Leo übt seit Wochen für die Wiesn - Drei Gruppen aus dem Landkreis bei Trachtenumzug

Er darf beim Trachten-Festzug zur Wiesn das Taferl tragen: Der Niederdorfer Wirtssohn Leo Pfündl freut sich auf Sonntag, wenn die Oberilmtaler beim Oktoberfest-Trachtenzug durch München marschieren. Das Marschieren lernte er von seinen älteren Schwestern, die auch dabei sind. Foto: ost © ost

Sie werden am Sonntag auf der ganzen Welt im Fernsehen zu sehen sein: Der Trachtenverein Oberilmtaler Jetzendorf, die Knabenkapelle und die Stadtkapelle Dachau sind beim Trachtenumzug zur Wiesn mit dabei. Seit Wochen laufen bei den Vereinen die Vorbereitungen: auf das Gehen im Marschschritt.

Landkreis – Es wird der Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Oberilmtaler: Der Trachtenverein hat dieses Jahr schon bei mehreren Veranstaltungen sein 75-jähriges Bestehen gefeiert – doch diese Einladung zum Festzug durch die Landeshauptstadt ist „eine besondere Ehre“, sagt Vorsitzender Hermann Edelmann. Die Vorbereitungen für den Trachten- und Schützenzug durch München sind weitgehend abgeschlossen.

Besonders guter Platz

Am Sonntagmorgen steigen die Trachtler um 7.30 Uhr in Petershausen in die S-Bahn ein, um beim Festzugsstart um 10 Uhr rechtzeitig in der Maximilianstraße vertreten zu sein. Heuer haben die Jetzendorfer Trachtler mit Zugnummer 34 b einen besonders guten Platz, vor ihnen marschiert die Stadtkapelle Unterschleißheim und hinter ihnen fährt der historische Löwenbräu-Fasswagen. Von den 80 Aktiven in dem 289 Mitglieder zählenden Trachtenverein aus Jetzendorf marschieren immerhin rund 60 Deandl und Buam auf der sieben Kilometer langen Strecke mit. Für die Jetzendorfer ist der Oktoberfestzug nichts Fremdes, sie waren schon 2007 und 2015 dabei. Auf der Wiesn angekommen, warten schon reservierte Plätze im Zelt der Fischer Vroni auf die Oberilmtaler.

Mit den Schwestern das Marschieren geübt

Roswitha Glas, zweite Vorsitzende, berichtet, dass sich die Festzugteilnehmer recht unterschiedlich auf den Marsch vorbereiten. Vorsitzender und Vorplattler Hermann Edelmann hält sich mit Radfahren fit, und der jüngste Oberilmtaler, der neunjährige Leo Pfündl aus Niederdorf, übt das Gehen im Marschschritt schon seit ein paar Wochen mit seinen Schwestern. Er darf sogar das Taferl der Oberilmtaler Trachtler tragen. Leo ist sich mittlerweile sicher, dass beim Trommelschlag immer der linke Fuß vorn sein muss.

Roswitha Glas weiß, dass „bei so einem riesigen Umzug die Euphorie auch weniger geübte Marschierer trägt, auch wenn sich nach fünf Stunden mal die Füße bemerkbar machen“. Als jüngste weibliche Teilnehmerin im Lager der Jetzendorfer darf sich die neunjährige Emmi Mitrenga freuen, die Trachtlerin mit Leib und Seele ist. Keine leichte Aufgabe hat Fähnrich Roland Wildmoser, der das Wahrzeichen des Vereins, die große Fahne, durch die Straßen Münchens bringen und beim Schwingen in voller Pracht zeigen will.

Knabenkapelle stellt Taferlkinder

Mit von der Partie beim Trachten- und Schützenzug ist auch die Knabenkapelle Dachau. „Wir freuen uns riesig“, sagt Vorsitzender Tilo Ederer. Die Dachauer haben seit jeher einen guten Draht zu den Organisatoren und auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen Blaskapellen: Sie stellen zusätzlich auch Taferlkinder, also Buben und Mädchen, die den Zuschauern entlang des sieben Kilometer langen Marsches anzeigen, welche Gruppe als nächstes marschiert. 45 Kinder und Jugendliche, davon viele Schüler der Knabenkapelle, reisen am Sonntag Früh mit einem Bus der Stadtwerke nach München. Um 8 Uhr steht das Ankleiden an. Dann werden alle mit einem Lodenumhang und einem Hut ausgestattet.

Die Knabenkapelle Dachau selbst reist mit einem 60-Mann-Team an: Musiker, Begleiter, Schilderträger. Gespielt wird in diesem Jahr der anspruchsvolle Marsch „Gruß an Kiel“, verrät Tilo Ederer. Nach eineinhalb Stunden Dauerspielen dürfen sich die Musiker dann „auf der Wiesn ausruhen“. Das Marschieren wurde in Dachau unzählige Stunden geprobt: an Sonntagen auf Parkplätzen von Dachauer Supermärkten und bei Regen in großen Tiefgaragen. Die Knabenkapelle ist also startklar für die Wiesn.

Auch bei der Stadtkapelle waren die vergangenen Wochen geprägt von Marschierproben, so zweiter Vorsitzender Christoph Hecken, der am Sonntag als Dirigent vorangeht. Die Freude bei den Musikern ist groß, auch dieses Jahr – nach 2019 und 2017 – beim Trachtenumzug wieder dabei zu sein. „Wir hoffen jetzt nur noch inständig, dass es trocken bleibt“, so Hecken. Die 68 Mitglieder der Stadtkapelle treffen sich am Dachauer Bahnhof. „In der S-Bahn wird schon Musik gemacht, das ist eine große Gaudi vorab“, so Hecken. Und zumindest in der S-Bahn ist es ja trocken.

