Bürgerversammlung für die Altstadt: Lob, Tadel und neue Wohnungen in Udlding

Von: Stefanie Zipfer

Über die Lage der Stadt sprach Oberbürgermeister Florian Hartmann. © Foto: Habschied

80 Besucher kamen zur Bürgerversammlung für die Altstadt ins Thomahaus. Die Themen waren breit gefächert. Es gab Tadel, aber auch Lob für OB Florian Hartmann und die Stadtverwaltung.

Dachau – Es war fast wie früher: Am Eingang zum Thomahaus spielte die Stadtkapelle für die Besucher auf, drinnen gab es wieder eine Bewirtung mit Getränken, und gruppieren durften sich die Besucher rund um große Tische. Der Bericht zur Lage der Stadt, vorgetragen von Oberbürgermeister Florian Hartmann, bildete dann den Auftakt zur ersten von insgesamt fünf Dachauer Bürgerversammlungen, die in den kommenden Wochen im Stadtgebiet abgehalten werden. „So, wie wir heute beisammen sein können, ist es mit hundert Mal lieber“, betonte der OB gleich zu Beginn.

Die Tische im Thomahaus waren gut besetzt – fast wie vor Coronazeiten. © hab

Die Stadt hat zu Jahresbeginn exakt 47 967 Einwohner

Dann lieferte er Fakten. So zählte die Stadt zu Jahresbeginn exakt 47 967 Einwohner. „Damit“, so Hartmann, „bewegen wir uns das fünfte Jahr in Folge im Bereich von 47 000.“ Das rapide Wachstum der Stadt habe sich also „etwas abgebremst“. Die finanzielle Situation sei angespannt, allerdings sei die Stadt – auch dank „durchaus relativ großzügiger“ Hilfen durch Bund und Freistaat – vergleichsweise „gut durch die Krise gekommen“.

Doch die Bürger hätten Sorgen, bei „vielen, vielen Menschen“ hätten sich die Nöte vergrößert. Dachau sei „eine der teuersten Städte in ganz Deutschland“. Ziel sei daher, klar: „Allen Bürgern bezahlbaren Wohnraum zu bieten.“ Schon jetzt habe die Wohnungsbaugesellschaft Stadtbau über 1300 geförderte Wohnungen im Bestand, „kontinuierlich“ würden weitere gebaut. Zudem sollen 20 Prozent der auf dem MD-Gelände geplanten Wohnungen dem geförderten Wohnungsbau zufallen, zehn Prozent würden in Form eines Einheimischenmodells gebaut.

Hartmann sprach auch offen über Probleme: Der Hallenbad-Neubau sei ein „gewaltiges Ärgernis“ und die vom Verwaltungsgericht gestoppte Einbahnregelung in der Altstadt halte er für bedauerlich.

Die Einbahnstraße

Ludwig Stöckl © hab

Die Fragerunde der Bürger läutete Altstadt-Juwelier Ludwig Stöckl ein, dessen Klage es war, die die von Hartmann zuvor angesprochene Einbahnregelung zu Fall gebracht hatte. „Wenn ein Bürger Sie schon darauf hinweist, dass das auf Sand gebaut ist, hat sich da in Ihrer Verwaltung niemand gefragt, ob Sie wirklich belastbare Zahlen haben“, fragte Stöckl den OB. Der gab zu, dass Stöckls Warnungen und juristische Hinweise vor Einführung der Einbahnstraße im Rathaus eingegangen seien. „Aber wir haben es nun mal nicht so hoch gehängt. Jetzt wissen wir es besser.“ Grundsätzlich gratuliere er Stöckl zu seinem Erfolg vor Gericht.

Margot Heinze-Ehrlich erkundigte sich daraufhin beim OB, was denn nun geplant sei, um „die Altstadt schöner zu machen“? Der antwortete, dass verschiedene Ideen auf dem Tisch lägen, unter anderem eine Fußgängerzone. Im Sommer soll es, nach einem entsprechenden CSU-Antrag, nun auch einen „Bürgerdialog Altstadt“ geben.

Wohnungsbau in Udlding

Ulrike Baumgartner berichtete, dass in ihrer Udldinger Nachbarschaft gerade wilde Gerüchte bezüglich eines Neubauvorhabens der Stadtbau kursierten. Was sei denn nun Sachstand?

