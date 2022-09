Landratsamt-Bau: Bündnis für Dachau scheitert bei der Kosten-Frage

Von: Stefanie Zipfer

Eine Visualisierung für das neue Landratsamt gibt es – eine Kostenschätzung wird noch nicht öffentlich gemacht. © Landratsamt

Die Kosten für den geplanten Neubau des Landratsamts sorgten im Dachauer Finanzausschuss wieder einmal für heiße Debatten.

Dachau – Seit Wochen klagt das Bündnis für Dachau öffentlich über die in seinen Augen intransparente Kommunikation des Landkreises zum geplanten Neubau des Landratsamts. Über einen Stadtratsantrag wollten Kai Kühnel & Co. nun eine Antwort auf die Frage erzwingen, was das Gebäude kosten soll. Erfolglos.

Bündnis für Dachau will die Kostenschätzung für den Bau des Landratsamts

Das Bündnis für Dachau ist seit nunmehr zweieinhalb Jahren im Kreistag vertreten. Die Kandidaten Lena Wirthmüller und Kai Kühnel konnten bei der jüngsten Kommunalwahl im März 2020 so viele Stimmen der Landkreisbürger sammeln, dass es locker für den Einzug in das Kreisgremium reichte. Kühnel, seit vielen Jahren Stadtrat in Dachau, überlegte es sich dann aber doch kurzfristig anders. Wenige Tage nach der Wahl gab er sein Mandat wieder ab; sein Ehrenamt als Stadtrat und sein Beruf als Architekt würden es ihm zeitlich doch nicht ermöglichen, das Bündnis im Landkreis zu vertreten, so seine Begründung. Für Kühnel rückte Peter Heller ins Kreisgremium nach.

Doch so ganz loszulassen scheint die Kreispolitik Kai Kühnel nicht. Seit Monaten klagt er – öffentlich – darüber, dass der Landkreis nicht transparent genug mit den Kosten des geplanten Landratsamts-Neubaus umgehe. Über einen Stadtratsantrag versuchten er und seine Bündnis-Kollegen im Stadtrat daher, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was das Riesending nun kosten werde. Die Auslegung des Bebauungsplans, so eine weitere Forderung, dürfe „erst nach Kostenklarheit“ erfolgen.

Um es vorweg zu nehmen: Der Antrag bekam eine deutliche Abfuhr. Michael Eisenmann, der das Bündnis am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss vertrat, musste den Antrag am Ende sogar zurückziehen.

Grundsätzlich, so erklärte Oberbürgermeister Florian Hartmann nämlich, sei es unmöglich, die Auslegung eines Bebauungsplans erst erfolgen zu lassen, wenn der Bauherr die Kosten für sein Projekt nenne. „Das geht gar nicht, das können wir nicht machen“, so der OB.

Eisenmann schimpft: „Wie sollen wir da unseren Haushalt planen?“

Und auch das Argument, eine Kostenschätzung für das geplante Landratsamt zu benötigen, um damit die künftige, von der Stadt zu zahlende Kreisumlage berechnen zu können, ist falsch, wie Kämmerer Thomas Ernst betonte. Während Eisenmann nämlich entschieden die Meinung vertrat, „keine mittelfristige Finanzplanung machen zu können, wenn wir nicht wissen, was das Landratsamt kosten wird“, dozierte Ernst, dass sich die Höhe der Kreisumlage aus der Umlagekraft der Gemeinden und dem Hebesatz ergebe. „Wenn uns der Landkreis sagt, das Ding kostet 50 Millionen Euro, dann können wir damit nix anfangen“, so Ernst. Eine belastbare Berechnung der künftigen Kreisumlage sei ihm damit schlicht nicht möglich.

Eisenmann befriedigte dies nicht. „Wie sollen wir denn dann unseren Haushalt ausrechnen“, fragte er. „Ja, indem wir beim Landratsamt fragen: Was ist denn der Hebesatz“, antwortete der OB.

Am Ende gingen Eisenmanns Ausschusskollegen dazwischen, um die Diskussion zu beenden. „Es ist nicht die Aufgabe dieses Gremiums, Kostentransparenz herzustellen“, fand etwa Anke Drexler (SPD). Christa Keimerl (SPD) meinte, dass sie sich als Stadträtin auch dagegen verwahren würde, wenn Kreisräte sich in ihre Themen einmischten. Die Kreisumlage, so Keimerl, „kommt auf uns zu, ob wir die genauen Kosten für das Landratsamt jetzt kennen oder nicht“.

Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) und Jürgen Seidl (FDP) verwiesen Eisenmann an seine beiden Bündnis-Kollegen im Kreistag: Sollten die doch bei der Landkreisverwaltung nachfragen. „Da sind doch wir nicht zuständig“, so Seidl.

Landratsamt will im Kreistag im Oktober Zahlen bekanntgeben

Doch bei aller Kritik am Antrag des Bündnisses, der nach Ansicht der Stadtverwaltung und der übrigen Ausschussmitglieder schlicht im falschen Gremium gestellt wurde, gab es dennoch auch Zustimmung für Kühnel und Co. Denn dass es bislang zwar schillernde Pläne für den Bau, aber weiterhin keine öffentlich kommunizierte Kostenschätzung gibt, stieß einigen sauer auf. SPD-Rätin Drexler etwa stellte „sehr unterschiedliches Verhalten“ bei der Kommunikation von Baukosten fest. Auch der OB betonte, bei allen Bauprojekten der Stadt regelmäßig über Kosten und Kostensteigerungen zu informieren – siehe Hallenbad.

Am Landratsamt betont derweil Sprecherin Sina Török auf Nachfrage, dass man mit den geschätzten Kosten für das neue Landratsamt keinesfalls hinter dem Berg halten wolle. Bei der nächsten Kreistagssitzung im Oktober, bei der das weitere Vorgehen in Sachen Neubau besprochen wird, würden Zahlen genannt. „Die Kreisräte sollen als erstes über die aktuellsten Kostenschätzungen informiert werden“, rechtfertigt die Sprecherin das monatelange Schweigen der Kreisbehörde zu den Zahlen.

Lediglich Karlsfelds Bürgermeister und Kreisrat Stefan Kolbe hatte sich im Mai am Rand einer Gemeinderatssitzung zu einer Vermutung hinreißen lassen: Er kalkuliere mit Baukosten in Höhe von 100 Millionen Euro.

