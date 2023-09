„Match your future“: Die Partnerbörse für Ausbildung und Praktika

Auszubildende und Unternehmen können sich beim digitalen Azubi-Event „Match your future“ auf einer Plattform finden und kennenlernen. © talentefinder

„Tinder“ für Berufe? Auch in diesem Jahr veranstalten die Dachauer Nachrichten und das Fürstenfeldbrucker Tagblatt gemeinsam mit den örtlichen Landratsämtern das digitale Azubi-Event #matchyourfuture. Dabei bringen sie über eine digitale Matching-Plattform Auszubildende und Praktikanten mit Unternehmen aus der Region zusammen.

Dachau – In der heutigen Zeit sieht sich die Arbeitswelt einem stetig wachsenden Problem gegenüber: dem immer akuter werdenden Fachkräftemangel. Davon ist auch der Landkreis Dachau betroffen. Immer mehr regionale Unternehmen haben Schwierigkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Viele Unternehmen sind sich dessen jedoch bewusst und engagieren sich intensiv im Bereich der Berufsorientierung, um ihre Ausbildungsberufe, Praktikumsplätze und vor allem ihr Unternehmen bei den Jugendlichen bekannt zu machen.

Auch in diesem Jahr haben Unternehmen und Schüler vom 16. bis 22. Oktober die Möglichkeit, sich über eine innovative digitale Matching-Plattform kennenzulernen und auszutauschen. Die Dachauer Nachrichten und das Fürstenfeldbrucker Tagblatt arbeiten dabei eng mit den zuständigen Landratsämtern, der Handwerkskammer und der IHK München/Oberbayern zusammen, um dieses einwöchige Azubi-Event zu organisieren.

So funktioniert die Anmeldung für das digitale Azubi-Event:

Im ersten Schritt registrieren sich lokale Unternehmen auf der Plattform. Anschließend melden sich Jugendliche an, die auf der Suche nach Ausbildungs- und Praktikumsplätzen in ihrer Nähe sind. Schüler können bequem von zu Hause aus ihre Profile erstellen, wobei Noten und Abschlüsse nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr geht es darum, Interessen, Talente und besondere Stärken hervorzuheben.

Im zweiten Schritt können die Personalverantwortlichen der Unternehmen die Profile der Jugendlichen einsehen, während die Schüler die Unternehmen näher in Augenschein nehmen können. Findet ein Schüler einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz interessant, kann er diesen mit einem „Gefällt mir“-Symbol markieren. Ein sogenanntes „Match“, vergleichbar mit dem Prinzip von Dating-Apps, entsteht, wenn auch das Unternehmen Interesse an dem Schüler zeigt und ihn ebenfalls mit einem „Gefällt mir“ versieht.

Im dritten Schritt haben Unternehmen und Schüler die Gelegenheit, sich über einen Chat kennenzulernen. Bei gegenseitiger Sympathie können die beiden Parteien dann in einem Video- oder Telefongespräch Informationen austauschen.

Infos für Unternehmen: Interessierte Unternehmen, die beim digitalen Azubi-Event dabei sein und ihren individuellen Traum-Azubi finden möchten, können ihr Unternehmensprofil noch bis zum 28. September buchen. Weitere Infos per E-Mail bei Stefan Langer, stefan.langer@merkurtz.media, oder telefonisch unter 0 81 31/5 63 25 oder 0 81 31/5 63 26.

Im letzten Jahr erwies sich das digitale Azubi-Event als großer Erfolg: 600 Talente und 90 regionale Unternehmen haben sich auf der Plattform registriert, und insgesamt wurden 700 Matches generiert.

Die aktuellen Zahlen für den Landkreis Dachau

Der Bedarf an Nachwuchstalenten ist nach wie vor riesig, so blieben auch in diesem Jahr viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Im August 2023 waren von 637 Ausbildungsstellen immer noch 275 unbesetzt, wie die Sprecherin der Agentur für Arbeit, Kathrin Stemberger, bestätigte. Besonders betroffen sind kaufmännische Bereiche wie Einzel- und Großhandel oder Logistik, aber auch Ausbildungsplätze im Handwerk und im Gesundheitswesen seien schwer zu besetzen.