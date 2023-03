Leuchtende Bäume, gähnende Leere und ein Hauch von Hollywood bei der Bürgerversammlung

Von: Stefanie Zipfer

Claudia Gierke beschwerte sich über die in ihren Augen viel zu üppige Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt und meinte: „Wie in Hollywood!“ (Symbolbild) © Andrew Gombert

Gut 80 Dachauer kamen am Mittwochabend zur Bürgerversammlung ins Thomahaus, um Oberbürgermeister Florian Hartmann und dessen Verwaltung ihre Fragen und Anliegen vorzutragen. Die wichtigsten Schlagwörter: Verkehr, Leerstand – und Hollywood.

Dachau – Eingeleitet wurde die Versammlung mit dem obligatorischen Jahresbericht des Oberbürgermeisters. Wie schon in Pellheim, wo vor einer Woche die erste der fünf diesjährigen Bürgerversammlungen stattgefunden hatte, lobte Florian Hartmann wieder die Solidarität und den Zusammenhalt der Bürger gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen und die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen. Die Hallenbadbaustelle, das gab er zu, sei ein Ärgernis. Aber immerhin habe Dachau ein Bad – anders als Karlsfeld. Sein Appell: „Es muss sich dringend was ändern an der Kommunalfinanzierung! Dass eine Gemeinde wie Karlsfeld, die tausende Mitarbeiter von MAN, MTU und BMW beheimatet, eine Investition wie eine Hallenbadsanierung nicht mehr stemmen kann, während die Gewerbesteuer nach München fließt, ist ein Unding!“

Leitete die Versammlung mit dem obligatorischen Jahresbericht ein: OB Florian Hartmann © Habschied

Ampelschaltung

Ein Unding fand bei den anschließenden Bürgerfragen Josef Januschkowetz auch die Ampelschaltung in Dachau. Vor Corona hätten die Fußgänger mit einem Tastendruck oder über einen Berührungsschalter um „Grün“ bitten müssen. Dann sei dies – aus Infektionsschutzgründen – geändert worden, die Ampeln schalteten automatisch auf Grün. „Wird das wieder geändert“, wollte Januschkowetz wissen? Der OB war klar: „Nein, im Moment ist nicht vorgesehen, dass das wieder geändert wird.“ Die automatische Ampelschaltung ohne Drücken habe sich bewährt, der Stadtrat habe dazu auch bereits einen Beschluss gefasst. Januschkowetz dazu: „Toll, dass wir so viel Geld für Drück-Ampeln ausgegeben haben!“

Licht-Show

Claudia Gierke beschwerte sich über die in ihren Augen viel zu üppige Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt. „Wie in Hollywood“ sei es in Dachau zwischen 15. November und 31. Dezember. Weder aus ökologischen, noch aus finanziellen oder traditionellen Gründen sei es vertretbar, dass es so viele Lämpchen gebe! „Das hat mit Weihnachten nichts zu tun, nur mit Kommerz“, schimpfte sie.

Der Oberbürgermeister gab zu bedenken, dass es bei dem Thema auch eine andere Seite gebe, nämlich die, „die sich an Weihnachten unbedingt Beleuchtung wünscht – trotz der Krise“.

Bahnübergang

Elisabeth Peren fragte, wann denn der Bahnübergang Richtung Steinkirchen, am Ausgang des Waldfriedhofs, wieder eröffnet werde. Hartmann hatte dazu eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute: „Laut Regierung von Oberbayern ist die Bahn verpflichtet, den Übergang wieder herzustellen! Der Übergang kommt also wieder.“ Leider wisse aber niemand, wann dies passiere. „Der Zeitpunkt“, so Hartmann, „steht leider noch nicht fest.“

Leerstand

Zu Beginn der Versammlung hatte eine Mitarbeiterin der TU München die Anwesenden aufgerufen, am Projekt „Wohnungsleerstand wandeln“ mitzumachen. Die Forscher wollen dabei ergründen, ob es leer stehenden Wohnraum in der Stadt gibt, warum dieser Wohnraum leer steht und wie man ihn besser nutzen könne.

Regina Doll und Kerstin Eckstein regten in diesem Zusammenhang an, dass die Stadt doch gleich bei sich selber anfangen und sich um die Belegung ihrer eigenen Anwesen kümmern sollte. Beispiel: das Trinkgeld-Haus am Karlsberg! Das verfalle seit Jahren, unter den Augen der Stadtverwaltung.

