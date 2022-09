Info-Veranstaltung für die Bürger zum MD-Gelände: Die Stadt hat einen Plan

Von: Stefanie Zipfer

„Es wird technokratisch werden!“, sagte OB Florian Hartmann (stehend) eingangs zu den rund 80 Besuchern bei der Infoveranstaltung im Erchana-Saal des Thomahauses. © Stadt Dachau

Rund 80 interessierte Dachauer fanden am Dienstagabend den Weg ins Thomahaus, um sich über die geplante Bebauung des MD-Geländes zu informieren. Die Veranstaltung, organisiert von der Stadtverwaltung, ist als sogenannte frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung Teil des Bebauungsplanverfahrens für das Großprojekt. Hauptthema des Abends war, erwartungsgemäß, der Verkehr.

VON STEFANIE ZIPFER

Dachau – Oberbürgermeister Florian Hartmann begrüßte die Anwesenden im voll besetzten Erchana-Saal des Thomahauses am Dienstagabend gleich mit einer Warnung: „Es wird technokratisch werden!“ Doch die gut 80 Bürger ließen sich nicht einschüchtern: Geduldig hörten sie sich zunächst die Ausführungen von OB und Bauamt zum Projekt und zu dessen weiteren Fortgang an, anschließend durften sie selber Fragen stellen. Dies waren die Kernpunkte des Abends:

Historie und Zahlen

Die Planungshistorie des geplanten neuen Mühlbachviertels geht zurück bis ins Jahr 2007. Damals machte die MD-Papierfabrik dicht und schnell wurde beschlossen: Die alten Hallen sollen, bis auf die denkmalgeschützten Bereiche, abgerissen und das gesamte 18 Hektar große Gelände neu genutzt werden. Der Sieger des damaligen städtebaulichen Ideenwettbewerbs wurden das Planungsbüro Trojan und Trojan sowie die Landschaftsarchitekten Lohrer Hochrein.

Die „Grundstruktur“ ihrer Entwürfe, wie Dipl.-Ing. Dietmar Sagmeister vom städtischen Bauamt den Zuhörern erläuterte, ist bis heute erhalten. Nur an den Details gab es Änderungen. Aktuell gilt: Das Verhältnis zwischen Wohn- und Gewerbebebauung wird 59 zu 41 Prozent. Die Gesamtgeschossfläche für Wohnen beträgt laut Bebauungsplanentwurf 86 000 Quadratmeter. 20 Prozent der Wohnungen entstehen für den sozialen Wohnungsbau, zehn Prozent im Einheimischenmodell. Über insgesamt 40 Prozent „Grünausstattung“ verfügt das künftige Viertel, ein laut Sagmeister „hoher Anteil“ mit über 9000 Quadratmeter Fläche kommt auch Kultur und sozialen Einrichtungen zugute. Ebenfalls bemerkenswert: 7400 Quadratmeter werden für Pflegeeinrichtungen freigehalten.

Die Zahl der unmittelbaren Neubürger schätzt die Stadt auf „1500 plus x“. In den Folgejahren dürfte aber mit Sicherheit „das eine oder andere Kind dazukommen“, so Sagmeister.

Das Verfahren

In zirka zwei bis drei Jahren, so schätzt Bauamtsleiter Moritz Reinhold grob, wird der vorliegende Entwurf als Bebauungsplan als Satzung fertiggestellt. Dann herrscht auf dem Gelände prinzipiell Baurecht, wobei der Investor nicht beliebig wird anfangen dürfen zu bauen. Neben der sogenannten frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, in deren Rahmen der Infoabend am Dienstag stattfand, wird es im Lauf des Verfahrens noch mindestens eine weitere öffentliche Auslegung der Pläne geben.

Das Gelände

Die Planer teilen das Gelände in drei Bereiche auf: den südlichen Teil mit dem früheren Holzlagerplatz, das Hauptbaufeld in der Mitte sowie – oben – das sogenannte Gleisdreieck. Auf letzterer Fläche wird es keine Wohnungen, sondern ein neues Heizkraftwerk der Stadtwerke sowie ein Gewerbegebiet geben. Mit welchem Energieträger – Gas, Sonne, Hackschnitzel? – dieses Kraftwerk betrieben werden soll, steht laut Stadtverwaltung noch nicht fest. Das Gewerbegebiet soll über die Erich-Ollenhauer-Straße angefahren werden können und vor allem Firmen aus dem Bereich „Light Industrial“ Flächen bieten. Gewünscht sind laut OB Hartmann dort also Firmen, die produzieren, dabei aber für wenig Lärm und viel Gewerbesteuer sorgen.

