengende Zeit an“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser. Nach einem Coronatest noch in Rosenheim ging es auf die Reise in den Süden. Mit dem Konvoi erreichten beide Dachauer tags darauf Zagreb, wo sie in der dortigen Feuerwehrschule übernachteten – und eine böse Überraschung erlebten. Denn in der Nacht gab es ein Nachbeben der Stärke 3,8, Gott sei Dank ohne Folgen für die bayerischen Helfer.

+ Wieder daheim: Florian Reiter und Ferdinand Hauß (von links) werden bei ihrer Rückkehr aus Kroatien von Kreisbrandrat Franz Bründler (Zweiter von rechts) und Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser (rechts) willkommen geheißen. © Kreisbrandinspektion Dachau

Am Folgetag ging es dann in das Krisengebiet. Reiter, Hauß und ihre Begleiter sahen das Chaos dort mit vielen eingestürzten Häusern. „Unsere Fahrer erlebten ein anderes Kroatien, als sie es vom Urlaub her kannten“, so Reimoser. Aber Reiter und Hauß begegneten auch einer „sehr, sehr dankbaren“ Bevölkerung, so Kreisbrandinspektor Reimoser. Als der Konvoi am Ziel war „halfen die Menschen sofort mit, und innerhalb einer dreiviertel Stunde war der gesamte Konvoi entladen“. Anschließend ging es für die bayerischen Helfer wieder zurück nach Hause.

Alles in allem waren es für Florian Reiter und Ferdinand Hauß „tolle Erfahrungen, die sie persönlich in Kroatien gemacht haben“, so Reimoser. Und: „Sie brachten eine grenzüberschreitende Hilfeleistung und gelebte Kameradschaft zum Ausdruck.“