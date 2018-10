Der hoffnungslose Optimist

Jonathan Westermeier bezeichnet sich als „hoffnungslosen Optimisten“. Das muss er wohl auch sein – wer im schwarzen Landkreis Dachau für die Linken kandidiert, braucht Zuversicht.

Dachau – Erst seit 2017 ist der Karlsfelder bei der Linkspartei, und schon tritt er als Direktkandidat bei der Landtagswahl an. „In diesen Zeiten muss man einfach politisch aktiv werden“, findet Westermeier. Dabei hätte der 25-Jährige eigentlich auch so viel zu tun: Er spielt E-Gitarre in einer Band, macht viel Sport, liest gerne und hat einen Schrebergarten. Dass er sich neben all diesen Hobbys trotzdem engagieren will, stand für ihn spätestens nach dem Erstarken der AfD und den Geschehnissen beim G 20-Gipfel in Hamburg fest. „Beim G 20-Gipfel ist noch einmal offensichtlich geworden, dass Politik gegen den Willen der Menschen gemacht wird“, erklärt er. Westermeier heißt nicht alles gut, was im Juli 2017 in Hamburg passiert ist. Er ist für friedlichen Protest, Gewalt verurteilt er. „Damit habe ich überhaupt nichts am Hut“, betont er. „Für mich gehören links sein und Pazifismus zusammen!“

Deswegen ärgerte es ihn auch so, als die Große Koalition in Berlin weitere Militäreinsätze und Waffenexporte genehmigte. „Die Menschen in den Krisenländern müssen vor deutschen Waffen fliehen, und die Wirtschaft in Afrika machen wir mit unseren Exporten kaputt“, sagt er. Eine restriktive Flüchtlingspolitik, eine Obergrenze für Asylbewerber und die Ankerzentren der CSU lehnt er ab. „Die Menschen müssen dezentral untergebracht werden, damit sie Kontakte schließen können“, fordert er. „Und wir brauchen Sprachkurse und müssen Arbeitsverbote aufheben.“

Jonathan Westermeier betont, Politik für alle zu machen. „Wir wollen mehr für die Mehrheit“, sagt er. Sollte er es in den Landtag schaffen, wird er sich vor allem den Themen Digitalisierung, Bildung und der Drogenpolitik widmen. Der 25-Jährige ist IT-Administrator an der Hochschule München. „Was die Digitalisierung angeht, hängen wir hinter Staaten wie Rumänien zurück“, befürchtet er. „Wir brauchen eine flächendeckende Glasfaserversorgung.“ Auch in Schulen müsse die Digitalisierung endlich ankommen. Der Karlsfelder fordert „eine Revolution in der Bildung“: „Die Kinder müssen zu selbstständigem und kreativem Denken angeregt und in einer gemeinsamen Schule unterrichtet werden.“ Ein weiteres seiner Ziele ist eine „Drogenpolitik ausgerichtet an Wissenschaft und Fakten“, wie er sagt. Dazu gehören für ihn zum Beispiel Konsumräume für Süchtige oder einen weniger striktes Vorgehen gegen Marihuana-Konsumenten. Bei der Umweltpolitik möchte er sich gegen Flächenfraß und für mehr erneuerbare Energien einsetzen. Außerdem kämpft er gegen prekäre Arbeitsplätze und für einen Mindestlohn von 14 Euro für Pflegekräfte.

Dass es Jonathan Westermeier jedoch wirklich in den Landtag schafft, ist unwahrscheinlich, da macht er sich keine Illusionen. Er hat Listenplatz 14, und die Linke kämpft darum, die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen. Außerdem gehören zu Westermeiers Wahlkampfteam nur zehn bis 15 Helfer, und es ist für einen linken jungen Mann mit Dreadlocks generell nicht leicht, in der oberbayerischen Politik zu überzeugen. „Klar ist es schwer, im großen Stil gegen politische Einstellung anzukämpfen“, sagt er. „Aber wir bekommen auch so viel Zuspruch wie noch nie in Bayern.“ Da ist er wieder, der Optimismus!

Kurze Fragen, schnelle Antworten

Leberkäs oder Gemüseauflauf?

Gemüseauflauf. Über 50 Prozent der Treibhausgase werden von der Nutztierhaltung verursacht, das will ich nicht länger ignorieren.

Bier oder Wein?

In Italien oder gemütlich am Abend Wein, sonst eher Bier, aber beides in geringen Mengen, Alkohol ist eine sehr schädliche Droge.

Anzug oder Kapuzenpulli?

Endlich wird’s wieder kühl genug für den Kapuzenpulli, der passt viel besser zu mir.

Alpen oder Anden?

Beides. Ich bin sehr neugierig, bisher waren es aber immer die Alpen.

Nachrichten gedruckt oder digital?

Das Beste von beidem, digital am E-Book-Reader.

Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich…

ein Haus kaufen; dank der Dachauer Immobilienpreise wohl ein sehr bescheidenes.

Wenn ich einen Tag lang die Welt regieren dürfte, dann würde ich…

Demokratie einführen. Wenn ich nämlich Alleinherrscher bin, hätte sich wohl das mangelnde Demokratieverständnis von CSU und AfD durchgesetzt.

Wenn ich Musik höre, dann am liebsten…

alles was Spaß macht. Meistens Alternative oder Psychedelic Rock, aber ich beschränke mich da nicht. Von The Doors über Buena Vista Social Club bis Johnny Cash und Audioslave ist alles dabei. Hans Söllner gehört in Bayern natürlich auch dazu.

Wenn ich eine Zeitreise machen dürfte, dann…

ins Jahr 2500, weil ich neue Technologien kennenlernen will.

Mein Lieblingsplatz im Landkreis ist…

das Windrad in Etzenhausen oder der Karlsfelder See, kann mich da nicht entscheiden.

Glück ist…

wenn die Menschen glücklich sind, weil jeder fair behandelt wird, sich frei entfalten kann und die gleichen Chancen bekommen hat.

Das wichtigste politische Anliegen in einer Twitter-Nachricht:

Zukunftsgerichtete Politik, die allen Menschen nützt, für gute Bildung, Wohnen, Umwelt, Pflege, Frieden, Freiheit, Familie und Digitales.

Zu den Porträts

Bis zur Landtagswahl stellen wir alle Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Dachau vor. Die Reihenfolge der Veröffentlichung erfolgt zufällig und ist kein Ausdruck einer Gewichtung.