Striegler gibt Leierkasten-Verantwortung ab

Leierkasten-Macher Frank Striegler verlässt Dachau. Doch die Freunde der Kleinkunstbühne können beruhigt sein. Der Organisator so vieler wunderbarer Aufführungen bringt sich weiter ein.

Dachau – Es ist zwar kein richtiger Abschied, aber doch ein großer Einschnitt für die Kleinkunstbühne Leierkasten und auch für Dachauer Kulturszene: Frank Striegler, seit 34 Jahren Hauptorganisator der in der Dachauer Friedenskirche beheimateten Kleinkunstbühne, packt im September seine Koffer und zieht mit seiner Frau nach Seehausen bei Murnau. Die Hauptverantwortung für den Kinderleierkasten gibt er ab, für das Erwachsenenprogramm wird sich Striegler im Team aber weiter einbringen.

Als sich Frank Striegler im Sommer vor einer Aufführung des Kinderleierkastens vor den zahlreichen Eltern und Kindern verabschiedete, war die Überraschung groß. Es geht jedoch weiter mit der Kleinkunst in Dachau: Karla Schure und Sabine Kordes werden das Kinderprogramm in Zukunft organisieren und auch verantworten. Das am kommenden Samstag in den Vorverkauf startende Programm haben Striegler und seine Nachfolgerinnen bereits gemeinsam konzipiert. Das Erwachsenenprogramm wird in Zukunft noch mehr als bisher im Team geplant und umgesetzt.

Ganz aus der Dachauer Kulturwelt will Striegler auch in Zukunft nicht sein. „Ich gehe im September in den Ruhestand“, berichtet der gelernte Kinderpfleger in einem Gespräch den Dachauer Nachrichten. Seine Frau und er wollen in Zukunft näher bei ihren Töchtern und den drei Enkelkindern sein, die beide in der Nähe von Murnau leben. Zurück lässt er Erinnerungen an 34 Jahre Kleinkunstprogramm mit über 1000 Veranstaltungen, davon etwa die Hälfte im Erwachsenen-, die andere im Kinderprogramm.

Angefangen hatte alles an der Dachauer Gnadenkirche, für die Striegler eine Zeitlang die kirchliche Jugendarbeit verantwortete. In einer seiner Jugendgruppen entstand die Idee, in Dachau ein Kleinkunstprogramm in der ausschließlich von Hochkultur (Schlosskonzerte) und Volksmusik geprägten Kulturszene aufziehen zu wollen. Der Umzug in die Friedenskirche erfolgte wegen der Renovierung der Gnadenkirche.

Der Leierkasten blieb, Striegler ging im Hauptberuf als Erzieher in einen Kindergarten nach Indersdorf. Doch die Gruppe machte weiter, alles von Anfang an und immer noch komplett ehrenamtlich, ohne Aufwandsentschädigung.

Von den Gründern sind heute noch einige dabei. Neue Mitglieder wurden über das Kult-Festival gewonnen, das ab 1991 vom Leierkasten-Team und weiteren Veranstaltern an der Dachauer Schinderkreppe organisiert und durchgeführt wurde.

Mehr als 10 000 Besucher beim Festival, das ließ auch die damalige Lokalpolitik aufhorchen und zu einem Umdenken bewegen. War man zu Beginn der 90er Jahre noch skeptisch im Dachauer Rathaus, wenn es um Kleinkunst ging, gibt es heute, so Striegler, eine respektvolle und sehr kooperative Zusammenarbeit mit dem Dachauer Kulturamt, das den Leierkasten seit Jahren auch finanziell unterstützt.

Das Besondere am Leierkasten ist für Striegler, dass es dem Organisationsteam immer wieder gelungen ist, noch unbekannte Künstler nach Dachau zu lotsen.

Striegler erinnert sich an Auftritte von Max Uthoff, die Wellküren, Michael Altinger oder Helmut Schleich, die damals noch ein Geheimtipp waren und heute regelmäßig im Fernstehen zu sehen sind. Striegler denkt aber auch an unzählige Konzerte, an Musiker aus Estland, Russland oder Polen, die bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

„Wir haben in den vielen Jahren einiges bewegt, glaube ich“, sagt der bisherige „Chef“ des 15-köpfigen Leierkastenteams nicht zu unrecht. Und wenn heute Kulturangebote wie die Kulturschranne oder das „Wir sind Paul“-Festival wie selbstverständlich ihren Platz in der Dachauer Kulturlandschaft gefunden haben, dann haben Frank Striegler und das Leierkasten-Team auch dafür Pionierarbeit geleistet.

