Investor für geplante Seniorenwohnanlage gesucht

Von: Stefanie Zipfer

Bereit für die Zukunft: das Grundstück an der Augsburger Straße. Eigentümer Peter Schuster möchte dort eine Seniorenwohnanlage errichten. Der bisher vorgesehene Investor ist aber abgesprungen. © hab

Auf dem Grundstück an der Augsburger Straße 63 in Dachau soll eine Seniorenwohnanlage entstehen. Der ursprünglich vorgesehene Investor, die „The Flag Residential Services GmbH“, ist allerdings ausgestiegen.

Dachau – Der neueste Trend bei Immobilienentwicklern ist der Bau von Seniorenresidenzen. Die über 70-Jährigen leben dabei in barrierefreien Wohnungen und genießen zusätzliche Services wie Pflege- oder Haushaltsdienstleistungen. Die Unternehmensgruppe „The Flag Residential Services GmbH“ ist auf den Betrieb dieses „Senior Living“ genannten Konzepts spezialisiert.

In der „The Flag“-Anlage an der spanischen Costa del Sol etwa, die im März eröffnet werden soll, genießen die Rentner standardmäßig – unter anderem – eine 24-Stunden-Rezeption mit Conciergeservice, einen Fitnessbereich, die Vermittlung medizinischer Behandlungen bei Experten sowie gemeinschaftliche Ausflüge wie E-Bike-Touren oder Spaziergänge am Meer. „Zubuchbar“ sind außerdem, unter anderem, ein Personal Trainer, ein Blumen-Lieferservice oder die „Unterstützung bei der Unterbringung von Verwandten“. Billig ist das Ganze natürlich nicht. „Gönnen Sie sich Lebensfreude“ heißt es im Werbeprospekt, wobei diese Lebensfreude in einem Apartment mit Meerblick bis zu 14 000 Euro im Monat kosten kann.

In Dachau hatte „The Flag“ ebenfalls eine „Senior Living“-Anlage geplant. Als Betreiber und Investor wollte das Unternehmen mit Sitz in Attendorn in Nordrhein-Westfalen auf dem Grundstück an der Augsburger Straße 63 – dort, wo bis vor wenigen Monaten eine Tankstelle und eine Werkstatt standen – 65 Apartments bauen. Das Vorhaben war baurechtlich weit gediehen, die beteiligten Stadtratsausschüsse hatten im Jahr 2021 bereits grünes Licht gegeben für einen begrünten siebenstöckigen Wohnturm, ein weiteres vierstöckiges Gebäude sowie eine Tiefgarage.

Im August hat „The Flag“ abgesagt

Als nächsten Schritt wäre nun die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden angestanden, anschließend hätten Stadt und Investor eine Vereinbarung unterzeichnet, in der die Stadt erklärt, dass sie den Turm genehmigt, und „The Flag“ im Gegenzug verspricht, diesen Turm auch ganz bestimmt zu begrünen.

Allein, so weit kommt es nun nicht. Noch nicht. Wie Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag im Bauausschuss erklärte, hätte „The Flag“ der Stadt mitgeteilt, dass sie das Projekt an der Augsburger Straße „aus wirtschaftlichen Gründen“ nun doch nicht durchführen wird. Der Vertrag zwischen „The Flag“ und dem Grundstückseigentümer, der VK Wohnbau GmbH, wurde entsprechend aufgelöst.

VK-Geschäftsführer Peter Schuster glaubt, dass „unsichere Baukosten und der Wegfall diverser Förderungen“ zum Ausstieg von „The Flag“ geführt hätten. Dennoch will er das Projekt nicht aufgeben beziehungsweise nicht wieder zurückgehen zur allerersten Planung: dem Bau einer allgemeinen Wohn- und Geschäftsanlage.

Grundstückseigentümer: Nachfrage nach Seniorenwohnungen ist „riesig“

Schuster ist nämlich überzeugt, dass Seniorenwohnen „eine Marktlücke“ und der Bedarf nach – gerne auch etwas kostspieligeren – Wohnungen im wohlhabenden Großraum München „riesig“ ist. So habe er in den vergangenen beiden Jahren „30 bis 40“ Bewerbungen für sein Wohnprojekt bekommen. Und das, „obwohl wir ja noch gar keine Werbung gemacht haben“! Alles, was zu dem Projekt bekannt war, habe in zwei Zeitungsartikeln gestanden.

Schuster und seine VK Wohnbau wollen das „Grundkonzept“ daher auf jeden Fall umsetzen – „notfalls auch allein“. Die Idee einer Seniorenwohnanlage in Dachau sei „nicht in Gefahr“, wie er betont. Bis Jahresende will sich Schuster nun Zeit nehmen, einen neuen Investor zu suchen. Die bereits mit der Stadt erarbeiteten Planungs- und Vertragsunterlagen würden auf jeden Fall beibehalten, verspricht der Geschäftsmann. Außerdem räumt er der Stadt sogar „ein Mitbestimmungsrecht bei der Wahl des Investors“ ein.

Ob die Wohnungen dann am Ende ähnlich luxuriös ausfallen wie die „The Flag“-Apartments an der Costa del Sol ist fraglich. Anders als in Marbella muss sich der künftige Betreiber nämlich bereit erklären, die Dachauer Grundsätze zur Baulandentwicklung einzuhalten und damit einen kleinen Anteil der Apartments unterhalb der ortsüblichen Preise zu vermieten. Immerhin, das scheint festzustehen, soll es einen „großzügig gestalteten Rollatorraum“ in der Tiefgarage geben.

