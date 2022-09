Lichterglanz trotz Energiekrise - Weihnachtsbeleuchtung kostet lediglich 30 Euro

In Dachau gehen die Lichter heuer nicht aus. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Münchner Straße bleibt. Unser Symbolbild zeigt die Altstadt. © dn

Landkreis – Die Münchner Straße in Dachau soll trotz Energiekrise weihnachtlich beleuchtet werden. Wie Isabel Seeber, Vorsitzende des Gewerbevereins „Dachau handelt“, gestern auf Nachfrage mitteilt, sollen die an den Bäumen befestigten LED-Lichterketten zur Adventszeit täglich von 17 bis 22 Uhr eingeschaltet werden. Dies sei auch mit der Stadtverwaltung abgesprochen, so Seeber.

Kürzere Leuchtzeiten

Im vergangenen Jahr leuchtete die Münchner Straße noch täglich von 5 bis 9 Uhr morgens und abends von 17 bis 23 Uhr. Kosten der Aktion: 30 Euro für die gesamte Saison. Auch wegen dieser geringen Kosten waren sich die Geschäftsleute laut Seeber einig, auf Weihnachtsbeleuchtung vor den Geschäften auch heuer nicht verzichten zu wollen. „Wir machen uns ja eh schon Sorgen um unser Weihnachtsgeschäft“, so Seeber. Ein Abschalten der Lichterketten „würde dann noch das letzte Bissl Adventsstimmung kaputt machen“. Die jetzt gefundene Lösung, auf die morgendliche Beleuchtung zu verzichten und abends ein wenig zu verkürzen, sei ein Weg, „mit dem hoffentlich alle leben können“, so die Gewerbevereins-Vorsitzende. Auch wenn, das gibt sie zu, „man es wohl nie allen recht machen kann“. Die Kosten für die Lichterketten an den Bäumen übernimmt „Dachau handelt“.

Indersdorf bekommt LED-Beleuchtung

Die Gemeinde Indersdorf hat in diesem Jahr auf energiesparende Beleuchtung umgestellt (wir berichteten). Die sieben Bäume am Marktplatz bekommen eine neue LED-Beleuchtung, die nur sehr wenig Energie verbrauche, so Geschäftsleiter Klaus Mayershofer. Ob ein Christbaum aufgestellt wird, darüber wird spätestens Ende November entschieden.

