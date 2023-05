Asylhelfer Peter Barth appelliert an die Politik: „Lasst die Leute arbeiten!“

Von: Stefanie Zipfer

Asylhelfer Peter Barth spricht im Interview über falsche Hoffnungen und richtige Lösungen in der Flüchtlingskrise.

Dachau – Experten rechnen damit, dass in diesem Jahr rund 300 000 Geflüchtete nach Deutschland kommen werden. Viele davon stranden im Landkreis Dachau, seit Monaten nehmen die Zuständigen des Landratsamts im Zwei-Wochen-Turnus jeweils 50 Menschen in Empfang. Landrat Stefan Löwl und seine Kollegen schreiben Brandbriefe nach Berlin, die Kommunen leiden unter einem chronischen Mangel an Unterkünften, Geld und Asylhelfern. Ist das Ausmaß der Flüchtlingskrise für einen vergleichsweise kleinen Landkreis wie Dachau überhaupt noch handelbar? Und wie geht es den Geflüchteten selbst? Asylhelfer Peter Barth aus Hebertshausen hat dazu eine klare Meinung.

Herr Barth, ist angesichts der schieren Menge an Geflüchteten in den Erstaufnahmeeinrichtungen im Landkreis eine menschenwürdige Unterbringung und Betreuung überhaupt noch möglich?

Peter Barth: Ich war kürzlich in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hebertshausen. Natürlich ist es dort nicht schön und eigentlich möchte so auch kein Mensch leben. Aber ich sage ganz deutlich: Es ist nicht unmenschlich! Die Menschen dort werden medizinisch versorgt, sie können sich duschen, sie bekommen zu essen. Draußen stehen Bänke, für die Kinder gibt es einen Spielplatz.

Das heißt, Sie würden sich der Forderung, die Unterbringung anders zu regeln, nicht anschließen?

Zu sagen: ,Wir brauchen komfortablere Unterkünfte, sofort!’ ist keine Lösung. Auch hilft es nicht, wenn man wegen der Unterbringungssituation geflüchteten Menschen den Zutritt nach Deutschland verbietet. Das wirklich Wichtige ist, was danach passiert: nämlich eine gelungene Integration!

Was läuft da falsch bei uns?

Unterkünfte wie Container oder Zelte sind reine Verwahranstalten. Das hat mit Integration nichts zu tun. Die Menschen nur unterzubringen führt langfristig zu Problemen. Aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, wie wichtig es ist, wenn Menschen Perspektiven bekommen.

Wenn es nicht zu privat ist: Was ist Ihre Geschichte?

Ich kam als Flüchtlingskind mit meinen Eltern nach Dachau, ins Dulag. Die Dachauer haben akzeptiert, dass wir nun mal da sind, dass sich die Stadtgesellschaft ändern wird. Aber man hat zusammen geholfen, man hat uns einen eigenen Stadtteil gebaut: Dachau-Ost. Man hat uns nicht nur als Belastung, sondern als Chance gesehen.

Welche Chancen sehen Sie in der aktuellen Flüchtlingswelle?

Ich sehe in diesen Menschen die Chance, dem Fachkräftemangel und der Überalterung unserer Gesellschaft zu begegnen. Damit dies gelingen kann, brauchen wir allerdings eine Strategie, eine Willkommenskultur, für die muss man werben. Sonst kann die Stimmung kippen.

Viele Menschen finden, dass die aktuelle Flüchtlingsmenge unsere Gesellschaft überfordert.

Als ich vor zehn Jahren anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es weltweit 30 Millionen Geflüchtete, heute sind es 100 Millionen. Der Sudan ist auch gerade ein heißes Problem. Dennoch muss man sagen, dass von den weltweiten Flüchtlingsströmen nur ein kleiner Teil nach Europa kommt. Mehr als die Hälfte sind Binnenflüchtlinge und davon kommt wiederum auch nur ein Teil zu uns. Man muss also schon auch die Relation sehen.

Sind die Sorgen der Bürger also unbegründet?

Natürlich nicht! Ich verstehe, wenn Menschen Angst haben. Ich spreche darüber oft mit Leuten, die eine christliche Einstellung haben, die ganz bestimmt keine Rassisten sind, und die sagen: ,Es können nicht alle nach Deutschland kommen!’

Was sagen Sie darauf?

Dass ja nicht alle nach Deutschland kommen. Und dass wir daraus nun eben das Beste machen müssen.

Wie?

Die Behörden müssen aufhören, die Menschen nur zu verwalten. Wir müssen integrieren durch Arbeit. Diese Berufsverbote, wie es sie heute beispielsweise für Senegalesen gibt, sind doch Wahnsinn! Ich sage immer: Lasst die Leute arbeiten! Wir betreiben in diesem Punkt gerade eine völlig verkehrte Politik!

Geflüchtete Menschen dürften sich auch in unserem Behördendschungel schwer tun...

Dazu habe ich ein Beispiel: Ein von mir betreuter Flüchtling hatte einen befristeten Arbeitsvertrag. Drei Monate vor dessen Ende meldete er sich arbeitslos, pünktlich um 8 Uhr war er bei der Agentur für Arbeit.

Da hat er ja alles richtig gemacht!

Bis dahin schon. Aber um 9 Uhr saß er dann verzweifelt vor mir mit einem Packen Papier, das ihm die Agentur für Arbeit zum Ausfüllen mitgegeben hat. Das versteht man ja als Deutscher schon kaum, was da drin steht! Und so geht es mir und meinen Kollegen dauernd. Formulare, Formulare, Formulare, wir füllen stundenlang nur Formulare aus!

Ein Argument der Politik für das Arbeitsverbot ist, dass die Geflüchteten nicht ausreichend qualifiziert seien. Können Sie das nachvollziehen?

Nein. Weil wenn die Menschen nicht ausgebildet sind, dann bilde ich sie eben aus. Das ist dauerhaft billiger, als die Menschen in Zelten aufzubewahren und ihnen Sozialleistungen zu zahlen. Jetzt komme ich wieder zurück auf die Vergangenheit: Große Firmen wie MAN brauchten nach dem Krieg Arbeitskräfte. Also haben sich Politik und Unternehmer zusammen getan. MAN hat ganze Siedlungen gebaut! Diese hemdsärmelige Mentalität, die bräuchten wir heute wieder!

Vollzeit im Ehrenamt Peter Barth, 76, engagiert sich seit zehn Jahren in der Flüchtlingshilfe. Sein Amt als Koordinator des Hebertshauser Helferkreises Asyl nennt er – mit einem Augenzwinkern – einen „ehrenamtlichen Vollzeitjob“. Vor knapp zwei Jahren sollte er vom Landkreis wegen seines Einsatzes für Flüchtlinge geehrt werden – doch er lehnte ab. Grund war die Abschiebung des Maliers Moussa Nomok.