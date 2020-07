Martin Modlinger ist neuer Vorsitzender der Dachauer Grünen

Die Dachauer Grünen haben einen neuen Vorsitzenden: Martin Modlinger wurde bei der Mitgliederversammlung im Ludwig-Thoma-Haus einstimmig zum neuen Sprecher des Ortsverbands gewählt.

Dachau – Der 39-jährige Familienvater ist Geschäftsführer einer Menschenrechtsstiftung und seit 2011 bei den Grünen.

Die bisherigen Sprecher Anton Speierl und Jasmin Lang bleiben dem Ortsvorstand als neu gewählte Beisitzer erhalten, ebenso wurde die bisherige Beisitzerin Eva-Maria Hübner wiedergewählt. Neu in den Ortsvorstand wurde die Dachauer Unternehmerin Simone Duling gewählt.

Die Mitglieder im Ludwig-Thoma-Haus dankten den bisherigen Sprechern sowie dem gesamten Vorstand für die Arbeit der vergangenen Jahre. Als größte Herausforderung und zugleich größten Erfolg sahen Speierl und Lang die Ausrichtung des politischen Volksfestdienstags 2018, zu dem der Bundesvorsitzende Robert Habeck als Hauptredner mitten im Landtagswahlkampf nach Dachau gekommen war. Der Erfolg habe sich sowohl am vollen Festzelt als auch zwei Monate später am hervorragenden Wahlergebnis bei der Landtags- und Bezirkstagswahl ablesen lassen, schreiben die Dachauer Grünen in einer Pressemitteilung. Die Grünen erreichten in der Stadt Dachau ein Ergebnis von 19 Prozent und wurden zweitstärkste Partei. Anton Speierl wurde in den Bezirkstag Oberbayern gewählt.

Auch bei den folgenden Wahlen konnten die Grünen hervorragende Ergebnisse erzielen, sowohl bei der Europawahl 2019 (22 Prozent) als auch bei der Kommunalwahl 2020. Die Fraktion umfasst sechs Stadträtinnen und Stadträte. Mit Luise Krispenz stellt sie die dritte Bürgermeisterin. Die bisherige Ortssprecherin Jasmin Lang ist Fraktionssprecherin.

Wie der Ortsvorstand berichtet, entwickelten sich die Mitgliederzahlen „höchst erfreulich“. Immer mehr Menschen treten den Grünen bei. In Dachau sind es mittlerweile mehr als 50 Mitglieder, im Kreisverband fast 200.

Martin Modlinger sagte in seiner Bewerbungsrede vor der Wahl, er werde sich „für eine Politik einsetzen, die meinen Kindern – und generell den nächsten Generationen – einen Platz und eine Zukunft bietet, also für Nachhaltigkeit und Ökologie, für ein Wirtschaften im Rahmen der Grenzen unseres Planeten, für Solidarität, für Gerechtigkeit – und für Offenheit, Toleranz und Mut zum Engagement.“

Gemeinsames Ziel des Vorstands sei es, den Mitgliedern eine politische Heimat zu bieten und grünen Ideen und Lösungen Gehör zu verschaffen. Jeden letzten Donnerstag im Monat findet der „Grüne Donnerstag“ statt, auch Nichtmitglieder können teilnehmen (mehr unter https://stadt.gruene-dachau.de).