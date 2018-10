Für ein gerechteres Bildungssystem

Unbedingt etwas verändern wollen. Diese eine Sache, die unbedingt besser werden soll. Das treibt die meisten Leute in die Politik. Nicht Martin Güll (64). Getrieben hat ihn gar nichts. Er hatte vor zehn Jahren nichts mit Politik am Hut, war in keiner Partei, in keinem Gemeinderat. Er war Rektor der damaligen Hauptschule in Indersdorf und wurde einfach: gefragt, ob er für die SPD kandidieren will.

Dachau – Er wollte, trat in die Partei ein und wurde sofort Abgeordneter. Zehn Jahre ist das her – seitdem arbeitet Martin Güll im Landtag und macht sich für bildungspolitische Themen stark. Er ist Bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Vorsitzender im Ausschuss für Bildung und Kultus. Zudem ist er seit 2014 Gemeinderat in Hilgertshausen-Tandern und im Kreisrat.

Auch wenn es nicht Gülls eigene Initiative war, in die Politik zu gehen – schnell war klar, für was er sich stark machen wollte: mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem! Eines der Felder, das er gleich angehen wollte, war die Entwicklung der Hauptschule zu einer weiterführenden Schule mit Mittlerem Schulabschluss. Güll war zwei Jahre fast ununterbrochen unterwegs, schaute sich verschiedene innovative Schulformen an. Und entwickelte zusammen mit anderen Schulexperten das Konzept der Bayerischen Gemeinschaftsschule. Das Konzept ist fertig – auch im Landkreis hätte er Schulträger, die es gerne umsetzen würden. „Doch bei den derzeitigen Mehrheitverhältnissen: unmöglich.“

Das ist diese eine Sache, die Güll, seit er dabei ist, nicht anders kennt: Vorschläge und Konzepte erarbeiten, Anträge stellen und dann damit leben, dass die CSU-Mehrheit sie ablehnt. Alle. Resigniert man da nicht nach zehn Jahren? „Nein! Nachdem ich begriffen habe, wie Politik funktioniert, weiß ich, an welchen Stellschrauben man langsam drehen muss. Man kann die Tagesagenda mitgestalten.“ Trotzdem will Güll endlich eines: regieren! „Nur wer regiert, kann auch Dinge umsetzen.“ Auch wenn die Gro-Ko auf Bundesebene immer wieder für Negativ- Schlagzeigen sorgt. „Lieber in die Bayerische Gro-Ko gehen und nur 20 Prozent der SPD unterbringen, als gar nichts.“ Was er dann gerne im Koalitionsvertrag lesen würde? „Wir wollen Modellprojekte mit der Gemeinschaftschule“ und „bessere Lehrerversorgung an Schulen“. Einmal Schulmann, immer Schulmann.

Gerade als Oppositionspolitiker braucht man ein dickes Fell, eine höhere Frustrationsschwelle und ein gelassenes Gemüt. Bringt Martin Güll alles mit. Aber es gibt auch Dinge, die ihn wütend machen. Richtig wütend. „Wenn manche CSU-Politiker das bayerische Schulsystem so hoch loben und ich genau weiß: Es gibt so viele Baustellen, die wir endlich mal angehen müssen. Das ärgert mich einfach!“ Sechs Millionen Unterrichtsstunden Ausfall im Jahr – das sei nicht akzeptabel. Sauer wird Güll auch, wenn er im Landtag zuhören muss, wie andere Politiker über Flüchtlinge sprechen. „Diese Verrohung der Sprache. Das kann ich einfach nicht ab. Das kann ich nicht akzeptieren.“ Deshalb hat er letztens den Plenarsaal verlassen – das einzige Mal in zehn Jahren. Bei einer Regierungserklärung des Ministerpräsidenten – „weil ich das nicht mehr ertrage“. Güll war auch bei der Demo, zu der der Runde Tisch gegen Rassismus in Dachau aufrief als AfD-Politikerin Beatrix von Storch in Dachau sprach. Denn: Er positioniert sich klar gegen die AfD. Er würde sich wünschen, dass die anderen Parteien hier zusammenstehen. „Ein WIR der Demokraten gegen die Anderen.“