Ulrike Baumgartner © hab

OB Hartmann sowie Bauamtsleiter Moritz Reinhold nahmen dazu umfassend Stellung. So sei tatsächlich geplant, das große Grundstück zwischen Mitterfeld-, Breitenauer und Georg-Friedrich-Händel-Weg mit einer Kita sowie Wohnungen zu bebauen. Allerdings, so Hartmann, gebe es noch kein Baurecht, auch dem Stadtrat seien die „konzeptionellen Ideen“, die aktuell im Bauamt ausgearbeitet würden, noch nicht vorgelegt worden. „2026 könnte man sich frühestens vorstellen, dass da was entsteht“, erklärte Reinhold den Zeitplan. Aktuell sei man gerade dabei, das Gelände zu vermessen und den Baumbestand zu erfassen. Verkaufen, betonte Hartmann, werde die Stadt das Grundstück aber keinesfalls!

Dauer-Rot

Josef Januschkowetz beklagte sich über die „gefühlt immer rote“ Ampel am Eiscafé Venezia. Früher sei das Rotlicht nur auf Anforderung gekommen, zuletzt habe die Stadt da aber wohl „was umgestellt“. Tatsächlich, erklärte Hartmann, habe die Stadt zu Beginn der Coronapandemie alle Ampeln auf „Automatik“ umgestellt. Sprich: Die Fußgänger mussten nicht mehr drücken, um grünes Licht zu bekommen. Vor zwei Jahren habe man nämlich noch gehofft, dass man durch dieses Vermeiden von Kontakten die Übertragung von Coronainfektionen eindämmen zu können. „Im Nachhinein“, so Hartmann, sei das Gefährdungspotenzial durch die Ampeln wohl doch nicht so groß gewesen. Man werde sich daher die von Januschkowetz angesprochene Stelle anschauen. Weil das ewige Warten „muss ja nicht sein“.

Josef Januschkowetz © hab

E-Scooter-Ärger

Ralph Held regte sich über die „kreuz und quer“ auf Gehwegen geparkten E-Roller auf: „Ich warte nur, bis die ersten im Mühlbach oder der Amper landen!“ Hartmann gab ihm recht, musste aber eine gewisse Machtlosigkeit seitens der Stadt eingestehen. Die E-Scooter seien „politisch gewünscht“ als Beitrag zur Mobilitätswende und würden, rein rechtlich, wie Fahrräder behandelt. Drei Anbieter mit insgesamt 280 Rollern seien im Stadtgebiet vertreten, weshalb man nun auch überlege, ähnlich wie in München spezielle Zonen festzulegen, wo diese Roller abgestellt werden müssen.

Ralph Held © hab

Guter Klang

Katharina Szimeyer wollte dagegen ein Lob loswerden. Die Akustik in der städtischen Aussegnungshalle sei nun „toll“! Man höre alles „großartig“, der „letzte Weg“ könnte damit „würdevoll“ gegangen werden.

Katharina Szimeyer © hab

Fernwärme

Ralph Held fragte, wieso das Fernwärmenetz der GfA nicht auch bis nach Dachau ausgebaut werde. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden dem Anbieter von jedem die Füße geküsst!“ OB Hartmann zweifelte allerdings, dass die GfA ihr Netz bis Dachau ausbauen könnte. „Dafür müssten sie wohl extra mehr Müll verbrennen.“ Grundsätzlich versuche die Stadt, mittelfristig auf Nahwärmelösungen zu setzen. Langfristig müsse man sich aber als Gesellschaft als Ganzes fragen: „Auf welches Pferd wollen wir setzen? Ist Erdgas noch ein Geschäftsmodell für die Stadtwerke?“ Am Ende seien die „kleinen Stadtwerke“ bei der Beantwortung dieser Frage von der „großen Politik“ abhängig.

Bürgerbiergarten

Dr. Birgit Hempe macht sich Sorgen um den Spielplatz am Wasserturm. Schon jetzt würde dieser regelmäßig verschmutzt und beschädigt, Wie solle das erst werden, wenn dann der Biergarten eröffnet. „Wie stellen Sie sicher, dass die Gäste nicht nach 22 Uhr auf dem Spielplatz weiterfeiern“, fragte sie den Oberbürgermeister.

Hartmann sprach von einem Kampf gegen Windmühlen. Wenn die Stadt alle Grünflächen und Spielplätze sauber halten wolle, müsste sie praktisch rund um die Uhr bewachen und säubern. „Das ist ein gesellschaftliches Problem“, man nehme einfach immer weniger Rücksicht. Als Stadt komme er da leider „irgendwann an den Punkt, wo wir es nicht mehr finanzieren können.“ Dennoch rief er am Ende zu Optimismus auf: „Lassen Sie uns den Biergarten doch erst einmal starten! Dann schauen wir, ob wir reagieren müssen.“

Weitere Bürgerversammlungen

finden am 4. Mai im Gasthaus Liegsalz in Pellheim, am 12. Mai in der ASV-Halle in Dachau-Süd, am 18. Mai im Adolf-Hölzel-Haus in Dachau-Ost sowie am 1. Juni im Schützenhaus Etzenhausen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

