Architekturforum Dachau darf seine Ideen zum MD-Gelände also doch noch im Stadtrat vorstellen

Von: Stefanie Zipfer

Hier entsteht ein neuer Stadtteil – Bauarbeiten am ehemaligen MD-Gelände. © hab

Die Dachauer Stadträte haben nun doch beschlossen, dass das Architekturforum Dachau seine Ideen zum MD-Gelände im Stadtrat vorstellen darf.

Dachau – Oberbürgermeister Florian Hartmann ist der Meinung, die Öffentlichkeit über den aktuellen Planungsstand zum MD-Gelände umfassend informiert zu haben. Auch die vom Architekturforum Dachau alternativ zu den städtischen Plänen entworfene Konzeptstudie ist in seinen Augen hinreichend zugänglich. Wer sich über die Bebauung des MD-Geländes und alle dazu vorliegenden Vorschläge informieren wollte, so der OB, habe in den vergangene Monaten via Zeitung und Internet genügend Möglichkeiten gehabt.

Weil die Stadträte der ÜB/FDP-Fraktion dies aber anders sahen und weil sich zuletzt auch die direkt an die künftige Großbaustelle anliegenden Nachbarn über eine mangelhafte Kommunikation der Stadt beschwerten, kam es im Bauausschuss am Dienstag dann doch zu einer Diskussion über das Thema, das sowohl Hartmann, als auch sein SPD-Kollege Volker C. Koch eigentlich nicht mehr auf dem Tisch haben wollten. „Ich weiß doch, was geplant ist“, gab Koch zu Protokoll. Aus einer Vorstellung der Konzeptstudie des Architekturforums zum Thema MD-Geländes im Stadtrat „lerne ich nichts mehr“. Was, so fragte Koch, soll das bringen?

Sein eigener Fraktionskollege Sören Schneider erinnerte Koch dann allerdings daran, dass es ja nicht nur um Informationen für Stadträte gehe, sondern „für die restliche interessierte Öffentlichkeit“. Auch Horst Ullmann (Bürger für Dachau) sprach von der „großen Verantwortung“, die der Stadtrat bei diesem „Jahrhundertprojekt“ habe. Die Ideen des Architekturforums fand er „super“ und allemal wert, öffentlich gehört zu werden.

„Wir sind es der Bevölkerung schuldig, sie komplett mitzunehmen“

Ingrid Sedlbauer als ÜB-Stadträtin betonte mehrfach, dass sie den aktuellen, vom Stadtrat am 1. Februar abgesegneten Planungsentwurf (wir berichteten) nicht ablehne. Sie hielt es nur für „unsere Pflicht, die Dachauer umfassend zu informieren“. Dass man sich als Bürger „hier und da“ Informationen über die Konzeptstudie des Architekturforums habe „zusammensuchen“ müssen, sei angesichts der schieren Bedeutung des Projekts der falsche Ansatz. „Wir sind es der Bevölkerung schuldig, sie komplett mitzunehmen“, erklärte sie. Die Ideen des Architekturforums nun also noch einmal vorzustellen, „kann doch nicht schaden“?

Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) folgte Sedlbauer in deren Wunsch, die Bürger zu informieren. Nun aber eine Konzeptstudie vorzustellen, die mit der aktuellen Planung nichts zu tun habe, darin sehe sie die „Sinnhaftigkeit“ nicht. „Das verwirrt doch die Bürger nur!“

Am Ende einigte sich das Gremium einstimmig auf folgende, von SPD-Stadtrat Schneider vorgeschlagene Vorgehensweise: Wenn das nächste Mal im Gremium der aktuelle Planungsstand zur Bebauung des MD-Geländes Thema ist, soll auch das Architekturforum die Gelegenheit bekommen, seine Ideen vorzustellen und dabei auch die Unterschiede zur städtischen Planung aufzeigen dürfen.

Den besorgten Anliegern versicherte Bauamtsleiter Moritz Reinhold ein „sehr transparentes Verfahren“ mit mehreren Möglichkeiten, sich zu äußern. Aktuell stehe man aber noch „am Anfang des Verfahrens“.