Demos wie #ausgehetzt und #ausspekuliert zeigen: Die politische Mitte fühlt sich nicht mehr aufgehoben. Was muss sich ändern? „Nehmen wir das Beispiel Wohnen: Polizisten, Erzieher, Pflegekräfte und Krankenschwestern verdienen nicht die große Kohle. Sie können zwar davon leben, aber das können sie nicht mehr, wenn sie rund 50 Prozent ihres Gehalts für eine Wohnung zahlen müssen“, sagt Güll und setzt nach: „So etwas passiert, wenn man Wohnen dem freien Markt überlässt. Wenn ich sehe, dass die Leute keinen Wohnraum mehr haben, weil alles spekulativ gehandelt wird, dann muss ich als Politik eingreifen.“ Genossenschaften stärken, zum Beispiel. Oder die Bodenbesteuerung anpassen. Oder als Kommunen Wohnraum schaffen. Viel mehr Wohnraum schaffen. Über den Sozialwohnungsbau hinaus. Auch kostenfreie Kitas sind Güll eine Herzensangelegenheit. „Das würde die Familien wirklich entlasten. Genau wie eine gute Nahverkehrsanbindung.“

Martin Güll lebt in Hilgertshausen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Abgeordnetenarbeit macht ihm immer noch Freude. „Egal wo ich hinkomme, ob zu Milchbauern, zu Lehrern, zu Polizisten – ich hab einen Draht zu den Leuten.“ Die Menschen erzählen ihm ihre Sorgen, kommen zu seinen Zuhör-Veranstaltungen. „Das zeigt mir, dass ich in der Politik richtig aufgehoben bin.“

Kurze Fragen, schnelle Antworten

Leberkäs oder Gemüseauflauf?

Da ich ein Feinschmecker bin, Leberkäs!

Bier oder Wein?

Als bekennender Frankenfan jetzt lieber Wein.

Anzug/Kostüm oder Kapuzenpulli? Kapuzenpulli gar nicht – aber bequem und hemdsärmelig sehr gerne, wenn’s passt!

Alpen oder Anden?

Alpen! Denn in den Alpen (Berchtesgaden) bin ich aufgewachsen.

Nachrichten gedruckt oder digital?

Es geht nichts oder fast nichts über eine Zeitung für ausführliche Infos am Frühstückstisch. Und im Laufe des Tages neueste Nachrichten gerne digital aufs Handy.

Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich…

...eine Musterschule nach meinen Ideen bauen, in der ab dem Moment viele Schülergenerationen neugierig und zufrieden ins Leben begleitet werden.

Wenn ich einen Tag lang die Welt regieren dürfte, dann würde ich …

...jede Minute dazu nutzen, Gerechtigkeit herzustellen und dazu, den Menschen in den armen Regionen dieser Welt eine wirtschaftliche Perspektive zu geben, damit sie in ihrer Heimat bleiben können.

Wenn ich Musik höre, dann am liebsten von ...Hubert von Goisern und Musik aus den 60er- und 70er Jahren.

Wenn ich eine Zeitreise machen dürfte, dann ins Jahr...

...2023, weil ich wirklich gespannt darauf bin, ob sich die SPD aus ihrem Tief wieder erholen kann.

Mein Lieblingsplatz im Landkreis ist…

...mein Zuhause in Hilgertshausen. Hier fühle ich mich im Kreise meiner Familie wohl und kann für meine politische Arbeit Kraft tanken.

Glück ist …

...dass ich eine Familie mit einer wunderbaren Frau und zwei wunderbaren Kindern habe, die immer füreinander da sind.

Zu den Porträts

Bis zur Landtagswahl stellen wir Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Dachau vor. Die Reihenfolge der Veröffentlichung erfolgt zufällig und ist kein Ausdruck einer Gewichtung.