Wohnen und Freizeit

Die Wohnhäuser werden vier- bis sechsgeschossig. Zwei Kitas werden auf dem Gelände gebaut, die jeweils in Wohngebäude integriert sind. Die denkmalgeschützten Gebäude befinden sich allesamt im mittleren Hauptbaufeld entlang der Ludwig-Thoma-Straße. Es gibt einen durchgehenden Grünzug mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten, darunter einen Beachvolleyball- und einen Bolzplatz sowie eine Surfwelle am wieder freigelegten Mühlbach.

Die Unterführung

Der Verkehr und dabei vor allem die geplante Unterführung unter der Freisinger Straße war das Thema, das den meisten Bürgern unter den Nägeln brannte. Einziges Problem: Wann die Unterführung, die durch das Wegfallen der nervigen oberirdischen Bahnschranke für eine enorme Verkehrsbeschleunigung sorgen wird, fertig ist, will heute niemand sagen. Die Stadt verbreitete am Dienstag jedenfalls Optimismus, dass das Projekt zügig umgesetzt wird.

Fix ist: Eine Behelfsumfahrung, die sowohl von Autos, als auch Bus nutzbar sein wird, wird während der gesamten Bauzeit für eine Passierbarkeit des Bereichs sorgen. „Das kostet Geld und verzögert die Arbeiten“, gab der OB zu. Im Vergleich zu einer Vollsperrung der Freisinger Straße wäre die Umfahrung jedoch die eindeutig kleinere Kröte, die man schlucken müsse.

Starten wird die Unterführung laut OB an der Freisinger Straße, ungefähr auf Höhe der Ausfahrt des Getränkemarkts Orterer und fällt dort ab. Auf Höhe der Etzenhauser Straße wird der Verkehr wieder oberirdisch und schließt dort an den ebenfalls neu zu bauenden Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen Freisinger Straße, Mittermayerstraße und Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe des Hotels „Zorbas“ an.

Verkehr

Sorgen, der Lkw-Verkehr könnte während der Bauphase einen Verkehrskollaps verursachen, entkräftete OB Hartmann. Beim Bau würden „nicht viel mehr Laster fahren als beim Abbruch“. Und die Ängste der Anwohner damals hätten sich ja als unbegründet erwiesen. „Vor dem Abbruch hieß es: Da stehen die Lkw bis zum Äquator und zurück.“ Tatsächlich sei es „nie“ so weit gekommen. Wenn das neue Viertel steht, rechnen die Planer mit 10 000 Kfz-Bewegungen täglich – 5000 rein, 5000 raus. Zum Vergleich: Zu Zeiten der Papierfabrik gab es nur 2000 Kfz-Bewegungen täglich. An der Kreuzung Ludwig-Thoma- und Ostenstraße soll künftig eine Ampel den Verkehr regeln.

Die Vorteile

Am Ende der Ausführungen fragte einer der Beteiligten den Oberbürgermeister, ob es denn – bei aller Kritik – nicht auch Positives an dem Megaprojekt gebe. Hartmann antwortete darauf gern. So könne der alte Stadtteil Etzenhausen von den Geschäften im neuen Viertel profitieren, der neue Mühlbach sowie die vielen Kultur- und Freizeitmöglichkeiten täten der Stadt gut. Und, das Wichtigste: „Das Loch verschwindet!“ Damit, so der OB, herrsche „endlich wieder Leben auf dem Gelände“!

Alle Unterlagen

und Pläne zur Bebauung des ehemaligen MD-Papierfabrikgeländes finden Interessierte im Internet unter www.dachau.de/rathaus/buergerbeteiligung/aktuelle-beteiligungsverfahren.html sowie im Rathaus an der Anschlagtafel 1 im Obergeschoss vor Zimmer 223. Stellungnahmen dazu werden per Brief an die Stadt, Abteilung Stadtplanung, sowie persönlich im Rathaus oder per E-Mail an stadtplanung@dachau.de noch bis 11. Oktober entgegen genommen.

