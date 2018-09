Erst mal die Härten glätten

Die MVV-Reform soll eine Schneise durch den Tarif-Dschungel schlagen und etliche Tickets günstiger machen. Geplant sind statt bisher 13 Zonen nur noch sechs Ringe und eine München-Zone. Doch aktuell liegt die Reform auf Eis. Dachaus Landrat Stefan Löwl, der die Reform mitausgearbeitet hat, hofft dennoch auf eine Einigung.

Dachau – An vielen der gut 100 Sitzungen in über drei Jahren nahm Landrat Stefan Löwl persönlich teil, um gemeinsam mit den anderen Partnern des Münchner Verkehrsverbunds eine neue Tarifstruktur zu erarbeiten. Im kommenden Juni sollte dieses Opus magnum in Kraft treten, von dem laut Löwl „mindestens drei Viertel“ der MVV-Nutzer profitieren würden.

Das Problem: Eine kleine Minderheit profitiert eben nicht von dem neuen System, sprich: In einigen Städten und Gemeinden müssten Bürger sogar deutlich mehr für ihre Fahrkarten bezahlen. Deshalb liegt das Projekt nun auf Eis. Ob die Reform jemals kommt, ist ungewiss. Löwl, der als stellvertretender Sprecher der MVV-Landräte an den Verhandlungen teilnahm, hält die Reform zwar für „keine Revolution“, aber dennoch für „sehr sehr gut für uns“. Dass sie nun doch wieder auf der Kippe steht, dass vor allem aus dem Landkreis München Kritik laut wird, sei daher – gelinde gesagt – „nicht hilfreich“.

Dennoch betont Löwl, dass die Reform noch nicht endgültig gescheitert sei. Vielmehr gebe es aktuell drei Szenarien: Variante 1 sei, dass die Reform, so wie sie jetzt ist, doch noch umgesetzt wird. Variante 2 sei, dass das Gerüst der Reform beibehalten und um einzelne Änderungen ergänzt wird. Variante 3 sei dagegen: „Die Reform stirbt.“ Dies will Löwl natürlich nicht, stattdessen wäre er „zufrieden“ mit Variante 1. Am liebsten, klar, wäre es ihm aber, wenn man die Reform noch einer kleinen Reform unterziehen könnte. Denn: Die Kritiker haben durchaus gute Argumente; auch im Landkreis Dachau gäbe es – Stand heute – Reformverlierer.

Diese sind zum einen manche Senioren. Die sollen zwar mit ihrer Isar-Card65 bereits schon vor 9 Uhr Bahn, Bus und Tram nutzen können, müssten dafür aber tiefer in die Tasche greifen: 89,40 Euro statt wie bisher 69,10 Euro. Obwohl sie eigentlich die Profiteure der Reform sein sollten und größtenteils auch sind, zahlen auch einige wenige Pendler mehr. Grund dafür ist die neue M-Zone, die nicht nur das Innenstadtgebiet – also den heutigen Innenraum – beinhaltet, sondern weiter gefasst wurde und sogar einige Umlandgemeinden enthält. Wer also von Altomünster nach Allach pendelt, soll damit den gleichen Tarif bezahlen wie Pendler, die von Altomünster zum Marienplatz müssen.

Diese Härten abzufedern würde viel Geld kosten, Löwl rechnet mit rund 30 Millionen Euro pro Jahr. Der Freistaat signalisierte bereits, zu Gesprächen und Finanzierungshilfen bereit zu sein. Allerdings müsste dies der Landtag entscheiden, der jedoch Mitte Oktober neu gewählt und anschließend erst konstituiert werden muss. Die Folge: Selbst wenn das Land Bayern die Reform mit einer Finanzspritze rettet und die Landkreise sowie die Stadt München mit dem Kompromiss einverstanden wären, würde die Einführung des neuen Tarifsystems bis mindestens Herbst, wahrscheinlich sogar erst zum Fahrplanwechsel 2019 umgesetzt werden. Immerhin, so tröstet Löwl: „In diesem Dezember gibt es keine Tariferhöhung. Das ist sicher!“

Dem allgemeinen Lobgesang auf das zuletzt von Ministerpräsident Markus Söder ins Spiel gebrachte 1-Euro-Ticket will sich der Dachauer Landrat dagegen nicht anschließen. Angelehnt an das Tarifmodell der Stadt Wien hatte Söder ein ÖPNV-Ticket ins Spiel gebracht, das pro Tag nur 1 Euro kostet – egal wie wie weit oder wie oft man fährt. Im Jahr kostet das Ticket den Wiener nur 365 Euro – die Stadt Wien dagegen muss das Angebot mit 700 Millionen Euro pro Jahr subventionieren. Für Löwl ist daher klar: „Das ist unbezahlbar und ungerecht.“ Überhaupt habe er bei seinen Gesprächen mit Bürgern zu dem Thema stets zu hören bekommen: Wichtiger als der Preis sind den Pendlern die Themen Angebot, Takt, Zuverlässigkeit und Anschlussmöglichkeiten. „Es gab nie die Forderung: Macht das Ticket billiger!’“, so Löwl, sondern immer nur: „Macht die Leistung besser!“

Da der Beschluss über die MVV-Tarifreform einstimmig fallen und damit von allen Partnern gebilligt werden muss, will Löwl nun erst einmal abwarten, bis er das Thema in den Kreistag bringt. Auch der Landkreis Erding beispielsweise hat seine Entscheidung darüber zuletzt vertagt. Frühestens in der Oktober-, wahrscheinlich in der November-Sitzung wird das Thema dem Dachauer Kreistag vorgelegt. Vor allzu überzogenen Erwartungen aber warnt Löwl schon im Vorfeld. Denn: Gehe es um das Thema ÖPNV-Tarif, gelte leider: „Gerecht und einfach widerspricht sich.“