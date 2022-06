Magischer Auftakt des Dachauer Musiksommers

Von: Christiane Breitenberger

„Könnt Ihr singen?“, wollte Ólafur Arnalds von seinen Zuhörern auf dem Rathausplatz wissen. Dann nahm er einen Ton von ihnen auf und arbeitete diesen in ein Lied ein. © habschied

Es war ein sehr zarter Auftakt des Dachauer Musiksommers. Doch auch ohne große Lautstärke emotional sehr intensiv.

Dachau - Es gab ein Wort, das immer und immer wieder unter den rund 700 Besuchern auf dem Rathausplatz fiel: magisch. Ólafur Arnalds schreibt Melodien, die sich so anhören, wie sich Nachhausekommen anfühlt. Seine Lieder bauen sich auf, wie sich oft Beziehungen entwickeln, sie beginnen hauchzart und gipfeln in wilder Leidenschaft.

Erstmals reine Instrumentalmusik beim Dachauer Musiksommer

Kulturamtsleiter Tobias Schneider hat ein Experiment gewagt, für das er belohnt wurde. Erstmals hat er mit Ólafur Arnalds einen rein instrumentalen Künstler für den Musiksommer geholt, und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das Publikum war begeistert, feierte jedes Lied mit leidenschaftlichem Applaus. Manche Zuhörer waren zu Tränen gerührt, andere genossen mehrere Songs am Stück durchgehend mit geschlossenen Augen. Manchmal waren die Klänge so zart wie das teils lautere Vogelgezwitscher.

Auch für den Künstler war der Auftritt in Dachau etwas Besonderes, „es ist wunderschön hier, vor allem der Ausblick hinter mir“, schwärmte er auf der Bühne. Ólafur Arnalds verewigte seine Zuhörer für einen Abend in einem Lied, er ließ sie einen Ton singen, nahm ihn auf und arbeitete ihn in ein Stück ein. Ein Erlebnis, das vor so einer Kulisse nur wenige Fans je erleben dürften, denn „normalerweise spielt er in großen Konzerthäusern. Open Air, noch dazu unbestuhlt, ist eine ganz große Ausnahme“, sagt Tobias Schneider.

Weitere Musiksommertermine

Für die beiden Barockpicknicke am 22. und 23. Juli im Schlossgarten werden die Tickets langsam klapp, Tobias Schneider empfiehlt dringend, den Vorverkauf zu nutzen. Für Jeremy Loops am 31. Juli gibt es noch Karten, das Konzert der Sportfreunde Stiller am 20. August ist bereits ausverkauft.

