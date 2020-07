Oben das Amt, unten die Autos und Fahrräder

Der Landkreis plant derzeit den Neubau seines Landratsamts, ohne oberirdischen Parkplätze, mit einer Fahrradgarage inklusive Duschen und Umkleiden.

Dachau – Ein neues Landratsamt für 450 Mitarbeiter? Das könnte Verkehrsprobleme geben! Die Stadträte hatten daher für den weiteren Fortgang der Planungen – ein Architektenwettbewerb war da bereits beendet – im vergangenen Jahr die Erstellung eines Mobilitäts- und Erschließungskonzepts zur Bedingung gefordert.

Dieses Konzept wurde nun am Dienstag im Bauausschuss des Stadtrats vorgelegt und fand die einhellige Zustimmung des Gremiums. Selbst die Kritiker mussten zugeben, dass das Konzept ziemlich innovativ ist. Konkret fielen die Worte „vernünftig“, „mustergültig“, „beispielgebend“, „vorbildlich“ und „richtungsweisend“.

Seit Jahren ist bekannt, dass das alte Landratsamt energetisch und technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre. Ein Architektenwettbewerb, bei dem die Stadt mit Oberbürgermeister und Bauamtsleiter im Preisgericht vertreten war, hatte sich im Februar 2019 daher für einen Neubauentwurf des Architekturbüros h4a Gessert und Randecker entschieden, der auf dem jetzigen Standort ein modernes, luftiges Gebäude für 450 Mitarbeiter vorsieht.

Damit diese vielen Mitarbeiter und dazu noch die Besucher nicht die ganze Nachbarschaft mit ihren Autos zuparken, soll nun mit verschiedensten Maßnahmen dafür gesorgt werden, dass möglichst viele Menschen per Bus ins Amt kommen. Dafür soll die Haltestelle, die künftig im Zehn-Minuten-Takt angefahren wird, „aufgewertet werden“: Eine Querung über den Bürgermeister-Zauner-Ring soll den Weg in den künftigen Haupteingang des Landratsamts erleichtern. „Der Bus hält wirklich genau vor der Tür“, versprach Planerin Sonja Rube den Stadträten.

Vor allem die rückwärtige Nachbarschaft des Landratsamts würde allein durch die Verlagerung des Eingangs an die Frontseite des Gebäudes entlastet, versprach Rube. Zudem soll es nach dem Willen der Stadt im Umgriff des Amts dann auch eine weitere Anwohnerparkzone geben. Diese könnte man laut Ordnungsamtsleiter Stefan Januschkowetz so regeln, dass untertags 50 Prozent und nachts 25 Prozent der Parkplätze für Nicht-Anwohner zur Verfügung gestellt werden könnten.

Ohnehin soll aber derjenige, der ins Landratsamt will, nicht mehr oberirdisch parken. Eine zweigeschossige Tiefgarage mit zirka 250 Auto-Stellplätzen, wovon 70 Besuchern vorbehalten sein sollen, dürfte in den Augen der Verantwortlichen in Zukunft ausreichen. Daneben soll die Tiefgarage nämlich auch noch ausreichend Platz für rund 100 Fahrräder bieten – inklusive Duschen, Umkleiden, E-Bike-Ladestation, Trocknungsmöglichkeiten und Reparaturplatz.

Insgesamt, erklärte Rube, wolle man mit diesen baulichen Maßnahmen erreichen, dass anstelle von bis 85 Prozent mittel- bis langfristig nur noch 75 Prozent der Mitarbeiter und Besucher mit dem Auto ins Landratsamt kommen. Im Umkehrschluss solle der Anteil der Radfahrer und ÖPNV-Nutzer von 15 auf 25 Prozent erhöht werden.

Baudirektor Meier stellt dazu, je nach arbeits- und steuerrechtlicher Durchführbarkeit, auch weitere „weiche Anreize“ für einen Umstieg der Mitarbeiter vom Auto aufs Rad in Aussicht. Dazu könnte gehören, dass die Benziner-Autoflotte nicht nur reduziert und um E-Autos aufgestockt wird, sondern auch, dass es künftig Dienst-Räder für Mitarbeiter gibt oder einen Car-Sharing-Service. Zudem könnte es ein Bonussystem für Radler geben. „Wir haben eine Palette von Ideen, die wir gerade abklopfen“, so Meier.

Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) meldete als einzige im Gremium dann aber doch leise Bedenken an: Sie sei sich „nicht ganz sicher, ob das alles so hinhaut. Gerade die 60- bis 75-Jährigen sehe ich nicht alle auf Rädern“. Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) aber hielt dagegen: Gerade die 65- bis 75-Jährigen würden doch mit den E-Bikes „durch die Gegend pesen“! Und die Mitarbeiter seien ja wohl unter 65.

Ein anderes Problem als die Bereitschaft der Landkreisbürger, das innovative auto-freie Konzept mitzutragen, dürfte ohnehin die Finanzierbarkeit des Baus sein. „60 bis 80 Millionen Euro locker“ würde das neue Landratsamt kosten, schätzt Meier. Stand heute aber habe man „fest vor, es zu bauen. Zumindest hat uns bis dato niemand gesagt, dass wir die Planungen stoppen sollen“. Er rechnet daher damit, bis Mitte 2021 Baurecht zu haben.

zip