OB Hartmann gab zu, dass das Haus in sehr schlechtem Zustand sei. Gekauft sei es vor zirka 15 Jahren worden, um das Rathaus dorthin zu erweitern. Allerdings sei der bauliche Zustand des Neuerwerbs so schlecht gewesen, dass der Sanierungsaufwand in die Millionen gehe. Deshalb, das gab er schließlich zu, „müssten wir uns als Stadt tatsächlich überlegen, ob wir uns von dem Objekt trennen“. Von der Lage her, mit dem wunderschönen Blick auf München, sei das Gebäude sicher für Investoren interessant.

Einsturzgefahr

Regina Doll wollte außerdem wissen, wie es mit dem Café Gramsci an der Burgfriedenstraße nun weitergehe? Hartmann begründete die für manche überraschende Schließung mit dem desolaten Zustand des Baus. Bei einer Begehung im Keller seien dem Statiker zerbröselnde Balken und freiliegende Elektrokabel begegnet. Für eine Sanierung müsste die Stadt daher „viel Geld in die Hand nehmen“ – Geld, das sie aktuell nicht hat. Doll bat dennoch um eine Sanierung, denn: „Ich kann doch ein Gebäude nicht verrotten lassen, nur weil die Sanierung teuer ist. Für einen Privatmann geht das ja auch nicht!“

Schneefrei

Gerhard Konat klagte, dass bei ihm in Webling – angeblich mangels Wendemöglichkeit – kein Schneepflug mehr zum Räumen komme. Bei einem gesundheitlichen Notfall, so Konat, „kommt kein Sanka durch“! Der OB versprach, sich zu kümmern.

Bürokratie-Schmankerl

Josef Reischl interessierte sich für den Sachstand zum geplanten Bürgerbiergarten auf dem Gelände der ehemaligen Schlossbrauerei. Laut OB Hartmann laufe das Projekt, für das der Freistaat 144 000 Euro der insgesamt 180 000 Euro Baukosten übernimmt, nach Plan. Lediglich „ein kleines Thema mit der Zuwegung“ gebe es noch.

Um vor allem den Baustellen- und später den Standl-Wagen die Zufahrt zum Biergarten zu erleichtern, bräuchte die Stadt nämlich ein kleines Stück Weg, das aktuell aber im Besitz der Schlösser- und Seenverwaltung sei. Und die verwehre die Nutzung des Wegs aus Gründen des „Konkurrentenschutzes“.

Für Bauamtsleiter Moritz Reinhold mal wieder ein echtes Schmankerl bayerischer Bürokratie: „Der Freistaat fördert einerseits den Biergarten massiv. Andererseits will er sein Schlosscafé schützen.“ Hartmann glaubt dennoch an eine Einigung: „Am Ende könnte sich das ja ergänzen: nachmittags geht man ins Schlosscafé und abends in den Biergarten!“

Sicheres Dachau Den Polizeibericht gibt es bei jeder Bürgerversammlung. Neu diesmal war der Vortragende: Polizeichef Bernd Waitzmann, der seit 1. November 2022 die PI Dachau leitet. Seine wichtigste Botschaft an die Bürger: „Sie können sicher in Dachau leben!“ Klar, Straftaten würden auch in der Großen Kreisstadt passieren, aber von der sogenannten Häufigkeitszahl der Delikte halte sich Dachau im guten bayerischen Mittelfeld – und das trotz seiner Lage im Münchner Speckgürtel! Erfreulich, so Waitzmann, sei der in den vergangenen fünf Jahren verzeichnete Rückgang sogenannter Rohheitsdelikte. Abgesehen vom Bahnhof gebe es in der Stadt keinen Kriminalitätsschwerpunkt. Im Straßenverkehr würden vorwiegend Kleinunfälle mit Sachschäden verzeichnet. Grundsätzlich, betont Waitzmann, habe sich die Kriminalität ins Internet verlagert. Die Schadenssumme durch sogenannte Schockanrufe oder Enkeltricks sei enorm, die Opfer meist gutgläubige Rentner. Die Polizei betreibe hier aber weiter viel Präventionsarbeit. zip