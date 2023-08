Mit Humor und Charme: Ministerpräsident Söder begeistert bei Wahlkampfauftritt in Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Rund 2000 Besucher kamen am Dienstagabend zur CSU-Wahlkampfkundgebung ins große Festzelt. © Norbert Habschied

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den rund 2000 Besuchern am Dienstagabend im heißen Dachauer Festzelt eine Riesen-Show geboten. Die Botschaft seiner einstündigen, locker-launigen Rede: Nur mit der CSU bleibt Bayern so schön wie es ist! Das Festzelt konnte er damit (fast) restlos überzeugen.

Dachau – Markus Söder hat dazugelernt. Bei seinen Auftritten in Indersdorf und Hebertshausen vor fünf Jahren polterte er noch, er schimpfte ins Mikrofon und wetterte mit ernster Miene gegen alle, die es seinem Bayernland schlecht meinen.

Bayern, das Paradies auf Erden

Die Reden, die er er aktuell landauf, landab bei seinen Wahlkampfauftritten zum besten gibt, sind anders. Sie sind – egal wie man zu Söder stehen mag – unterhaltsam, streckenweise sogar witzig, gut gelaunt. Am Ende aber steht doch – wie früher – die eindeutige Botschaft: Kein Land auf der Welt kommt dem Paradies so nahe wie Bayern. Und damit das auch so bleibt, gibt es für die Wähler nur eine Möglichkeit: Sie müssen bei der Landtagswahl am 8. Oktober CSU wählen.

Prost! Landtagskandidat Christian Hartmann, Bezirkstagskandidatin Stephanie Burgmaier, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Bezirkstagskandidat Sebastian Zollbrecht, Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler, Ministerpräsident Markus Söder, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath und CSU-Ortsvorsitzender Tobias Stephan (v. l.). © Norbert Habschied

Am Dienstag im Dachauer Festzelt schloss Söder seine einstündige Rede dann auch mit den Worten: „Bei uns ist Bayern in guten Händen!“ Die 2000 Besucher erhoben sich von den Bänken und klatschten begeistert. Schon während Söders Rede quittierten sie seine Ausführungen mit Lachen, Applaus und Bravo-Rufen. Die Dachauer Landkreisbürger, so schien es im Zelt, haben, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, den Franken Söder nun in ihr Herz geschlossen.

Söders Parforce-Ritt: Ein Blick auf Themen von Ukraine bis Migration

Der 56-Jährige, leger in Jeans und Poloshirt gekleidet, nahm seine Zuhörer mit auf einen thematischen Parforce-Ritt: die Ukraine- und Energiekrise, das Gebäudeenergiegesetz sowie das geplante Süßigkeiten-Werbeverbot der Ampel-Regierung, der Länderfinanzausgleich, Drogenpolitik und Migration.

Söder legte treffsicher den Finger in die Wunden der Republik, als er etwa meinte: „Dass wir letztes Jahr so gut durch den Winter gekommen sind, lag nicht an der Regierung, sondern am Wetter!“ Oder: „Wir diskutieren über Nebensächlichkeiten, mit einer Lust!“ Den Bürgern aber sei wichtiger, dass sie am Monatsende noch genügend Geld zum Leben hätten. „Ich erwarte von einer Regierung, dass normale Leute normal essen können!“ Anstelle „grüner Erziehungsfantasien“ oder der ewigen Schwarzmalerei aus „düsteren links-anthroposophen Redaktionsstuben“ brauche es wieder Optimismus im Land und „eine vernünftige und bessere Balance“ – beim Bürgergeld ebenso wie bei der Einwanderung.

„Diese Leute haben ein anderes Menschenbild!“

Mit konkreten Lösungsvorschlägen wollte Söder sein Publikum nicht langweilen. Deutlich wurde er nur am Ende, als es darum ging, warum bei der Landtagswahl ein Protest-Kreuzerl für die AfD den bayerischen Wohlstand gefährden und das Land an Putin ausliefern würde. „Diese Leute haben ein anderes Menschenbild!“ Er wolle daher „keinen stärkeren Einfluss der AfD in unserem wunderschönen Bayern“!

Möge die Macht der Frauen-Union mit ihm sein: „Star Wars“-Fan Markus Söder mit den beiden FU-Kreisvorsitzenden Ramona Fruhner und Yvonne Rambold (r.). © Norbert Habschied

Apropos wunderschönes Bayern: Wenn alles so schlecht sei, wie immer geschrieben würde, „warum kommen denn weiterhin alle zu uns?“ Finde man, so fragte Söder, geflüchtete Bayern in Cuxhaven oder Exil-Bayern in Wanne-Eickel? Nein! Sogar die wichtigsten Köpfe der Welt würden sich gern im Freistaat treffen.

Söder als „Mister President“

Boris Johnson etwa habe beim jüngsten G7-Gipfel das Bier hierzulande geliebt, Emanuel Macron sei gut gelaunt durch die Bergwelt getänzelt. Er selbst, das gab Söder zu, fand das Treffen der Weltmächte aber auch nicht schlecht. Die Amerikaner hätten nämlich „Ministerpräsident“ nicht aussprechen können und ihn stattdessen als „Mister President“ angesprochen. Söder fand: „Das klang richtig gut!“