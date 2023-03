Lesung und Musik für Erdbebenhilfe

Michaela Maria Müller initiiert den Abend. Nothilfe ist dringend nötig. Wir möchten an diesem Abend einen kleinen Teil beitragen. Michaela Maria Müller © uwe hauth

In der Kulturschranne in Dachau findet am 19. März eine Benefiz-Lesung für Erdbebenopfer statt. Musik kommt von Mehmet Yesilcay.

Dachau – Ein außergewöhnliches literarisches und musikalisches Ereignis erwartet den Landkreis am Sonntag, 19. März, 19 Uhr. Vier Autorinnen und Autoren aus und um Dachau lesen aus ihren Werken: Julia Fischer, Florian Göttler, Michaela Maria Müller und Volker Widmann. Unterstützt werden sie vom bekannten türkischen Musiker Mehmet Yesilcay, Gründer des renommierten Pera-Ensembles. Er verbindet osmanische Musiktradition mit Alter Musik.

Der Abend ist eine Benefizveranstaltung für die Erdbeben-Nothilfe und findet in der Kulturschranne statt. Er ist eine Kooperation mit dem Verein Tollhaus Dachau und der Buchhandlung Subtext.

Benefiz-Lesung für Erdbebenopfer in der Türkei

Initiatorin ist die Schriftstellerin Michaela Maria Müller, die 1974 in Dachau geboren ist und seit 20 Jahren in Berlin lebt. Sie liest aus ihrem 2022 erschienenen Roman „Mitterndorf“. Schon für den letzten Sommer hatte sie eine Gemeinschaftslesung geplant. „Nun findet sie statt, wenn auch aus unfassbar traurigem Anlass“, sagte sie unserer Zeitung. „Das Ausmaß des Erdbebens ist kaum fassbar, die Trauer über die Todesopfer tief. Nothilfe ist dringend nötig. Wir möchten an diesem Abend einen kleinen Teil beitragen.“

Als 19-Jährige, erzählt Müller, war sie mit einer türkischen Schulfreundin einen Sommer lang im Gebiet um Kahramanmaras, dem Epizentrum des Bebens. Das mache sie besonders bestürzt und sensibel. Die Einnahmen des Abends gehen überwiegend an die Hilfsorganisation „medico international“, die in der Südosttürkei, Nordost- und Nordwestsyrien im Einsatz sind und sich dafür einsetzen, dass Hilfe alle Betroffenen erreicht.

Ein Teil geht auch an die Spendenaktion von Stadtrat Berkay Kengeroglu unter anderem zugunsten der Türkischen Bildungsstiftung TEV. Damit sollen Studierende, Schüler und Schülerinnen ihre Ausbildung nicht abbrechen müssen, sondern weiter lernen können. Bei aller Trauer und dem Entsetzen über dieses Unglück von „historischem Ausmaß“, so Michaela Maria Müller, soll der Abend auch zeigen, „dass wir in der Not zusammen rücken. Wir möchten eine Möglichkeit schaffen, dass wir eine helfende Gemeinschaft bilden“.

Der Vorverkauf findet ab sofort in der Buchhandlung Subtext, Sparkassenplatz 4 in Dachau statt. Karten zu 15, ermäßigt 10 Euro und an der Abendkasse. Nur dort gibt es auch ermäßigte Karten.

ELFRIEDE PEIL