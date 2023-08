Einen Manager in Energiefragen für die Stadt

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Gebäude für eine treibhausgasneutrale Zukunft fit zu machen, soll die Aufgabe des neuen Energiemanagers beziehungsweise Energiemanagerin der Stadt Dachau werden. (Symbolbild) © IMAGO/Robert Poorten

Nach einem Klimamanager und einer Mobilitätsmanagerin bekommt die Stadt Dachau nun auch einen Energiemanager. Dessen Aufgabe: die städtischen Gebäude und Anlagen fit zu machen für eine „treibhausgasneutrale“ Zukunft.

Dachau – Jedes Jahr, wenn die Ausschüsse und später der Stadtrat über den städtischen Haushalt beraten, entzündet sich an einer Stelle Streit. Immer. Und zwar, wenn es um den Stellenplan geht. Die Verwaltung, so heißt es dann von Seiten der Kritiker – die vor allem aus den CSU-Stadträten sowie FDP-Mann Jürgen Seidl bestehen – sei mittlerweile viel zu aufgebläht. Oberbürgermeister Florian Hartmann verteidigt den Personalzuwachs in Zeiten knapper Kassen dagegen stets mit den zunehmenden Aufgaben, die Bund und Land der Kommune aufs Auge drücken würden.

Klimaschutz in der Stadt Dachau: Neue Stelle eines Energiemanagers

Dass es nun um die Stelle eines Energiemanagers, beziehungsweise einer Energiemanagerin, keine Diskussionen sowohl im Ausschuss, als auch im Stadtrat gab, liegt daran, dass die Stadträte vor einigen Monaten ein umfassendes Klimaschutzkonzept beschlossen hatten.

Wie berichtet, will Dachau mithilfe dieses in monatelanger Arbeit mit Bürgern und Umweltverbänden ausgehandelten Klimaschutz-Konzepts bereits im Jahr 2040 klimaneutral werden. Das heißt, die Große Kreisstadt will bis dahin ihre Treibhausgasemissionen so weit senken, dass sie das Klima nicht mehr negativ beeinflussen. Und das heißt auch: Dafür braucht es Personal.

Aufgaben des neuen Energiemanagers für die Stadt Dachau

Neben dem städtischen Klimaschutzbeauftragten, der bei der Umsetzung des ehrgeizigen Konzepts die Fäden in der Hand haben soll, und der ebenfalls neu eingestellten Mobilitätsmanagerin, deren Aufgabe laut Stadt es ist, „die CO2-Emissionen im Verkehrssektor signifikant zu verringern“, soll es als Dritten im Klimaschutz-Bunde daher nun einen Energiemanager geben. Dessen Job, kurz gesagt: die Gebäude der Stadt mit ihren darin befindlichen technischen Anlagen energieeffizient, wirtschaftlich und treibhausgasneutral zu betreiben.

Immerhin fiel den Stadträten der Biss in den sauren Kosten-Apfel bei der Energiemanager-Personalie leicht: Das Bundesumweltministerium fördert die Stelle massiv. Wenn es die Stadt demnach schafft, dank des Energiemanagementsystems 30 Prozent ihres Wärmeverbrauchs zu erfassen, werden 70 Prozent der Kosten für die Stelle erstattet.

Was das theoretische Wissen um Einsparpotenziale allerdings bringen soll, wenn der Stadt schlicht die geschätzt dreistellige Millionensumme fehlt, die es für die praktische Sanierung ihrer Liegenschaften braucht, ist unklar.

Ohne Unterstützung aus Berlin oder München, darin war man sich im Stadtrat parteiübergreifend einig, dürfte es nichts werden mit der Wärme- und Energiewende. „So nebenbei“, das betonten OB Hartmann und Bauamtsleiter Moritz Reinhold denn auch schon mehrfach, „können wir das nicht machen“.