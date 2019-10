5. Landkreisgymnasium: Lokalpolitiker wollen gegen Entscheidung des Kultusministeriums protestieren

Diskussion im Schul- und Kreisausschuss

von Thomas Zimmerly

Quer durch alle Parteien formiert sich der Protest im Dachauer Kreistag gegen die Entscheidung aus München, das fünfte Landkreisgymnasium in Röhrmoos und nicht wie vom Gremium beschlossen in Bergkirchen zu bauen. Eine größere Gruppe will in die Landeshauptstadt pilgern.