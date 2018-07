Neue Geschäftsstelle, neue Angebote

Der Malteser Hilfsdienst eröffnet am Freitag, 20. Juli, seine neue Geschäftsstelle in Dachau. Den Bürgern werden bei dieser Gelegenheit alle Angebote präsentiert.

Dachau– Zu den Angeboten zählen zwei neue: der Besuchs- und Begleitdienst mit Hund sowie das Malteser Jobmentoring-Programm für Geflüchtete.

Ziemlich genau ein Jahr, nachdem der Malteserhilfsdienst e.V., die Ehrenamtlichen-Organisation der Malteser für den Landkreis Dachau, aus der alten Dienststelle ausgezogen ist, wird die neue offiziell in Betrieb genommen: am kommenden Freitag um 18 Uhr mit einem kleinen Stehempfang in der Schleißheimer Straße 89. „Das Büro arbeitet natürlich schon seit geraumer Zeit“, erklärt Karl-Michael Brand, Pressesprecher der Malteser. Aber vor den Sommerferien möchten die Malteser den Segen der Kirche für ihre Arbeit erbitten – und natürlich die Dienste im Detail der Öffentlichkeit präsentieren. Im Überblick:

-Der Sanitätsdienst bietet für jede Veranstaltung das richtige Konzept, abgestimmt auf die Besucherzahl und das Gefahrenpotenzial.

-Die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung vermittelt in kurzer Zeit die Themen, die im Notfall wirklich wichtig sind. Die Kursangebote sind auf den Bedarf abgestimmt.

-Der Schulsanitätsdienstkümmert sich um Aufbau und Betreuung von organisierten Ersthelfergruppen in Schulen.

-Das Kriseninterventionsteam (KIT) leistet erste Hilfe für die Seele für unmittelbar Betroffene und Helfer in Kooperation mit anderen Anbietern von psychosozialer Notfallhilfe im Landkreis.

-Das Rettungshundestaffel ist eine Einsatzgruppe, die sich auf Personensuche (Mantrailing) spezialisiert hat und in ganz Oberbayern als eine der am meisten alarmierten Einheiten dieser Art im Einsatz ist.

-Der Besuchs- und Begleitdienst mit Hund ist einer der neuen Dienste und besucht Senioren-, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Privathaushalte mit alten und/oder pflegebedürftigen Menschen. „Besuchsdienste mit Hund können die Lethargie und Einsamkeit zurückgezogener Menschen durchbrechen und jungen, alten, behinderten und kranken Menschen Freude bereiten“, so Brand in einer Pressemitteilung.

-Ganz neu im Portfolio des MHD Dachau ist eine Gruppe desMalteser Jobmentoring Programms für Geflüchtete: Bereits im Sommer 2017 wurde eine Fachstelle innerhalb des Integrationsdienstes der Malteser in München für die berufliche Integration von Flüchtlingen aufgebaut. „Dieses Modell der Einzelbegleitung hat bereits großen Erfolg gezeigt, sodass wir nun ein vergleichbares Projekt im Landkreis Dachau aufbauen, wo zwei Jobmentoren bereits aktiv sind“, so Brand. Die Jobmentoren unterstützen in der Berufsorientierung, der Qualifizierung und den ersten Arbeitsverhältnissen.

Dazu kommen Sprachpaten, die mit den Geflüchteten Deutsch in Sprache und Schrift üben. Die Ehrenamtlichen werden geschult und treffen sich regelmäßig, um die Herausforderungen der Rechtsregelung und Kulturunterschiede besser zu verstehen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Am Freitag, 20. Juli, heißen die Maltester interessierte Besucher willkomen – und hoffen darauf, interessierte Mitmacher für ihre Dienste ansprechen zu können.

mm