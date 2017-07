„Der Laden“ hat einen Nachfolger

Nach dem großen Aufschrei um die Schließung des Ladens in der Altstadt Dachaus gibt es nun Entwarnung für die Bürger. Das Franziskuswerk Schönbrunn hat einen Nachfolger für seinen Lebensmittelladen gefunden: ein selbstständiger Kaufmann. Dieser soll voraussichtlich zum 1. September das Geschäft neu eröffnen.

Dachau–„Wir freuen uns, dass wir kurz vor der Schließung Mitte August 2017 einen Nachfolger für den Laden finden konnten“, gab Markus Holl, Geschäftsfeldleiter Verwaltung im Franziskuswerk Schönbrunn, bekannt. Eigentlich sollte der Laden zum Jahresende schließen (wir berichteten). Da die Dachauer Läden des Franziskuswerks in den letzten Jahren Defizite im unteren sechsstelligen Bereich erwirtschaftet haben, musste sich das Franziskuswerk für die Schließung entscheiden. Trotz einer intensiver Prüfung von möglichen Alternativen sei kein wirtschaftlich tragfähiges Konzept gefunden worden.

Anwohner waren empört, ist doch der Laden der einzige Lebensmittelladen in der Altstadt gewesen. Gerade ältere Bürger hätte der lange Weg zu anderen Läden zu schaffen gemacht. Nachdem im September vergangenen Jahres dann die Nachricht kam, dass der Laden schließe, folgte ein heftiger Aufschrei. Dieser blieb nicht unerhört, die Stadt Dachau und das Franziskuswerk Schönbrunn suchten nach einem Nachfolger für das kleine, aber zur Mittagszeit gut besuchte Geschäft – endlich mit Erfolg. Ein selbstständiger Kaufmann, der nicht mit dem Werk zu tun hat, soll zum 1. September die Geschäftsführung übernehmen.

Da der neue Besitzer noch nicht namentlich genannt werden möchte, ist bis jetzt unklar, ob wieder Behinderte in dem Laden arbeiten können, so das Franziskuswerk. Fest steht nur, dass das Sortiment des Geschäfts dem des ehemaligen Ladens ähneln soll. Bürger der Altstadt können sich also wieder auf eine Nahversorgung freuen, ohne dafür weite Wege und unnötiges Schleppen in Kauf nehmen zu müssen.

Till Hey