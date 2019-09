Lange Tafel: Zum ersten Mal mit bewirtetem Biergarten

Am Samstag findet auf der Münchner Straße in Dachau wieder die Lange Tafel statt: mit viel Musik, Shows und Einlagen - und erstmals mit einem Biergarten.

Dachau – Die Dachauer Einkaufsmeile in der Münchner Straße wird am morgigen Samstag im Bereich des Unteren Marktes zum Festival-Bezirk. Von 11 bis 24 Uhr treten auf drei Eventbühnen über zehn Bands auf Weiter wird es über 15 Showacts geben (Programm siehe Infokasten). Der Veranstalter, die Geschäftsleute der Münchner Straße, die sich im BDS zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, erwartet über 15 000 Besucher, die an der Langen Tafel bei knapp 100 Festivalständen kulinarische Leckereien, Unterhaltung und Informationen finden.

Das Fest, das auch dieses Jahr wieder keinen Eintritt kostet und bei jeder Witterung stattfindet, ist für Familien mit Kindern, Dachauer und Besucher aus der Region.

Seinen Namen hat das Fest von der langen Tafelrunde, die in der Mitte der Straße über 600 Meter aus Biertischgarnituren aufgebaut wird. Sie ist als großer gemeinsamer Tisch gedacht, an dem alle Besucher gemeinsam tafeln.

Neu sind heuer das Weißbierkarussell und ein bewirteter Biergarten.

Citycom-Bühne

Die Hauptbühne heißt dieses Jahr zum ersten Mal Citycom-Dachau-Jubiläumsbühne – der Dachauer Glasfasernetzbetreiber besteht seit zehn Jahren. Darüber hinaus gibt es in der Mitte der Langen Tafel die Sparkassen-Biergarten-Bühne und am anderen Ende die Volksbankbühne. Bereits um 11 Uhr beginnt die Lange Tafel mit dem traditionellen Bieranstich auf der Citycom-Jubiläumsbühne. Im Anschluss an den Anstich und die Begrüßung beginnt das Programm mit zahlreichen Darbietungen.

Vor dem Abendprogramm begrüßt Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann zwischen 19 und 20 Uhr die Gäste der Langen Tafel.

Sparkassen-Biergartenbühne

Im Biergarten um die Biergartenbühne liefern dieses Jahr zum ersten Mal Bedienungen den Gästen das Bier, um längere Anstehzeiten zu vermeiden. Höhepunkt ist neben den Ampermusikanten und der Hula-Gruppe der Vhs die große Trachten-Moden-Show von Trachten Ullmann, bei der jedes Jahr ausgesuchte Models die exklusiven Dirndln und Lederhosen präsentieren.

Volksbankbühne

Musikalisch gibt es auf der die Volksbankbühne eine Mischung aus Soul, Irish Folk und Rock. Die Bands Soul Community, Rapian und Soulissimo werden auch dieses Jahr wieder für Stimmung sorgen. Die hochbegabten Nachwuchskünstler der Modern Music School treten ab 17 Uhr auf. Zwischendurch präsentiert sich der Rumble Club mit einem Fitnessprogramm.

Angebote

Die Lange Tafel ist auch eine große Bühne für die Dachauer Vereine. Sie präsentieren sich mit eigenen Ständen und abwechslungsreichen Mitmach-Aktionen. Die Gewichtheber vom KSC Attila, der BSC Dachau, der Billard auf Weltniveau bietet, die Amateurfunker, die Football- und Handballabteilung des ASV Dachau sind genauso präsent wie eine riesige Tombola, der Rumble Club und viele mehr.

Sperrung der Münchner Straße

Die Münchner Straße wird vom morgigen Samstag, 5 Uhr, bis kommenden Montag, 6 Uhr, gesperrt. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge in der Münchner Straße schon am heutigen Freitag zu entfernen. Besuchern werden die Parkplätze an der Ludwig-Thoma-Wiese und am S-Bahnhof sowie die Benutzung öffentlicher Parkplätze empfohlen.

Spielwaren-SchmidtsKinderparadies

Das Spielwaren-Schmidts Kinderparadies ist in diesem Jahr ausgebaut worden. Auf dem Sparkassenplatz wurde ein eigener Bereich für Familien und Kinder organisiert. Auf dem großen Platz befindet sich der Alpenverein Dachau mit einem neun Meter hohen Kletterturm sowie ein Lastenfahrradparcours und das Sealife aus München, das mit einem eigenen Becken vor Ort ist. Des Weiteren bewirtet diesen Bereich die Handball-Gruppe des ASV Dachau. Es werden Klimaschutzthemen aufbereitet, zudem werden Kinderschminken und Mitmachaktionen angeboten. dn