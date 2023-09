Martin Modlinger (Grüne): „Stecken wir die Energie ins Miteinander!“

Teilen

Martin Modlinger will für die Grünen in den Landtag. © Privat

Landkreis – Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Die Dachauer Nachrichten stellen die Direktkandidaten der Parteien, die im Landtag vertreten sind, in lockerer Reihenfolge vor. Heute: Dr. Martin Modlinger (Bündnis 90/Die Grünen). Der 42-Jährige ist von Beruf Geschäftsführer. Modlinger ist Vorsitzender des Grünen-Ortsverbands Dachau und Stadtrat. Er ist verheiratet und lebt in Dachau.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Martin Modlinger: Eine gesunde und lebenswerte Zukunft für alle Kinder, unabhängig vom Geldbeutel. Dafür braucht es den Erhalt unserer Natur, die sozial gerechte Energiewende, Priorität für Bildung, ein Wirtschaften für das Gemeinwohl und ein menschliches Miteinander. Auf ein solches Bayern bin ich stolz.

Die große soziale Frage dieser Zeit ist das Wohnen. In Zeiten von Wohnungsnot und steigender Mieten: Welche Lösungen schlagen Sie vor, um erschwinglichen Wohnraum zu fördern?

Ich wohne mit meiner Familie selbst zur Miete. Mir ist klar: Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen und generell mehr Wohnraum. Eine dauerhafte Mietpreisbremse hilft hier, aber es müssen auch neue Sozialwohnungen gebaut anstatt wie unter Söder verkauft werden! Das geht, wenn der Freistaat kommunalen Wohnbaugesellschaften oder Genossenschaften Bauland günstig zur Verfügung stellt und die Sozialbindung verlängert wird. In Wien funktioniert all das so gut, dass das Mieten dort viel günstiger ist als in Dachau oder Karlsfeld. Modulares und normenreduziertes Bauen macht das Bauen ebenfalls billiger. Die Grunderwerbsteuer für den ersten selbst genutzten Wohnraum gehört zudem deutlich abgesenkt. Und sonst: Bauen wir nach oben statt in die Breite, damit wir nicht zu viele Grünflächen verlieren.

Im Landkreis Dachau gibt es bei der Windenergie erheblichen Aufholbedarf. Ist das Ziel des Landkreises, bis 2027 1,6 Prozent seiner Fläche für den Bau von Windkraftanlagen zu reservieren, realistisch?

Zum Glück bewegt sich hier endlich was – auch im Landkreis Dachau. Gemeinden und Bürger und Bürgerinnen sind für Windkraft auf ihren Flächen, denn sie ist nicht nur günstig, ergänzt sich ideal mit Photovoltaik und macht uns von Petrostaaten unabhängig, sie hält auch die Gewinne vor Ort. In Nachbarlandkreisen werden mit diesen Gewinnen zum Beispiel Kindergärten gebaut. Nur ist in der Tat wegen der CSU-Verhinderungspolitik noch sehr viel aufzuholen beim Bau der Anlagen. Wenn die nicht alle an externe Investoren fallen sollen, dann brauchen wir jetzt kommunale Investitionen (mit Unterstützung des Freistaats) und genossenschaftliche Bürgerenergie, außerdem eine Stärkung der Verteilnetze. Das Gleiche gilt übrigens für den Wärmeschatz der Geothermie.

Viele Bürger scheinen das Vertrauen in den Staat und die Politik verloren zu haben. Was sind die Gründe? Und wie müsste die Politik sich ändern, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen?

Alle Parteien müssen viel klarer machen, wohin sie eigentlich wollen. Für mich als Grünen sind das der Erhalt unserer Lebensgrundlagen, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit. Dann ist das Wichtigste das Zuhören, damit genau das für alle funktioniert, gerade auch für die kleinen Leute. Und wir müssen alle die Vorschläge der anderen Parteien anhören. Nicht damit man am Ende besser auf die anderen draufhauen kann, sondern damit man vorankommt. Und Vertrauen in der Politik muss man sich erarbeiten, wie überall sonst auch. Da muss man seine Werte leben, seine Politik erklären, und immer bereit sein, aus Fehlern zu lernen. Politik wird vertrauenswürdig über die Menschen, die sie machen.

Welche Pläne haben Sie, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Ausbildung und Bindung von Fachkräften in unserer Region zu stärken?

Wirtschaft braucht günstige Energie, funktionierende Infrastruktur und gut ausgebildete Fachkräfte. Günstige Energie schaffen wir über den massiven Ausbau der Erneuerbaren. Fachkräfte bleiben im Landkreis Dachau oder kommen hier her, wenn sie gut leben und bezahlbar wohnen können. Viele Firmen suchen auch ungelernte Kräfte oder Auszubildende – lassen wir deswegen endlich Geflüchtete richtig arbeiten, mit entsprechender Bleibeperspektive. Mancher Bäcker im Landkreis fordert das seit Ewigkeiten. Auch viele bestens ausgebildete Frauen würden gerne mehr arbeiten, wenn nur die Betreuungssituation für die Kinder besser wäre. Mittelständische Betriebe brauchen zudem schlicht Planungssicherheit: Setzen wir endlich klar das Ziel nachhaltigen und zukunftsverträglichen Wirtschaftens, mit entsprechenden Förderungen und Unterstützungen, und unsere Betriebe werden mit ihrem Können daraus gute Arbeitsplätze mit Sinn schaffen.

Die Frage der Migration und wie sich dadurch das Leben und die Gesellschaft im Landkreis Dachau verändern könnten, beschäftigt derzeit viele Menschen. Sie auch?

Die Frage beschäftigt mich dreifach: als Stadtrat, als Vorstand der Seebrücke Dachau und einfach als Mensch. Im Kern komme ich immer zum selben Ergebnis: Lasst uns bei Migration und Asyl unsere Energie nicht in Bürokratie und in Verbote stecken – Arbeitsverbote, Sprachlernverbote – sondern ins Miteinander und ins Machen. Die beste Integration ist Arbeit, Sprache und gemeinsame Zeit, sei es nun bei Menschen, die vorübergehend Schutz suchen oder bei Menschen, die hier im Landkreis dauerhaft eine Zukunft aufbauen wollen. Wir brauchen doch jeden, der anpackt, sei es im Handwerk, in der Pflege oder andernorts. Das ist vernünftig. Und mitmenschlich.

Immer mehr Ärzte schließen ihre Praxen. Wie kann die Gesundheitsvorsorge noch gewährleistet werden – gerade im ländlichen Raum mit zu wenig Anbindung?

Bei einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für alle – auf dem Land und in der Stadt – geht es nicht nur um eine längst notwendige Erhöhung der Kassensitze. Wir wollen auch eine flächendeckende Versorgung mit Geburtshilfe, Hebammen und Kinderärzten und -ärztinnen. Genauso braucht es eine Stärkung der Rettungsdienste. Landärzte und -ärztinnen unterstützen wir mit mehr nichtärztlichen Praxisassistenzen, damit sie sich in der Praxis und bei Hausbesuchen wirklich Zeit für die Menschen nehmen können. Auch Telemedizin kann die Praxen entlasten. Zusätzlich wollen wir den Aufbau interprofessioneller und vernetzter Gesundheitszentren in den Kommunen unterstützen.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Zeit für die Familie, fürs Kino – oder: einen schweren Rucksack aufgeschnallt und einen langen Weg im Blick: da wird mir alles leicht.