Tödlicher Arbeitsunfall in München: Mann (41) aus Dachau stürzt in Tiefe

Bei einem Arbeitsunfall in München ist am Montag ein Dachauer verunglückt. Der 41-jährige Mann war mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren verletzungen.

Dachau - Ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Dachau ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in München ums Leben gekommen. Gegen 7.30 Uhr hatten im Krematorium des Münchner Ostfriedhofs Umbauarbeiten stattgefunden.

41-jähriger Dachauer stirbt nach Arbeitsunfall in München

Wie die Polizei München mitteilte, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand bei einer Zwischendecke ein Gitter entfernt und ein weiteres Gitter hochgeklappt, damit ein Lastenkran Gegenstände aus dem unteren Stockwerk nach oben heben konnte.

Als die Gitter entfernt waren und ein Arbeiter im Begriff war, eine Absperrung aufzubauen, stürzte ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mehrere Meter in das Untergeschoss und verletzte sich hierbei schwer im Bereich des Kopfes.

Dachauer erliegt schweren Verletzungen und stirbt im Krankenhaus

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Folge an den schweren Verletzungen verstarb. Das Kommissariat 13 rückte zum Unfallort aus und übernahm die Ermittlungen vor Ort. Nach bisherigem Ermittlungsstand ergaben sich keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. dn

