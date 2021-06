Mal begleitend, mal konkurrierend

Furiose Klänge und sanfte Melodien: Violinistin Susanna Morper und Pianistin Petra Morper

Susanna und Petra Morper, Tochter und Mutter, harmonieren perfekt. Das haben die Violinistin und die Pianistin jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Dachau/Erdweg – Schön war’s! Zuhören, furiose Klänge und sanfte Melodien genießen, sich zurücklehnen und entspannen. Das kleine Konzert (Recital) mit der Violinistin Susanna Morper und der Pianistin Petra Morper im Ludwig-Thoma-Haus war Balsam für die Seele. Aber es war auch spannend: Wie kommen die Saiten der Geige und die Saiten des Konzertflügels miteinander aus?

Um es vorweg zu sagen: Sie ergänzten sich hervorragend, im Laufe des Abends immer harmonischer.

Es war auch ein tolles familiäres Generationen-Zusammenspiel von Tochter Susanna und Mutter Petra. Beide sind mehrfach ausgezeichnete und erfolgreiche Musikerinnen aus Erdweg. In dem informativen Programmheft heißt es, dass es nicht nur auf das ankomme, was in den Noten geschrieben steht. „Die eigentliche Tonkunst entsteht vielmehr aus der individuellen Gestaltung und daraus, was sich zwischen den Interpreten abspielt.“ Und das war in den ausgewählten Stücken eine hörbare Symbiose, im Sinne eines sich gegenseitig ergänzenden Nutzens.

In der Violinsonate Nr. 4 in a-Moll, op. 23 von Ludwig van Beethoven sind Klavier und Geige sich mal gegenseitige Begleitung oder sie unterstützen einander in der Durchführung des Themas. Den kraftvollen Part übernimmt aber nicht nur das Piano. Mit satten Doppelstrichen am Ende des ersten Satzes, dem Presto, macht die Violine ihren Führungsanspruch ebenso klar. Im Andante scherzoso più Allegretto nehmen sie verhaltene Zwiesprache auf. Die Geigentöne erklingen sanft, klagend, sehnsuchtsvoll. Das Klavier antwortet selbstbewusst.

Im dritten Satz der Sonate setzt sich die Violine durch, mit ihren perlenden Klängen in den hohen Lagen. Gabriel Fauré lässt in der Violinsonate Nr. 1 in A-Dur op. 13 die beiden Instrumente miteinander verschmelzen, mal beschwingt-heiter, mal düster-traurig. Sie steigern sich wechselseitig zu Höchstleistungen und beeindrucken durch ihre Dynamik.

Bei diesen beiden Sonaten setzt der Beifall noch etwas zögernd ein: War das jetzt der Schlusstakt oder…? Im dritten Beitrag des Konzerts, der Polonaise de concert in D-Dur, op. 4 des polnischen Komponisten Henri Wieniawski ist das keine Frage mehr: Der letzte Akkord ist ein fulminanter Abschluss, und der Beifall setzt sofort ein, samt Bravo-Rufen.

Dieses Werk wird auch „Polonaise brillante“ genannt. Und das ist sie wahrhaftig, ebenso brillant gespielt von Susanna Morper. Die Violine spielt hier eindeutig die erste Geige.

Technisch hochvirtuos und musikalisch beeindruckend präsentierten Petra Morper und Susanna Morper die Violinsonate Nr. 2 in D-Dur, op. 94 a von Sergej Prokofiev. Es heißt, dieses Werk sei wegen seiner „technischen und athletischen Tücken“ eine berüchtigte Herausforderung für jeden Geiger. Ursprünglich war es als Flötensonate geschrieben. Auf Drängen des Geigers Igor Oistrach bearbeitete Prokofiev es für die Violine, ihm sei Dank dafür. So konnte das Publikum ein reizvolles, dramatisches aber auch lyrisches Wechselspiel zwischen den beiden Instrumenten genießen.

Der Beifall war intensiv und herzlich, eine Zugabe sollte doch möglich sein? Das war es: Witzig und spritzig kam das „Paprika Jancsi“ (auf Deutsch: Kasperl) von Jenö Takasc rüber. Die zweite Zugabe war ein Menuett in G-Dur von Ludwig van Beethoven, das besänftigend auf das Publikum wirkte und den Abend wunderbar ausklingen ließ. Gut war’s.

Das Konzert wird wegen der großen Nachfrage am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr wiederholt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Anmeldung unter: violine.recital@gmail.com.

Elfriede Peil